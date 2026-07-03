‘La Odisea’: Christopher Nolan pidió reunirse personalmente con Zendaya para ofrecerle el papel de la diosa Atenea

La de ojos de lechuza y portadora de la égida toma forma en el cine con el rostro de Zendaya

Zendaya recordó cómo llegó a La Odisea de Christopher Nolan, una de las películas más vigiladas y esperadas de 2026 que promete ser una explosión plena en taquilla. La cosa es que Tom Holland recibió primero la llamada para unirse al proyecto, y poco después volvió a casa con otra noticia que ella no esperaba: Nolan también quería a Zendaya en La Odisea.

La anécdota, compartida por la actriz en una entrevista con Gino TV, le da nuevos puntos de power-couplea a la pareja en el nuevo épico de Universal, que llegará a cines apenas dos semanas antes de Spider-Man: Brand New Day. En una misma temporada, ambos pasarán de la mitología griega al universo Marvel, aunque con papeles muy distintos.

Zendaya en La Odisea por órdenes de Nolan

La actriz de 29 años contó que Holland fue quien le dio la primera pista: “Recuerdo cuando él recibió la primera llamada para La Odisea y yo estaba emocionadísima. Muy emocionada. Yo decía: ‘Tienes que hacer esto. Tenemos que resolver el calendario. Vamos a lograrlo’”. La sorpresa llegó después, cuando Holland regresó de sus propias reuniones y le dijo que Nolan quería conocerla también. “Y entonces él pudo volver a casa y decirme: ‘Oye, tú también tienes una reunión con el señor Nolan’”, relató Zendaya. “Eso fue tan especial. No pude haberlo imaginado, ya sabes, recibir algo mejor”.

Zendaya como Atenea en La Odisea (Foto: IMDb)

La historia no implica que Zendaya haya recibido el papel sin pasar por el proceso de casting, pero nos habla de que Nolan pidió reunirse personalmente con ella para hablar de La Odisea y ofrecerle un papel tan espectacular como su reputación actual en Hollywood. En el reparto, la actriz interpreta a la diosa Palas Atenea, mientras Holland aparece como el príncipe Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope.

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El rol de Atenea en La Odisea

En el poema homérico, Atenea es la gran aliada divina de Odiseo, a quien ya conocía de tiempo atrás, durante la toma de la sagrada Ilión. Si bien no camina todo el tiempo a su lado, interviene cuando la inteligencia necesita una mano más poderosa que la fuerza. Protege al héroe, impulsa a Telémaco a buscar noticias de su padre y ayuda a ordenar el regreso a Ítaca cuando el viaje parece ser demasiado grande para soportarlo.

La versión de Nolan aún guarda detalles importantes, aunque desde ya se presenta como una adaptación épica del poema de Homero, con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco; habrá que descubrir su fidelidad y manejo de temas. Se estrenará el 16 de julio y fue filmada para IMAX, con Universal Pictures como distribuidora.

Todas las películas de Zendaya que llegan a cines este 2026

Su primera película del año fue El Drama, comedia negra romántica de A24 dirigida por Kristoffer Borgli, donde comparte pantalla con Robert Pattinson. Llegó a salas en 3 de abril de 2026 y es la historia sobre una pareja comprometida que entra en crisis por una revelación inesperada antes de la boda.

Matt Damon y Zendaya en La Odisea (Foto: Empire)

El segundo gran estreno llega con La Odisea. Pocos días después la veremos en Spider-Man: Brand New Day, fechada para el 31 de julio. Zendaya vuelve como MJ junto a Tom Holland, Jacob Batalon y nuevas incorporaciones como Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, con un Peter Parker sumido en el aislamiento dejado por Sin Camino a Casa.

El cierre del año será Duna: Parte Tres, prevista para el 18 de diciembre. Zendaya regresa como Chani en la continuación de Denis Villeneuve, junto a Timothée Chalamet, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem y Robert Pattinson. La película adapta el material de El mesías de Dune y salta varios años respecto a la película anterior. A24 en primavera, Nolan en julio, Marvel al final del mismo mes y Dune en diciembre; una estrella total.

Con información de Variety.

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