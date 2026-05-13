‘The Punisher: La Última Muerte’: Jon Bernthal explica cómo la serie reinventará la historia de Frank Castle

Frank Castle regresó al Universo Cinematográfico de Marvel con una historia diferente, más íntima y más amarga que las anteriores versiones del personaje. Después de años atrapado entre violencia extrema y pérdidas irreparables, The Punisher: La Última Muerte propone una mirada distinta hacia uno de los antihéroes más brutales que ha tenido Marvel.

La llegada de este especial televisivo a Disney+ el día hoy también abrió una nueva etapa para Jon Bernthal, actor que convirtió a Frank en una figura de culto desde los años de Netflix. Ahora, el intérprete, en entrevista con ScreenRant, asevera que el personaje comienza a caminar hacia otra clase de misión, más cercana a la memoria de su familia.

¿Cómo la nueva serie de The Punisher cambiará la historia del personaje?

Aunque Frank Castle todavía se mueve dentro de un universo oscuro y violento, Jon Bernthal explicó que The Punisher: La Última Muerte intenta modificar el devenir emotivo del personaje. El actor señaló que la intención nunca fue hacer un cambio artificial o demasiado obvio para el espectador.

Spoilers a continuación.

Jon Bernthal

Bernthal contó que la historia gira alrededor del impacto que tiene una niña en Frank durante el transcurso del especial. Ese encuentro representa algo profundamente distinto dentro de la vida del personaje, sobre todo por la manera en que termina honrando la memoria de su hija.

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“Es la primera vez que no deja en la tumba de su hija un objeto que pertenecía a alguien que mató”, explicó Bernthal al hablar sobre el desenlace del proyecto. La imagen es el símbolo de un Castle que empieza a buscar otras maneras de relacionarse con el dolor que por tantos años ha cargado. Comentó que Frank quizá descubra que ayudar a otras familias y pelear contra criminales puede convertirse en otra forma de honrar a los suyos:

La serie evita convertir a Frank Castle en un héroe tradicional y nos muestra a una Marvel que parece más interesada en explorar a un hombre roto, alguien que intenta encontrar un propósito menos autodestructivo después de décadas consumido por la guerra personal que inició tras el asesinato de su familia.

¿Frank encontrará la paz?

Para Bernthal, Frank Castle jamás será un personaje busque o encuentre la luz. El actor aseguró que no imagina a The Punisher viviendo una vida tranquila o reconciliado completamente con el mundo.

“Creo que ahí es exactamente donde está Frank. No creo que Frank vaya a estar alguna vez en un lugar de amor, luz, comodidad o tranquilidad. No creo que eso sea algo que él haya sido o que esté buscando, pero sí creo que encontrará distintas maneras de honrarlos. Sí creo que ahora, después de este especial, podemos encontrarlo en un lugar donde… no voy a adelantar lo que viene.”

Pero aunque Frank sea un personaje oscuro, Bernthal no niega que irá tras los malvados:

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“Pero lo que sí diré es que creo que van a ver una versión de él persiguiendo a los malos, persiguiendo a las personas que están causando daño y caos a la gente buena. Creo que va a empezar a volver eso algo personal. Y con Frank, cuando algo se vuelve personal, es algo serio.”

La odisea de Jon Bernthal como The Punisher

Jon Bernthal apareció por primera vez como Frank Castle en la segunda temporada de Daredevil en 2016; aquella versión sorprendió por su brutalidad física. El éxito fue tan grande que Netflix aprobó su serie individual titulada The Punisher, estrenada en 2017. La serie tuvo dos temporadas antes de ser cancelada en 2019, justo cuando Marvel y Netflix rompieron relaciones creativas.

Muchos años después, por fin regreso en Daredevil: Born Again, cumpliendo los sueños de los fans. El siguiente paso para Frank Castle dentro del MCU es compartir pantalla con Tom Holland en Spider-Man: Brand New Day, película programada para estrenarse el 31 de julio de 2026.