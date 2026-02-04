Raccoon City está en CDMX: Así fue cómo se filmó el nuevo cortometraje de ‘Resident Evil Requiem’ con Maika Monroe

Dicen que tal vez el verdadero mal fueron los residentes que conocimos en el camino. Capcom está haciendo ahora mismo el trabajo de dios y el diablo a través de la campaña promocional de Resident Evil Requiem, el ambicioso nuevo título de su franquicia de zombies. Para cumplir con su objetivo, la empresa de videojuegos […]

Dicen que tal vez el verdadero mal fueron los residentes que conocimos en el camino. Capcom está haciendo ahora mismo el trabajo de dios y el diablo a través de la campaña promocional de Resident Evil Requiem, el ambicioso nuevo título de su franquicia de zombies. Para cumplir con su objetivo, la empresa de videojuegos japonesa acaba de liberar un cortometraje live-action que toma lugar en las calles de Raccoon City. La gran sorpresa es que el material se filmó en la Ciudad de México.

Raccoon City, el corazón del mundo zombie

Una de las ciudades más icónicas del mundo de los videojuegos es Raccoon City, esa donde en 1998, de acuerdo con el lore de Resident Evil, se desató la pandemia zombie. Los primeros tres videojuegos clásicos narran la lucha de supervivencia de héroes como Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Los años expandieron la marca y llevaron la historia por otros rumbos, pero Raccoon City se mantiene como el centro donde comenzó todo.

Resident Evil Requiem recuperará los escenarios de Raccoon City y Capcom decidió producir un cortometraje para impulsar la campaña de marketing. La pieza lleva por título Evil Has Always Had A Name (El mal siempre tiene nombre) y tiene como protagonista a Maika Monroe, ya proclamada la talentosa y bella cara del cine de horror gracias a su trabajo en películas como Está Detrás de Ti, Significant Other, Villains y Longlegs.

Maika Monroe en CDMX filmando Evil Has Always Had A Name, el cortometraje promocional de Resident Evil Requiem (Foto: EW)

En Evil Has Always Had A Name, Maika interpreta a una joven madre que lleva una vida tranquila junto a su pequeña hija. La pandemia zombie irrumpe sin avisar y ambas tratan de sobrevivir al buscar refugio en la famosísima estación de policía de Raccoon City, escenario principal de Resident Evil 2 y su remake de 2019.

La CDMX se transforma en Raccoon City

En el cortometraje observamos a la madre y a la hija corriendo por una calle infestada de zombies y policías. Incluso los fans se llevaron un regalo directo al corazón con la breve y casi imperceptible aparición de Némesis, el enemigo principal de Resident Evil 3 y su remake, quien alcanza a gritar, con su voz de arma biológica, la palabra “STARS”.

Evil Has Always Had A Name tuvo como director a Rich Lee y se grabó en la calle José María Marroquí de la Ciudad de México, a unas cuadras de la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes, muy cerca también del Barrio Chino. El cortometraje ya tiene casi un millón de reproducciones en YouTube. El diseño de producción incluye patrullas y policías con el logo de RPD, así como piezas que le den ese aire de finales de los años noventa.

Las películas de Resident Evil y la maldición de las adaptaciones

La historia de Resident Evil en el cine ha sido, por decirlo suavemente, accidentada. A pesar de tratarse de una de las franquicias más influyentes del videojuego, sus saltos a la pantalla grande casi siempre terminan alejándose del espíritu que convirtió a la saga en hito. El resultado es una colección de películas irregulares, con sus momentos llamativos, pero incapaces de capturar de atrapar el horror y el drama humano de los juegos.

La calle José María Marroquí como locación de Raccoon City (Foto: EW)

Todo comenzó con Resident Evil (2002), dirigida por Paul W. S. Anderson, una película que creó a una protagonista original, Alice, y construyó un universo paralelo al de los videojuegos. Le siguieron Resident Evil 2: Apocalipsis (2004), Resident Evil 3: Extinción (2007), Resident Evil 4: La Resurreción (2010), Resident Evil 5: Venganza (2012) y Resident Evil: Capítulo Final (2016). Aunque la saga recaudó millones, la crítica fue habló de un exceso de acción estilizada y una desconexión con la historia de la franquicia Capcom.

En 2021, Sony intentó un reinicio más fiel con Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, dirigida por Johannes Roberts. La cinta trajo elementos de los dos primeros juegos y regresó a la famosa ciudad, a la mansión Spencer y a la estación de policía. Falló estrepitosamente al condensar demasiadas historias en una sola película.

La serie de Resident Evil producida por Netflix y estrenada en 2022… mejor no mencionarla.

Resident Evil Requiem, la nueva joya de Capcom

Además del nuevo cortometraje, Capcom acaba de actualizar Resident Evil 4 remake y añadió el doblaje en español de Latinoamérica con Gerardo García como Leon S. Kennedy. Este clásico héroe de Resident Evil volverá en Requiem para combatir nuevos peligros biológicos en Raccoon City, y ni siquiera sus 51 años no serán impedimento para hacerlo.

Después de una larga espera. Resident Evil Requiem llegará a Windows, Play Station 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch 2 este 27 de febrero.

