‘Resident Evil’: Por qué la nueva adaptación de Zach Cregger, director de ‘Weapons’, será diferente al resto

La franquicia de Resident Evil es una de esas que nunca desaparece del radar, pero que tampoco ha encontrado una relación estable con el cine. Cada intento por llevar su universo a la pantalla grande viene con promesas de fidelidad y después mucha decepción. Pero con Zach Cregger, director de la próxima adaptación, tal vez las cosas sean diferentes.

El siguiente proyecto de Cregger, responsable de Bárbaro y Weapons (o La Hora de la Desaparición en América Latina), nos tiene con las alarmas encendidas. La película nace con libertad creativa total y con una intención de distanciarse de los caminos previamente recorridos por la exitosas saga zombie.

¿Por qué la nueva película de Resident Evil con Zach Cregger será diferente?

La aproximación de Cregger no replicará historias ni personajes centrales de los videojuegos. Su intención es respetar el lore, pero contar un relato nuevo, construido para funcionar primero como experiencia cinematográfica y después como pieza dentro del universo de Resident Evil.

Julia Garner en Weapons (Foto: IMDb)

En entrevista con Ringer el año pasado, Zach Cregger habló sobre sus intenciones con la nueva película. Así que prepárense, porque esta adaptación no seguirá a ninguno de los personajes ya conocidos de los videojuegos:

“No va a ser para nada como Bárabro o Weapons. Va a ser un golpe tras golpe… es para que yo juegue con ello. Para apagar el cerebro y simplemente hacer un… Evil Dead II… volverme loco con la cámara. Es una historia extraña, divertida y salvaje. Esta película sigue a una persona del punto A al punto B. Es como un viaje en tiempo real, donde simplemente desciendes cada vez más profundo a las entrañas del infierno.”

Zach Cregger es un fan declarado de los videojuegos de Capcom, por lo que su intención no será faltarle el respeto a su legado:

“Realmente es una carta de amor a los videojuegos. Porque amo esos juegos. Esta es una historia que habría querido escribir incluso si no hubiera conseguido la propiedad intelectual. Simplemente tuve la suerte de que la gente de Resident Evil estuviera de acuerdo. Así que puedo jugar en ese terreno. Lo estoy haciendo porque creo que esta película va a ser jodidamente increíble.”

Total libertad creativa

Olive Berben, CEO de Constantine Films, empresa que desarrolla el proyecto, se entrevistó recientemente con Deadline y declaró que le concedió total libertad creativa a Zach Cregger en su nueva película de Resident Evil. La gran recepción de Weapons el año pasado hizo posible esa confianza.

Avan Jogia como Leon en Bienvenidos a Raccoon City (Foto: IMDb)

“Está muy alejado de todo lo que está conectado con Resident Evil, únicamente porque Zach Cregger tiene su propio estilo. Con Resident Evil, hemos tenido un recorrido increíble con una de las IP internacionales más exitosas, con más de mil millones de dólares en taquilla durante muchos años, y ahora estamos creando algo nuevo: no solo una nueva idea de historia, sino permitir que una nueva generación tome la IP en sus manos y forme algo diferente.”

La película ya se encuentra en fase de postproducción y fue rodada en locaciones que recrean a Raccoon City, con un tono que remite al horror de supervivencia del primer videojuego. El reparto, encabezado por Austin Abrams, Paul Walter Hauser y Zach Cherry, nos habla de una menor dependiente hacia estrellas globales y un interés en intérpretes no tan conocidos.

El largo problema de la franquicia Resident Evil en cine

Es verdad que la saga protagonizada por Milla Jovovich dominó durante años la imagen cinematográfica de Resident Evil. Aunque fue un éxito comercial, gran parte del fandom la rechazó por alejarse de las historias y personajes de los videojuegos.

En 2021, Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City intentó corregir el rumbo con una adaptación más cercana a los primeros juegos. Recuperó personajes clásicos y escenarios muy queridos por los fans, pero su recepción fue tibia. El resultado fue un proyecto sin secuela y otro punto muerto para la franquicia en cines.

Resident Evil tendrá nuevo videojuego

El movimiento cinematográfico coincide con una etapa particularmente activa para la saga en el terreno del gaming. Capcom lanzará Resident Evil Requiem el 27 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con una versión para Nintendo Switch 2 planeada para verano del mismo año.

El juego se sitúa treinta años después de los eventos de Resident Evil 3: Nemesis y presenta una historia con dos protagonistas. Por un lado, Grace Ashcroft, agente del FBI que trata de sobrevivir. Por otro, Leon S. Kennedy, ahora convertido en agente de campo experimentado.