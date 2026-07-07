Inde Navarrette quiere una continuación de ‘Obsesión’ y revela cómo le gustaría que fuera

Obsesión ya no es solo la película de terror que sorprendió a todo el mundo; ahora es una posible franquicia buscando forma. Tras su paso arrollador por cines, Inde Navarrette habló sobre el futuro de la historia y declaró que, si el universo creado por Curry Barker continúa, preferiría un camino menos obvio que una secuela sobre la desdichada Nikki.

La actriz, que a sus 25 años es una de las revelaciones de 2026 gracias a su papel en Obsesión, no está interesada en repetir la misma pesadilla con otro número en el título. Su propuesta se enfoca en el objeto maldito que hizo posible el desastre, así es, el One Wish Willow, esa pieza de origen desconocida que puede conceder deseos con un precio mucho más oscuro de lo que promete.

¿Cuál es la idea de Inde Navarrette para una continuación de Obsesión?

Navarrette habló con Nylon sobre la posibilidad de continuar Obsesión y propuso que Curry Barker no haga una secuela tradicional. “Creo que lo hermoso de esto es que no hay secuela”, dijo la actriz, para después plantear una ruta diferente que mantenga vivo el universo de la película. “Creo que sería genial si Curry hiciera la serie antológica de la que estaba hablando, donde cada capítulo fuera un deseo diferente. Entonces podría verla y no asustarme sola”, comentó.

Inde Navarrette

En vez de forzar el regreso de Nikki, seguramente arrestada y condenada a cadena perpetua o pena capital por homicidio, una antología permitiría mirar a otras personas rompiendo un One Wish Willow y pagando por deseos distintos. Los capítulos podrían tener otro tono y otra tragedia privada. Cabe mencionar a Anything But Ghosts, la siguiente película de Barker, misma que compartirá universo con Obsesión, pese a tener una historia y un tono diferentes.

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Las estrellas desconocidas de Obsesión

Parte de la magia de Obsesión es que no tiene rostros que provienen de otras franquicias. Inde Navarrette, conocida por Superman & Lois, interpretó a Nikki, la joven atrapada en el deseo torcido de Bear, el personaje de Michael Johnston. El elenco principal también incluye a Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Richter. Ahora todos tienen las agendas llenas en vista del éxito abrumador.

Curry Barker escribió y dirigió la película, quien ya venía del mundo digital, con una relación cercana con audiencias jóvenes. Su trabajo se centra en la premisa de “cuidado con lo que deseas”, pero con una historia de amor enfermizo y miedo sobrenatural.

El éxito de la película en la taquilla mundial

Obsesión superó los 400 millones de dólares a nivel mundial, enorme recaudación una película de terror hecha con un presupuesto reducido. En este sentido, la producción ya es la más taquillera de Focus Features.

Inde Navarrette

Obsesión se hizo con menos de un millón de dólares y ya había pasado los 370 millones cuando fue coronada como la película original live-action más taquillera de la década, incluso por encima de la multipremiada Pecadores. Su crecimiento posterior terminó de volverla una anomalía comercial que todavía tiene atónitos a los analista.

¿Cuál es la siguiente película de Inde Navarrette?

El siguiente proyecto Navarrette es Invertigo, película independiente sobre un grupo de jóvenes que suben a una montaña rusa y quedan atrapados con altas posibilidades de muerte. El director es Matthias Hoene y contará con las actuaciones de Conor Sánchez, Tom Lewis, Ceara Coveney, Victoria Broom y Dylan Ennis. Por el momento no tiene fecha de estreno.

Por otro lado, Navarrette reveló para Nylon que ya se reunió con Michael Mann y Jake Schreier, dos nombres relacionados con Heat 2 y la nueva etapa de X-Men en Marvel, aunque la actriz no confirmó si le ofrecieron algún; lo que sí dijo es que le encantaría formar parte del solicitado MCU.

Con información de CinemaBlend.

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