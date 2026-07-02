‘La Odisea’: Samantha Morton recibe ovación como Circe y la comparan con Heath Ledger como el Guasón

La Odisea, el nuevo proyecto épico de Christopher Nolan, está a exactamente dos semanas de su estreno y hoy nos sorprende con la promesa de una actuación de calidad generacional. La película tiene nombres de primer nivel que pueden sostener cualquier cartel, pero la novedad no se trata de Matt Damon, Anne Hathaway o Tom Holland, sino de Samantha Morton y su trabajo como Circe que, de acuerdo con Empire, sacudió al equipo de rodaje.

¿Quién es Circe en La Odisea?

En el poema que se atribuye a Homero, Circe es una hechicera poderosa que vive en la isla de Eea y recibe a los hombres de Odiseo durante el largo regreso a Ítaca. Su episodio es uno de los más recordados y aclamados porque transforma a los compañeros del héroe en cerdos, gesto que la volvió símbolo de seducción y peligro sobre quienes llegan a su territorio.

La adaptación de Nolan, de acuerdo con TIME, no la retrata como una simple villana mitológica. Se sugiere que la interpretación de Morton es inquietante, pero también compasiva y con una actualización hacia su lado más humano, alejándola del molde plano de la bruja que vemos para tentar o castigar.

Christopher Nolan en el set de La Odisea (Foto: IMDb)

La película también ampliaría el espacio de personajes femeninos como Penélope y Helena de Troya. Anne Hathaway, quien interpreta a Penélope, dijo a Empire que veía a su personaje como “una compañera increíble, activa y leal hasta el final”, palabras que apartan a la esposa de Odiseo de esa imagen pasiva de mujer que solo espera.

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Samantha Morton recibe ovación por su trabajo en La Odisea

Emma Thomas, productora de La Odisea y colaboradora de Nolan, contó a Empire que, al terminar una escena en una proyección especial, Morton recibió aplausos del elenco y el equipo: “Eso es algo que no habíamos visto desde Heath Ledger en El caballero de la noche”. Morton ha sido nominada al Oscar por El Gran Amante y In America, y ha construido una carrera de personajes quebrados, opacos, a veces abrasivos, en películas como Minority Report: Sentencia Previa, Nueva York en Escena y Morvern Callar.

Lo más interesante es que Universal y Nolan no han mostrado nada de Circe en la campaña de La Odisea. La promoción nos ha vendido con creces la escala, los barcos, el regreso imposible de Odiseo, el desfile de estrellas y hasta los lestrigones, pero de Morton y su hechicera no hay señales. Ese silencio la vuelve más punzante y atractiva, y ahora nos morimos por ver su trabajo en pantalla.

Heath Ledger recibió el Oscar póstumo por su Guasón en la película de 2008 y nos dejó una clase de actuación que modifica el aire de una superproducción.

¿Cuándo se estrena y quiénes actúan?

Heath Ledger como el Guasón (Foto: IMDb)

La Odisea se estrena el 16 de julio y Universal la presenta como una experiencia filmada completamente con cámaras IMAX, las cámaras más ruidosas y caras de todo el mundo. Matt Damon interpreta a Odiseo, rey de Ítaca que intenta volver a casa tras la guerra de Troya. Anne Hathaway aparece como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Robert Pattinson forma parte del elenco, junto con Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron y Elliot Page. También veremos a John Leguizamo como Eumeo y Himesh Patel como Euríloco.

La película fue escrita y dirigida por Nolan, con Emma Thomas como productora a través de Syncopy, y cuenta con el mítico Hoyte van Hoytema en fotografía, Jennifer Lame en edición y Ludwig Göransson en la música. El presupuesto quedó cerca de los 250 millones de dólares, la cifra más alta de la carrera del director.

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