Robert Pattinson responde a quienes criticaron su apariencia física en ‘Batman’: ‘Entrené todos los días y parece que no funcionó’

Todo mundo recuerda cuando Robert Pattinson deslumbró como Bruce Wayne hace unos años, pero también es cierto que apareció un grupo de espectadores dedicado a criticar su apariencia física, acusándolo de no ser lo suficientemente fornido como el personaje de los cómics y otras películas. Ahora el actor vuelve a hablar sobre aquel escrutinio, justo […]

Todo mundo recuerda cuando Robert Pattinson deslumbró como Bruce Wayne hace unos años, pero también es cierto que apareció un grupo de espectadores dedicado a criticar su apariencia física, acusándolo de no ser lo suficientemente fornido como el personaje de los cómics y otras películas. Ahora el actor vuelve a hablar sobre aquel escrutinio, justo a medio camino rumbo a The Batman: Part II.

¿Cómo respondió Robert Pattinson a quienes criticaron su cuerpo en Batman?

Pattinson recordó con humor, en entrevista con GQ, la reacción de quienes dijeron que no entrenó nada para interpretar a Batman. Esa mancha lo acompañó por años, en parte porque él mismo había bromeado alguna vez con que el ejercicio podía parecer poco interesante dentro de cierta pose de actor independiente.

“Todos decían: ‘No entrenaste nada’. Entrené todos los malditos días. Incluso después de eso, todavía parezco alguien que no entrenó. Entrené dos veces al día, como a las tres de la mañana. Solo es porque dije en una entrevista que hacer ejercicio no era cool. ¡Intentaba sonar cool!”

Robert Pattinson como Bruce Wayne en Batman de Matt Reeves

Aun así, la presión sobre el cuerpo masculino en Hollywood no es ningún invento, sobre todo cuando el personaje trae consigo acción y una comparación inevitable con otros Batman. Para The Batman: Part II, decidió redoblar el esfuerzo e instaló un gimnasio en su casa y retomó una rutina pensada para sumar músculo antes del rodaje.

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El estado actual de The Batman 2

La secuela mantiene a Robert Pattinson como Bruce Wayne y a Matt Reeves como director. Esta película tiene su estreno programado para el 1 de octubre de 2027 en Estados Unidos, después de varios retrasos derivados del desarrollo del guion y al calendario general de DC. Forma parte del sello DC Elseworlds, separado del universo principal que James Gunn y Peter Safran construyen para DC Studios; eso permite que Reeves continúe su saga criminal de Gótica sin obligarla a convivir con Superman, Linterna Verde, Supergirl o el Batman de The Brave and the Bold.

El rodaje comenzó en mayo y coloca la filmación en Warner Bros. Studios Leavesden, además de posibles exteriores en Liverpool y Glasgow, ciudades que ya han servido para construir a Gótica. Pattinson, sin embargo, contó que ni siquiera tenía todos los detalles del calendario cuando habló con GQ, y que se enteró por un coordinador de escenas de riesgo de lo que le espera:

“Acabo de hablar con el coordinador de dobles de riesgo el otro día. Me dijo: ‘Uff, 11 semanas de rodajes nocturnos’. Y yo reaccioné: ‘¿Perdón?’. Pensé: ‘Ni siquiera me han enviado un calendario todavía’.”

Robert Pattinson para la revista GQ

Matt Reeves adelantó hace algunas semanas en X el regreso del Batimóvil mediante una imagen del vehículo en una calle nevada. El reparto reportado incluye a Scarlett Johansson y Sebastian Stan junto a Pattinson, con la posibilidad de nuevos rostros dentro del bajo y oscuro mundo de Gótica.

¿Cuál es la siguiente película de Robert Pattinson?

Antes de volver por completo a las desventuras urbanas, Robert Pattinson aparecerá en La Odisea, película de Christopher Nolan basada en el poema de Homero. Universal Pictures la estrenará el 16 de julio, con Matt Damon como Odiseo y Pattinson como Antínoo; les acompañan Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

Sobre el rodaje de La Odisea, Pattinson recordó su primer día en en Favignana, una isla al oeste de Sicilia que sirvió de locación y donde el equipo debía subir diariamente por un camino de casi 300 metros de altura:

“Estaba sentado solo en el bar del hotel y entonces la gente empezó a llegar poco a poco, y nunca había visto a personas verse tan agotadas. Y eso que apenas iban por un tercio de la película. Yo me incorporé cuando ya llevaban un tercio del rodaje, y para ese momento ya habían estado en [dos] países, y la gente simplemente se veía… quiero decir, al final de cada día todos estaban destrozados.”

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