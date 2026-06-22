‘La Casa del Dragón’: Quién es Ormund Hightower, el nuevo personaje de la temporada 3 que Ryan Condal comparó con Tywin Lannister

La guerra Targaryen por el poder sumó una pieza de enorme peso político en La Casa del Dragón. Hablamos de Ormund Hightower en la temporada 3 de la serie, un nombre mencionado antes en la serie, pero reservado hasta ahora para una entrada que le dará un giro de 180 grados al tablero de Poniente.

¿Quién es Ormund Hightower?

Interpretado por James Norton, Ormund Hightower es el señor de Antigua y cabeza de la Casa Hightower, una de las familias más ricas e influyentes de Poniente. Es sobrino de Otto Hightower y primo de Alicent y Gwayne, posición que lo coloca dentro del círculo familiar que sostiene la causa de Aegon II y por consiguiente a todo el bando de los Verdes.

Si bien escuchamos hablar de él en la segunda temporada, la serie no lo mostró en vivo y a todo color. El final de ese bloque de capítulos dejó a las fuerzas Hightower marchando fuera de Antigua, con Tessarion, el dragón de Daeron Targaryen, como guardia.

James Norton interpreta a Ormund Hightower en la temporada 3 de La Casa del Dragón (Foto: X)

En declaraciones a SFX, el showrunner Ryan Condal afirmó: “Es el señor de Hightower, básicamente el Tywin Lannister de este mundo. Es el hombre más rico que no está sentado en un trono en alguna parte”. En este tenor conviene recordar que Lord Tywin nunca necesitó una corona para dominar a los Siete Reinos vistos en Game of Thrones. Su dinero y su ejército, sin olvidarnos de su fría personalidad, lo transformaron en una amenaza para todas las casas nobles que no estuvieran alineadas con su pensamiento.

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“Ormund tiene el ejército permanente más grande que queda en Westeros y un dragón, así que va a introducir una gran complicación en todo esto”, explicó Condal.

También debemos mencionar que en el material literario de George R. R. Martin, apenas conocemos a Ormund. Fuego y sangre lo presenta más como una figura militar dentro del avance verde que como un personaje desarrollado, algo que le dio a la serie una excelente oportunidad para convertirlo en una presencia más robusta. Condal lo explicó:

“Ormund es realmente un boceto en el libro y no tenemos una idea clara de quién es, así que fue muy divertido profundizar y crear un personaje muy profundo, complejo y tridimensional a partir de él”.

¿Por qué Ormund podría convertirse en el nuevo personaje favorito de la temporada 3 de La Casa del Dragón?

Es verdad que Ormund entra tarde, pero lo hace con mucha autoridad. No necesita explicar quién es, porque su apellido, su fortuna y su ejército imponen lo suficiente. Su actor, Norton, es famoso por Mujercitas y La Casa Guinness. No había visto Game of Thrones antes de aceptar el papel en La Casa del Dragón, pero su trabajo actoral previo es suficiente credencial para sentir confianza.

Charles Dance como Tywin Lannister en Game of Thrones (Foto: HBO)

Otro punto a favor es la relación de Ormund con Daeron Targaryen, el hijo menor de Alicent, criado lejos de la corte en Antigua. La serie ya lo presentó mediante algunos comentarios de Otto y Gwayne como un joven distinto a sus hermanos, más amable y disciplinado. Si La Casa del Dragón desarrolla el vínculo entre Ormund y Daeron, la temporada puede encontrar ahí la muy jugosa dinámica de un lord experimentado que guía a un príncipe joven en plena guerra.

Los siguientes proyectos de Game of Thrones en televisión

La Casa del Dragón ya tiene una cuarta temporada confirmada, concebida de momento como el cierre de la historia de la Danza de los Dragones. Esa entrega deberá llevar a su desenlace el conflicto entre Rhaenyra Targaryen y Aegon II, basado en Fuego y sangre.

El otro proyecto principal es El Caballero de los Siete Reinos, centrado en Dunk y Egg. Su primera temporada fue todo un éxito a principios de año en HBO, y una segunda temporada, ahora en producción, está programada para 2027.

También sigue en desarrollo La conquista de Aegon, proyecto sobre cómo Aegon Targaryen y sus hermanas se hicieron con el control de todo Poniente. Aunque no tiene fecha de estreno anunciada, está entre los títulos famosos dentro de la expansión televisiva de la franquicia.

La temporada 3 de La Casa del Dragón se estrena hoy.

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