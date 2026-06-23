‘Spider-Man: Brand New Day’: Tom Holland confirma que alguien aún recuerda a Peter Parker

El actor no reveló la identidad de esa persona, lo que ya despertó teorías sobre posibles candidatos del MCU

El hechizo de Doctor Strange al final de ‘Spider-Man: No Way Home‘ dejó a Peter Parker completamente borrado de la memoria del mundo, pero Tom Holland acaba de revelar un detalle que cambia la lectura de ‘Spider-Man: Brand New Day’. Según el actor, no todos olvidaron que Spider-Man y Peter Parker son la misma persona. La nueva película del MCU, dirigida por Destin Daniel Cretton, retomará la vida del héroe en soledad, mientras sus viejos amigos avanzan sin recordar el vínculo que alguna vez tuvieron con él.

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¿Quién recuerda todavía a Peter Parker?

En declaraciones retomadas por Geek Tyrant, Tom Holland confirmó que el olvido provocado por el hechizo de Doctor Strange no fue absoluto. La frase del actor deja una incógnita importante para la película: “Nadie recuerda que Spider-Man es Peter Parker, excepto una persona.”

Tom Holland en el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

Los avances de la película todavía no revelan quién es ese misterioso alguien, y por ahora cualquier respuesta pertenece al terreno de la especulación. Geek Tyrant menciona a Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, como una posibilidad por un antecedente de los cómics, donde Hulk conservó el recuerdo de la identidad de Spider-Man después de un borrado mágico relacionado con los eventos de ‘Civil War’.

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La opción no es segura dentro del MCU. Banner y Peter no han tenido una relación tan cercana en pantalla, y el material mostrado hasta ahora no deja claro que el científico reconozca al joven héroe. También se mencionan otras posibilidades, como Steve Rogers, Carol Danvers o incluso MJ, cuyo vínculo emocional con Peter podría funcionar como una grieta en el hechizo. Ninguna de esas teorías está confirmada.

Ned busca descubrir quién es Spider-Man

El nuevo dato también se conecta con Ned Leeds, el antiguo mejor amigo de Peter. De acuerdo con Holland, Ned no recuerda su amistad con Peter Parker, pero sí tiene una razón personal para investigar la identidad de Spider-Man.

“La razón por la que Ned está tratando de averiguar quién es Spider-Man en Spider-Man Brand New Day es para poder agradecerle personalmente por haberlo salvado.”

La situación plantea un conflicto triste para Peter. Ned siente una deuda con Spider-Man, pero no sabe que detrás de la máscara está la persona con la que compartió una parte fundamental de su vida. Esa búsqueda puede convertirse en uno de los puntos emocionales de la película, sobre todo si Peter sigue observando de lejos a sus antiguos amigos mientras ellos construyen una vida sin él.

El comentario de Zendaya sobre la carga emocional de la cinta también encaja con este escenario. La actriz ya había recomendado a los fans llevar pañuelos, sin revelar qué momentos concretos podrían provocar esa reacción.

Zendaya en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

Peter Parker enfrenta una vida sin apoyo

‘Spider-Man: Brand New Day’ presenta a Peter combatiendo el crimen de tiempo completo en un mundo que no lo recuerda. La presión de ver a sus antiguos amigos seguir adelante sin él provoca un cambio que quizá no pueda controlar, mientras una nueva amenaza pone en riesgo la ciudad y a las personas que ama.

Ese punto conecta con otros detalles adelantados sobre ‘Spider-Man: Brand New Day’. La película mostrará cambios físicos en Peter, una etapa más solitaria y un regreso a elementos clásicos del personaje, como su vida en Nueva York y su responsabilidad cotidiana como Spider-Man. También tendrá la presencia de Hulk, The Punisher y otros personajes que complicarán su camino.

Por ahora, la identidad de la única persona que recuerda a Peter Parker permanece en secreto. Ese misterio coloca a ‘Spider-Man: Brand New Day’ frente a una de sus preguntas principales: si el mundo olvidó a Peter, quién conserva todavía la verdad que podría cambiar su futuro.

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