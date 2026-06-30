‘Obsession’ rompe el récord de ‘Sinners’ como la película original live-action más taquillera de los 2020

‘Obsession’ acaba de superar una marca que hasta hace poco pertenecía a ‘Sinners’, la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler. La cinta de terror de Curry Barker, protagonizada por Michael Johnston e Inde Navarrette, pasó de un estreno doméstico moderado a convertirse en uno de los casos más llamativos de la taquilla reciente. Su nuevo récord resulta todavía más sorprendente por la diferencia de escala entre ambas producciones: mientras ‘Sinners’ contó con un presupuesto mucho más alto, ‘Obsession’ fue realizada con una fracción mínima de ese costo y aun así logró rebasarla en recaudación mundial.

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¿Qué récord le quitó ‘Obsession’ a ‘Sinners’?

De acuerdo con The Numbers, citado por ScreenRant, ‘Obsession’ alcanzó un total global de US$371.2 millones al domingo 28 de junio de 2026, al cierre de su séptimo fin de semana en cines. Esa cifra se divide en US$233.9 millones de taquilla doméstica y US$137.3 millones de mercados internacionales.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal)

Con ese acumulado, la película de Curry Barker superó los US$370.3 millones recaudados por ‘Sinners’ y se convirtió en la película original live-action en inglés más taquillera de la década de 2020. La marca tiene peso porque no se trata de una secuela, un remake ni una entrega de franquicia, sino de una historia original que compitió en salas contra títulos de mayor presupuesto y reconocimiento comercial.

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Antes de ‘Sinners’, el récord pertenecía a ‘Tenet’, de Christopher Nolan, que había reunido US$365.3 millones a nivel mundial. La película de Ryan Coogler consiguió superar esa cifra, pero su dominio fue breve: ‘Obsession’ la rebasó apenas un año después.

Una diferencia enorme de presupuesto

El dato que vuelve más llamativo el nuevo récord está en el costo de producción. ‘Obsession’ habría costado aproximadamente US$750,000, mientras que ‘Sinners’ tuvo un presupuesto reportado de US$90 millones. En otras palabras, la película de Curry Barker costó menos del 1% de lo que costó la cinta de Ryan Coogler.

Eso no borra el éxito de ‘Sinners’. La película protagonizada por Michael B. Jordan logró recaudar más de cuatro veces su presupuesto de producción y se consolidó como uno de los grandes triunfos originales de los últimos años. Sin embargo, el retorno de ‘Obsession’ es mucho más extremo: con su recaudación actual, ya hizo más de 494 veces su presupuesto.

La comparación también muestra la fuerza del terror de bajo costo cuando encuentra respuesta del público. ‘Obsession’ abrió con US$17.2 millones en la taquilla doméstica, una cifra lejos de los grandes debuts de estudio, pero después creció de forma poco común. Según el reporte, fue la primera película desde 1982 en lograr que sus primeros tres fines de semana consecutivos recaudaran más que el anterior en el mercado doméstico.

El ascenso de un éxito inesperado de terror

‘Obsession’ sigue a Bear, interpretado por Michael Johnston, un joven que pide que Nikki, interpretada por Inde Navarrette, lo ame más que a cualquier otra persona. La premisa de deseo maldito le permitió a Barker construir una historia de terror con humor oscuro, incomodidad emocional y un recorrido comercial que fue ganando fuerza semana a semana.

Hailee Steinfeld en ‘Pecadores’ (Imagen: Warner Bros.)

El desempeño de la película no se detuvo tras sus primeros fines de semana. ‘Obsession’ nunca ha caído más de 30% semana a semana y que se mantuvo dentro del Top 5 doméstico durante siete fines de semana consecutivos. Lo hizo mientras enfrentaba estrenos como ‘The Mandalorian and Grogu’, ‘Scary Movie’, ‘Masters of the Universe’, ‘Disclosure Day’, ‘Backrooms’, ‘Toy Story 5’ y ‘Supergirl’.

Con su nuevo acumulado, ‘Obsession’ también quedó como la décima película original más taquillera de la década de 2020 en términos generales. Por encima todavía aparecen varias producciones chinas, además de las animadas de Pixar ‘Elemental’ y ‘Hoppers’. Esta última, con US$372 millones, podría ser superada pronto por la cinta de Barker.

Para una película dirigida por un cineasta de 26 años surgido de YouTube, el resultado ya es histórico. ‘Obsession’ rebasó a ‘Sinners’ con un presupuesto diminuto y con una permanencia en salas que pocas películas de terror consiguen.

Fuente.

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