Inde Navarrette habla sobre la posibilidad de ganar un Oscar por ‘Obsesión’: ‘No quiero emocionarme demasiado’

La cara de Inde Navarrette se encuentra ahora misma en todas partes y ya se empieza a hablar de un importante premio a su nombre por su trabajo como Nikki en Obsesión de Curry Barker. La actriz de 25 años es la sensación de las semanas recientes y en el horizonte aparece esa posibilidad de lograr un lugar en la competencia por los Oscar, mejor aún, el escenario de alcanzarlo.

En Obsesión, Navarrette interpreta el papel de una mujer que es víctima de un hombre inseguro de sí mismo, con un deseo egoísta en su interior. Nikki, con la ayuda de un objeto mágico, es obligada a amar a Bear, quien abusa su mente y su cuerpo hasta romperlo. La película lleva a cabo una ingeniosa conjunción del humor y el terror para contar una historia sobre violencia contra las mujeres.

¿El trabajo de Inde Navarrette en Obsesión podría darle el Oscar?

En entrevista para el medio informativo Complex, a Navarrette le preguntaron por la posibilidad de ganar el premio Oscar debido a su trabajo en Obsesión. La intérprete declaró que prefiere tomarse las cosas con absoluta calma:

Inde Navarrette para Wonderland

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“Soy una persona muy sensible, así que trato de proteger mi tranquilidad. No quiero emocionarme demasiado por algo que quizá ocurra o quizá no. Así que prefiero ir día a día y entusiasmarme con lo que cada día me traiga”.

Las raíces de Inde Navarrette

Inde es hija de madre australiana y padre mexicano nacido en Estados Unidos. Ella nació en Tucson, Arizona, y se mudó mucho cuando era niña debido al trabajo de su padre en la marina. Sobre su ascendencia latina y formar parte del grupo de actrices que representan a este sector de la población, como Alexa Demie, Jenna Ortega o Melissa Barrera, Navarrette respondió para Tamara Fuentes:

“¡Dios mío, me encanta! Cuando era niña iba a la casa de mi tía a ver películas de terror que me asustaban muchísimo. El horror ha sido importante para mi familia, aunque a mí me dé mucho miedo. Por eso, cada vez que decía que no era fan del terror porque me asustaba, nunca quise distanciarme de ese género, porque siento que está muy ligado a mi cultura”.

Su futuro profesional

Además de protagonizar la siguiente película de los productores de Obsesión, Invertigo, la cual abordará la historia de un grupo de jóvenes que suben a una montaña rusa, antes de su inauguración, solo para quedar varados y en peligro de muerte, Inde habló sobre sus otros intereses profesionales en entrevista con Mixed Feelings. La actriz confesó que en el futuro le gustaría ser directora:

Inde Navarrette (Foto: Getty)

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“En este momento estoy aprendiendo a usar Adobe After Effects [a través de videos de YouTube], solo para entender cómo funcionan las capas. Me encanta cuando la gente hace TikToks y añade capas con una flor, música o distintos elementos… Me da un poco de envidia y quiero aprender a hacerlo. Algún día quiero dirigir”.

¿Inde Navarrette volverá en la secuela de Obsesión?

Es verdad que Curry Barker, director de Obsesión, declaró hace unos días para The Hollywood Reporter que tiene en mente una secuela para la película. Sin embargo, de momento prefiere enfocarse en sus otros proyectos: Anything But Ghosts, ya en postproducción y con Aaron Paul y Bryce Dallas Howard como estrellas; su nueva versión de La Masacre de Texas, con la que buscará ofrecer algo realmente novedoso en el género slasher y no solo persecuciones conformadas por adolescentes y un hombre con motosierra.

De todas formas, el mero planteamiento de una secuela para Obsesión nos hace pensar inmediatamente en Nikki y en su destino, en si Baker volverá ella o tomará a otros personajes como puntos focales en una historia diferente.

Obsesión ya tiene 334 millones de dólares recaudados a nivel mundial, a partir de un presupuesto de 750 mil. Se trata del lanzamiento más exitoso de Focus Features y uno de los más impresionantes en toda la historia del cine.