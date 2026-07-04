Lo que ‘La Odisea’ de Christopher Nolan y ‘Cumbres borrascosas’ tienen en común, según una especialista en Grecia y Roma

‘La Odisea’ de Christopher Nolan apunta a convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos de 2026, pero su posible impacto no se limita a la taquilla. Para Mary Beard, especialista en Grecia y Roma y profesora emérita de clásicos en Cambridge, la película podría provocar algo parecido al “efecto ‘Cumbres borrascosas’”: un renovado interés por una obra clásica a partir de una adaptación de alto perfil. La cinta, protagonizada por Matt Damon, llegará a los cines el 17 de julio de 2026.

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¿Qué tienen en común ‘La Odisea’ y ‘Cumbres borrascosas’?



En un artículo publicado por The Guardian, Mary Beard explicó que espera que la película de Nolan genere un efecto similar al de ‘Cumbres borrascosas’, la más reciente adaptación cinematográfica de la novela de Emily Brontë, que, a pesar de las desviaciones de la obra original renovó el interés del público y la lectura del libro se disparó.

Matt Damon y Charlize Theron en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

En el caso de ‘La Odisea’, Beard señala que las películas suelen devolver la atención del público al mundo antiguo y a la vigencia de los clásicos.

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“Las películas siempre vuelven a dirigir la atención de la gente hacia el mundo antiguo y hacia la resonancia contemporánea de los clásicos. ¿Cuáles son las grandes preguntas que plantea ‘La Odisea’ y siguen siendo también las nuestras? ¿Qué significa volver a casa? ¿Qué le hace la guerra a quienes se quedan atrás? ¿Dónde está realmente la frontera entre la civilización y la barbarie?”



Esas preguntas ayudan a entender por qué el poema de Homero sigue siendo adaptable casi 3,000 años después. No solo habla del regreso de Odiseo a Ítaca, sino de la guerra, la espera, la pérdida, la identidad y la frontera entre lo civilizado y lo brutal.



Nolan buscaba un vacío cultural



La nueva película de Christopher Nolan llega después de ‘Oppenheimer’, cinta que le dio al director una de las etapas más premiadas de su carrera. En entrevista con The New York Times, citada por The Guardian, Nolan explicó que eligió ‘La Odisea’ porque quería asumir una forma narrativa distinta y responder a un espacio que percibía en la cultura actual.



“Como cineasta, uno tiene que moverse por impulsos. Quería desafiarme con un tipo de narrativa completamente diferente y sentía que había un vacío en la cultura.”



La adaptación será una producción de gran escala, con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, filmada completamente en IMAX y con un elenco que incluye a Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Zendaya, Lupita Nyong’o, Mia Goth, Samantha Morton y Benny Safdie.



The Guardian también señala que Nolan evitó el uso de pantalla verde en favor de utilería y locaciones físicas, incluyendo el caballo de Troya y la nave de Odiseo. Esa decisión coincide con la forma en que el director ha defendido el peso material de sus películas.

Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’ (imagen: Warner Bros.)



Una historia antigua para una conversación contemporánea



El interés de Beard no está solo en que ‘La Odisea’ vuelva a ponerse de moda, sino en lo que esa reaparición puede abrir. El poema, atribuido a Homero y compuesto alrededor del siglo VIII a.C., funciona como continuación de ‘La Ilíada’ y narra el regreso de Odiseo tras la Guerra de Troya. Esa estructura sigue activa en el cine, la literatura y la cultura popular porque plantea conflictos que no han perdido vigencia.



Como ‘Cumbres borrascosas’, ‘La Odisea’ pertenece a esas obras que no sobreviven únicamente por su prestigio académico, sino porque cada generación encuentra en ellas una forma de hablar de sí misma. ‘La Odisea’ puede leerse como aventura, relato de guerra, historia familiar o meditación sobre el hogar.

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