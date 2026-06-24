Inde Navarrette confiesa que estuvo año y medio sin trabajo después de filmar ‘Obsesión’: ‘Hacía streams de videojuegos para pagar la renta’

Es verdad que Inde Navarrette se convirtió en la obsesión de muchos tras su paso por la película de Curry Barker. Sin embargo, las cosas no fueron miel sobre hojuelas tras la filmación de la película. La actriz de 25 años, con ascendencia mexicana, pasó momentos económicos difíciles incluso después de encarnar a Nikki, personaje que le traería fama mundial.

El rodaje principal de Obsesión tuvo lugar en Los Angeles durante octubre de 2024. Por aquel entonces faltaba una gran cantidad de tiempo hasta el estreno de la película, acontecida el pasado 14 de mayo. Ahí, Inde es Nikki, una joven que queda a merced de su amigo Bear, quien a través de un objeto encantado desea que ella lo ame por encima de todas las cosas. Lo que pasa a lo largo de la película es una espiral de violencia tóxica contra una mujer forzada y despojada de su cuerpo y mente.

Inde Navarrette y los problemas económicos que vivió tras Obsesión

En entrevista con Complex News, Navarrette habló sobre las dificultades que atravesó después de trabajar en Obsesión. Comentó su cercanía con los videojuegos y que armó su PC gamer en 2022, año en el que empezó a ver streams:

Inde Navarrette en Obsesión (Foto: IMDb)

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“Amo ver y hacer streams. Me divierto mucho jugando videojuegos y me encantaría seguir haciéndolo pero no tengo tiempo. Con Superman & Lois [serie en la que también apareció y que culminó en 2024] no tenía suficiente tiempo entre temporadas para buscar trabajo en otras películas. Luego no trabajé año y medio después de filmar Obsesión. Estuve audicionando, estuve haciendo de todo, pero nada funcionaba. Tenía que pagar la renta y tenía que hacer cosas, así que paseaba perros y hacía streams, todo lo que estuviera a mi alcance para pagar la renta y esas cosas.”

Para Navarrette, Obsesión representa ese giro que su carrera como joven actriz necesitaba. La película se convirtió en el éxito más grande de la distribuidora Focus Features con 334 millones de dólares recaudados a nivel mundial, a partir de un presupuesto de tan solo 750 mil dólares. Por increíble que parezca, Obsesión derrotó a la mismísima The Mandalorian & Grogu, la cinta de Star Wars con un costo de 165 millones y que apenas recaudó 322 millones en todo el mundo. Ojo, Disney.

Obsesión hacia la temporada de premios

Tras el éxito de Obsesión en taquilla, Curry Barker, el director, confirmó hace unos días para The Hollywood Reporter que Focus Features buscará integrar la película en la siguiente temporada de premios: “Habrá una campaña de premios. No estoy seguro exactamente de qué implica eso. No intento hacerme ilusiones y prefiero mantenerme concentrado en lo que haré después”.

Inde Navarrette en stream de Call of Duty (Foto: YouTube)

Se sabe que las películas de terror no tienen buena reputación entre las academias de cine, por alguna extraña razón, pero mentiríamos si dijéramos que la actuación de Navarrette no está a la altura de varios ganadores del Oscar; o que incluso es superior a varios de los triunfadores que ni siquiera merecían el premio. Toni Collette, tú si lo merecías por Hereditary: El Legado del Diablo, te robaron.

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Obsesión no tendrá secuela pero Curry Barker no dejará este mundo

La pobre Nikki no parece tener mucho futuro después del trágico final que vimos en Obsesión. El propio Barker declaró que en Anything But Ghosts, su siguiente película ubicada en el mismo mundo, se hará una referencia al personaje de Navarrette, condenada a prisión por un triple homicidio. La obsesión de Bear y sus propias inseguridades de hombre egoísta e inmaduro, hacen de Nikki la víctima de la película, sin olvidarnos de Sarah, claro.

Anything But Ghosts, que contará con las actuaciones de Bryce Dallas Howard y Aaron Paul, todavía no tiene fecha de estreno.