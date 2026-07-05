Tom Holland revela su mayor miedo al trabajar con Christopher Nolan en ‘La Odisea’

Aunque Tom Holland llegó a La Odisea con mucha experiencia en sets de rodaje y una familiaridad enorme con sets de acción, su primer día con Christopher Nolan lo tomó por sorpresa. El actor británico contó que, al enfrentarse por primera vez al ritmo del director y a las cámaras IMAX, pensó que algo iba muy mal con su actuación.

¿Cuál fue el mayor miedo de Tom Holland en La Odisea?

Holland reveló que, en su primer día de filmación, creyó que Nolan detestaba lo que él estaba haciendo frente a cámara. El motivo fue que las cámaras IMAX usadas por el director tenían una duración limitada por carga de rollo, por lo que el corte llegaba antes de lo que el actor esperaba; claro que Tom no tenía la mínima idea de lo que estaba pasando.

“Trabajar con cámaras IMAX por primera vez es toda una experiencia”, explicó Holland. “No se parece a nada que haya visto antes, y yo no sabía que sólo funcionaban por tres minutos”. El desconcierto creció cuando los cortes se repitieron. “Recuerdo que él seguía cortando, y yo estaba con Jon Bernthal, como: ‘¿Por qué sigue cortando? ¿Por qué hace eso? ¿No le gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando?’”.

Elenco de La Odisea en Londres (Foto: Getty)

La calma llegó gracias al coordinador de dobles George Cottle, quien le aclaró todo el asunto. “No, no, no, sólo hay tres minutos en el magazine”, le dijo. Holland se sintió totalmente aliviado ante el conocimiento de la verdad: “Yo dije: ‘Ah, gracias a Dios’. Pensé que estaba arruinando por completo esta escena”.

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A pesar de ese comienzo con nervios, Holland habló de La Odisea con entusiasmo para GQ. Dijo que trabajar con Nolan y Emma Thomas fue “la mejor experiencia que he tenido en un set de filmación”, y agregó que ver de cerca el método del director le permitió aprender de “un verdadero maestro de su oficio”.

¿Quién es Telémaco, el personaje de Tom Holland en La Odisea?

Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope. En el poema de Homero, su historia es la de un joven que carga con la ausencia del padre, la presión sobre su madre y la invasión de pretendientes que consumen los recursos de Ítaca mientras Odiseo intenta volver tras la guerra de Troya. Al principio, Telémaco es alguien atrapado entre la nostalgia y la impotencia, pero la diosa Atenea lo impulsa a buscar a padre y a tomar un lugar más firme dentro de su propia casa.

En la nueva película, Matt Damon interpreta a Odiseo, Anne Hathaway aparece como Penélope y Zendaya da vida a Atenea, la diosa que protege al héroe y guía a Telémaco. Robert Pattinson interpreta a Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope.

Este 2026, Tom Holland comparte pantalla con Zendaya en La Odisea y, poco después, vuelve a salas de cine junto a ella con Spider-Man: Brand New Day. En cuestión de semanas, el actor de 30 años pasará de hijo de rey mítico a héroe de Nueva York, dos mundos que no podrían hablar idiomas más distintos.

Producción y rodaje de La Odisea

Tom Holland como Telémaco en La Odisea (Foto: Universal)

El rodaje llevó al equipo por varios territorios, con locaciones en Messinia, en la región del Peloponeso, Grecia; las filmaciones también se ubicaron en Italia, Escocia, Islandia y Marruecos. Nolan insistió en trabajar con lugares reales y una escala física que hiciera sentir el viaje como una travesía ardua. El propio Matt Damon quedó impresionado con los lugares y así lo declaró en una entrevista con New Heights en enero:

“Yo pensaba: ‘¡Nadie tendría por qué estar filmando aquí! Claro que él quiere filmar aquí. Tiene todo el sentido’. Tiene un equipo increíble. Su equipo es brutal. Y todo el mundo se entregó al máximo en esa película y cumplimos con todos los días de rodaje. De hecho terminamos antes de lo previsto. Fue una experiencia increíble.”

Con una duración reportada de 2 horas y 52 minutos, además de clasificación R por violencia y algo de lenguaje, La Odisea se estrena en cines el 16 de julio.

Con información de Variety.

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