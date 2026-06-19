‘Star Wars’: Actor de Darth Maul revela la incómoda pregunta que le hizo a George Lucas tras prometerle que sería el nuevo James Earl Jones

La experiencia de Peter Serafinowicz en La amenaza fantasma no fue tan maravillosa en cuanto a salario

Peter Serafinowicz guarda una relación bastante particular con la galaxia de Star Wars. Aunque millones de espectadores escucharon su voz como Darth Maul, uno de los villanos más recordados y queridos de la saga, el actor británico admite que su experiencia con aquella producción estuvo lejos de ser tan deslumbrante como muchos podrían imaginar.

Ahora, durante una aparición en el pódcast Classic Clown, Serafinowicz recordó varios momentos de su participación en Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma. Aunque valora su participación en la saga más famosa de todas, Serafinowicz también fue muy crítico con el personaje e incluso reveló una interesante pregunta que le hizo a George Lucas.

¿Peter Serafinowicz en Star Wars?

Aunque el rostro de Darth Maul pertenece al actor y especialista en artes marciales Ray Park, la voz que se escucha en pantalla corresponde a Peter Serafinowicz. El intérprete fue elegido para dar vida verbal al guerrero Sith en La amenaza fantasma, estrenada en 1999 bajo la dirección de Lucas.

Peter Serafinowicz en John Wick 2

En aquel momento, Maul representaba una de las grandes apuestas visuales de la nueva trilogía, todo gracias a su apariencia demoníaca, el sable de luz doble y sus breves pero memorables apariciones que capturaron la atención del público incluso antes del estreno. Serafinowicz formó parte de ese proceso creativo al aportar la voz del personaje.

No te pierdas: Star Wars: John Boyega admite que las secuelas le fallaron a los fans y propone una versión mejorada

Años después, el actor regresó brevemente al universo galáctico para prestar nuevamente su voz a Darth Maul en Han Solo: Una historia de Star Wars. Es verdad que su participación fue reducida y que a la película no le fue bien en taquilla, pero su aparición ayudó a conectar distintas etapas de la cronología de la franquicia y permitió que su interpretación siguiera relacionada al personaje.

Decepción y la pregunta que Peter Serafinowicz le hizo a George Lucas sobre Darth Maul

Serafinowicz confesó que, pese a formar parte de una producción gigantesca, su impresión inicial sobre Darth Maul y sobre la película terminó siendo muy distinta a la que había imaginado:

“Fue extraño. Este personaje, Darth Maul… no sé qué pensaba. El diseño… no me entusiasmaba tanto. Cuando vi la película fue la mayor decepción de mi vida hasta ese momento. De verdad lo fue. Quiero decir, ¿la han visto? Era algo tan emocionante que incluso participar en ella… hacer algo que yo creía que sería icónico. Era inimaginable… aunque supongo que sí terminó siendo icónico.”

También habló sobre una conversación con George Lucas durante la producción, de cuando el creador de Star Wars comparó su papel dentro de la saga con el legado de James Earl Jones, la legendaria voz de Darth Vader, pero hubo un momento incómodo:

Peter Serafinowicz en Guardianes de la Galaxia

Entérate: ‘Star Wars’: Creadora de ‘The Acolyte’ dice que la serie fue exitosa a pesar de la cancelación

“James Earl Jones tiene la mejor voz que ha tenido cualquier ser humano, ¿cierto? Entonces, de pronto estaba ahí con George Lucas y él me decía: ‘Bueno, Peter, tú eres el nuevo James Earl Jones’, y yo pensé: ‘Caray, ¿de verdad? Entonces, ¿por qué me estás pagando tan mal, George?'”

¿Serafinowicz volvió para otros proyectos de Darth Maul?

Aunque recordamos su voz para Darth Maul en las producciones live-action, Lucasfilm tomó otro camino cuando el personaje regresó a la animación. Para Star Wars: The Clone Wars, el estudio eligió a Sam Witwer como la nueva voz del antiguo aprendiz Sith. Witwer se ganó a los fans por completo y terminó como la versión predominante del personaje durante más de una década; recientemente volvió en Star Wars: Maul – Lord de las Sombras. Gracias a ello, Maul pasó de antagonista con pocos diálogos a una de las figuras más complejas de todo el universo expandido de Star Wars. Esa transición dejó a Serafinowicz fuera de los proyectos animados posteriores.

Fuera de Star Wars, el actor británico continúa desarrollando una carrera diversa en cine, televisión y doblaje. Entre sus próximos proyectos destaca su incorporación a la serie de Harry Potter producida por HBO, donde interpretará a Peeves, el travieso poltergeist de Hogwarts. También es famoso por su trabajo en John Wick 2 y Guardianes de la Galaxia.