Olivia Cooke, actriz de Alicent en ‘La Casa del Dragón’, revela que audicionó para Rey en ‘Star Wars’: ‘Estuve realmente mal’

Mucho antes de ser una de las caras estrella en el mundo televisivo de Westeros, Olivia Cooke estuvo a punto de cruzar las puertas de otra de las franquicias más importantes de la cultura pop. La actriz británica, hoy famosa por interpretar a Alicent Hightower en La Casa del Dragón, recordó recientemente un episodio poco conocido de los inicios de su carrera. Aunque su trayectoria la llevó por un camino muy distinto, la experiencia quedó grabada en su memoria por una razón especial.

Cómo Daisy Ridley venció a Olivia Cooke por el papel de Rey

La historia salió a la luz durante una aparición de Cooke en el podcast Happy Sad Confused, donde le preguntaron sobre antiguos rumores relacionados con Star Wars. La actriz aclaró que en realidad nunca estuvo considerada para Star Wars: Los Últimos Jedi, como se llegó a especular en algunos círculos de internet, aunque sí participó en el proceso de selección de Star Wars: El despertar de la Fuerza, película que inició una nueva era de la galaxia bajo el cobijo de The Walt Disney Comapany.

Cooke, de 32 años, explicó que realizó una audición en Los Ángeles y posteriormente otra junto al director J.J. Abrams en un intento por obtener el protagónico de El Despertar de la Fuerza… pero las cosas no salieron bien.

Olivia Cooke como Alicent Hightower en La Casa del Dragón (Foto: IMDb)

“Fui terrible. Estuve realmente mal. ¿Sabes cuando entras a una audición y simplemente no estás dando lo mejor de ti, y sientes que te decepcionaste a ti misma y a todos los que están en la sala?, comento. La intérprete también expresó su admiración para Daisy Ridley, quien finalmente obtuvo el papel de Rey y se convirtió en la protagonista de la nueva trilogía cinematográfica. “Daisy hizo un trabajo increíble. Yo no era ese tipo de actriz en aquel momento. Simplemente no era el papel adecuado para mí”, afirmó.

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La elección de Ridley terminaría como una de las decisiones más relevantes de la franquicia durante la última década. Su personaje fue el centro de la nueva historia, y aunque recibió críticas por parte de algunos sectores del fandom de Star Wars, es innegable su gran peso en la saga para la pantalla grande y en la mitología general.

Olivia encontró su propio camino

Aunque aquella oportunidad se le escapó de las manos, la carrera de Cooke encontró otros buenos destinos. Tras participar en producciones como Bates Motel y Ouija, la actriz comenzó a llamar la atención por películas como Yo, él y Raquel, Ready Player One: Comienza el juego y Sound of Metal, las cuales la hicieron conocida en la industria.

Su gran salto hacia la televisión de prestigio llegó con La Casa del Dragón, donde desde 2022 interpreta a Alicent Hightower. El personaje, amado y repudiado por igual, es una de las figuras principales de la adaptación de Fuego y Sangre. A lo largo de tres temporadas, Cooke encarnó una versión de Alicent que se aleja de toda lectura simplista. Su trabajo es uno de los pilares dramáticos de la serie por la manera en que transmite las contradicciones internas de una mujer atrapada entre el deber y el poder.

¿Rey Skywalker volverá?

Daisy Ridley como Rey en Star Wars (Foto: Disney)

La protagonista que finalmente obtuvo el papel tampoco ha terminado su recorrido dentro de la galaxia creada por George Lucas. Lucasfilm mantiene en desarrollo una nueva película centrada en Rey Skywalker, con Daisy Ridley al frente del proyecto. La cinta tendrá una historia situada años después de los acontecimientos de El Ascenso de Skywalker y nos devolverá a Rey en una etapa posterior de su vida mientras intenta reconstruir la Orden Jedi. No tiene fecha de estreno.

Aunque la producción atravesó cambios creativos y movimientos detrás de cámaras, Lucasfilm todavía la considera una pieza importante de su futuro cinematográfico. Curiosamente, más de una década después de aquellas audiciones, las trayectorias de Daisy Ridley y Olivia Cooke terminaron convergiendo en un punto similar, ambas como los rostros de franquicias multimillonarias.

Con información de Variety.

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