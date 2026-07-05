‘Obsesión’ supera los 400 millones de dólares: Qué películas famosas de terror ya dejó atrás el éxito con Inde Navarrette

Aunque parezca imposible, Obsesión acaba de cruzar otra barrera que parecía destinada solo a franquicias con décadas de ventaja y reputación. La película de Curry Barker, nacida con un presupuesto diminuto y popularizada en redes sociales, es uno de los casos más raros de rentabilidad en toda la historia del cine, con Inde Navarrette como una de las estrellas más grandes del momento.

¿Obsesión ya superó los 400 millones de dólares?

Una producción de 750 mil dólares, con actores muy lejanos del catálogo de superestrellas de Hollywood, terminó compitiendo y superando a sagas que Hollywood lleva años alimentando; lo sentimos The Mandalorian & Grogu. De acuerdo con BoxOfficeReport, Obsesión ya rebasó los 400 millones de dólares a nivel mundial, con 403.1 millones estimados. Su acumulado internacional es de 157.8 millones, por lo que esta película ya no depende solo del público estadounidense.

Es verdad, Obsesión ahora pertenece al grupo alto del terror mundial de 2026. La película fue estrenada en el pasado 14 de mayo por Focus Features, tuvo clasificación R, actores sin renombre y se vendió con un romance oscuro sobre deseo tóxico y castigo sobrenatural. Un joven “romántico” rompe el misterioso One Wish Willow para conquistar a la chica que le gusta, pero la fantasía se pudre cuando lo que parecía un sueño hecho realidad empieza a tener consecuencias desastrosas. La cocción perfecta para la Gen Z.

Inde Navarrette y Michael Johnston en Obsesión (Foto: Focus Features)

¿Cómo fue que Obsesión se hizo tan popular en cines?

Obsesión parecía una película descubierta por el público y no impuesta por una pesada campaña de marketing, el estudio apenas tenía dinero para eso. Curry Barker ya venía de internet, de una relación muy cercana con audiencias jóvenes y de un tipo de humor que oscilaba entre la comedia y el horror.

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La película también se benefició muchísimo de las redes sociales, gracias a los usuarios que no dejaron de hablar sobre Bear, Nikki, la relación enfermiza entre ambos y el desempeño de Inde Navarrette que se volvió todo un tema de clips, reseñas y los clásicos edits y reels de TikTok e Instagram. Obsesión toma una idea desagradable y la retuerce con demasiada eficacia, una fusión de humor y elementos perturbadores.

Nuestro tiempo actual de fandoms rápidos le vino como anillo al dedo a Obsesión. El subtexto de la trama, así como el hecho de que jamás da explicaciones sobre el trasfondo de lo sobrenatural, da material para ensayos, memes , revisiones y todo tipo de contenido en internet, justo la gasolina que mantiene una película viva cuando ya pasó el primer fin de semana.

Películas de terror que Obsesión ya superó en la taquilla mundial

Con 403 millones, Obsesión ya dejó atrás a varios pesos pesados. Entre ellos están Pecadores, que figura con 370.9 millones; La monja, con 366 millones; Hannibal, con 351.6 millones; Alien: Romulus, con 350.8 millones; y Un lugar en silencio, con 340.9 millones. También supera a Backrooms: Sin Salida, reportada con 330 millones; El conjuro 2, con 322.8 millones; El conjuro, con 320.4 millones; Destino final: Lazos de sangre, con 317.8 millones; Resident Evil: Capítulo final, con 314.1 millones; y Annabelle 2: La Creación, con 306.5 millones.

Inde Navarrette en Obsesión (Foto: Focus Features)

Otras que se rindieron ante los números de Obsesión son Un lugar en silencio: Parte II suma 297.3 millones, Five Nights at Freddy’s con 297.1 millones, Fragmentado con 278.7 millones, La hora de la desaparición, con 269.9 millones, y La monja II con 269.4 millones. Más abajo quedan ¡Huye!, con 255.7 millones; El aro, con 249.3 millones; El proyecto de la bruja de Blair, con 248.6 millones; Alien: Covenant, con 240.8 millones; Five Nights at Freddy’s 2, con 239.5 millones; y Annabelle 3: Viene a casa, con 231.2 millones.

Anything But Ghosts, la siguiente película de Curry Barker

El triunfo de Obsesión ya empezó a abrirle más puertas a Curry Barker y su siguiente película es Anything But Ghosts, un proyecto de horror sobrenatural escrito por Barker y Cooper Tomlinson, con Aaron Paul, Bryce Dallas Howard, Violet McGraw, Tomlinson y el propio Barker en el elenco. La cinta ocurre en el mismo universo de Obsesión, aunque con un tono distinto, sobre dos falsos investigadores para normales que se topan con una entidad oscura real.

Por el momento no hay fecha de estreno.

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