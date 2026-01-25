‘Super Mario Galaxy: La Película’: Yoshi, Birdo y todos los personajes que revela el nuevo tráiler

Nintendo e Illumination enloquecen una vez más a los fans con un nuevo avance de Super Mario Galaxy: La Película, secuela que carga sobre su hombros con la presión de continuar uno de los mayores fenómenos de taquilla de los últimos años. El adelanto hace más grande el mapa visual del Reino Champiñón y afirma que esta entrega jugará en niveles más altos del universo de Mario.

El tráiler parece venir acompañado por un ligero ajuste en el calendario de estreno y por la confirmación de que el proyecto ya dejó atrás su etapa de animación principal. El nuevo y colorido material promocional nos habla de un viaje más grande, con nuevos aliados, viejos conocidos, mucho humor, aventura y un tono de épica cósmica y aditamentos clásicos de Nintendo.

Quiénes son los nuevos personajes de Super Mario Galaxy: La Película

Sin lugar a dudas, el momento más celebrado del avance es la aparición de Yoshi, después de años de guiños y de una escena postcréditos que sembró esa promesa. Shigeru Miyamoto fue quien introdujo el adelanto y recordó que “por más de 30 años, Yoshi ha sido una parte significativa de la aventura de Mario”. Los fans esperaron este personaje en cine por mucho tiempo y el gran creador de la franquicia por fin los recompensa.

Super Mario Galaxy: La Película tiene como director a Aaron Horvath y Michael Jelenic (Foto: Illumination)

El mismo tráiler también confirma la llegada de Birdo, otro personaje histórico que por décadas se movió más bien entre cameos y menciones indirectas. Su justa llegada a la pantalla grande permitirá rescatar figuras menos explotadas en cine, incluso aquellas que han tenido trayectorias irregulares dentro de los videojuegos.

A lo anterior se suma la aparición de Mouser, Baby Mario y Baby Luigi, situación que jugará con el tiempo y las emociones de los fans. Luigi, además, aparecerá en la película con el traje de rana, uno de los disfraces más recordados de la era 8 bits, mientras Peach, Toad, Bowser Junior y Rosalina se integran en nuevas situaciones de acción que no estaban en la primera película.

De qué trata la saga Super Mario Galaxy

Aunque la película no adapta al súper pie de la letra los videojuegos Super Mario Galaxy de 2007 y 2010, sí toma de ellos la idea de un viaje interplanetario que quiebra la lógica lineal del Reino Champiñón. En esos juegos, Mario explora pequeños mundos flotantes bajo la guía de Rosalina, una figura que conecta trae una dimensión melancólica poco habitual en la franquicia.

El trasfondo cósmico es importante porque introduce un tono distinto al de entregas como Super Mario 64 o Sunshine. En Galaxy, la aventura es restaurar un equilibrio universal en compañía de escenarios que transformaron la identidad visual de Mario.

Elenco de la nueva película

Chris Pratt regresa como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach y Charlie Day como Luigi. Jack Black vuelve como Bowser, ahora acompañado de su hijo Bowser Jr., interpretado por Benny Safdie.

Charlie Day y Chris Pratt interpretan a Luigi y a Mario (Foto: Illumination)

Keegan-Michael Key retoma a Toad y Kevin Michael Richardson vuelve como Kamek, el consejero mágico del rey Koopa. Una de los talentos más esperados es Brie Larson como Rosalina, elección que conecta con la herencia de Super Mario Galaxy y con su tono más introspectivo.

Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan como directores, con guion de Matthew Fogel.

Vivimos en el mundo de Mario

Super Mario Bros.: La Película, estrenada en 2023, recaudó más de 1.3 mil millones de dólares en todo el mundo y es una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas de la historia. Ese desempeño hizo más que válida la alianza entre Nintendo e Illumination, y la puerta a una estrategia cinematográfica más ambiciosa para las propiedades de la compañía japonesa.

Nintendo confirmó que Super Mario Galaxy: La Película llegará a cines el 1 de abril de 2026 en Estados Unidos y otros mercados, mientras que Japón la recibirá el 24 de abril. Otros territorios, incluido México, la tendrán disponible el 2 de abril.

Con información de The Playlist.

