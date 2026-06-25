Inde Navarrette protagonizará ‘Invertigo’, la nueva película de los productores de ‘Obsesión’

Es imposible no echarle un vistazo a la estela de éxito despedida por Inde Navarrette tras su paso por Obsesión. La película de Curry Barker sobre una chica que queda a merced del deseo egoísta de “su amigo”, que se realizó con apenas 750 mil dólares de presupuesto y que ahora mismo cuenta con 334 millones recaudados a nivel mundial. Pero la fama no nubla la vista de Navarrete, quien con 25 años ya está lista para su siguiente papel en la industria independiente de Hollywood.

Aunque es muy joven y con pocos créditos a su nombre en el mundo del entretenimiento, de Inde ya habíamos escuchado hablar gracias a películas como Wander Darkly y Trap House, pero sobre todo por series televisivas como 13 Reasons Why y Superman & Lois, donde trabajó con papeles secundarios que poco a poco le proporcionaron un espacio de sutil popularidad.

La nueva película de Inde Navarrette

De acuerdo con Deadline, Navarrette protagonizara Invertigo, de los productores de Obsesión. Abordará la historia de un grupo de jóvenes que se infiltran en una montaña rusa previo a su inauguración en un parque de diversiones. Pero lo que no esperan es un fallo en la enorme máquina, razón por la que quedarán atrapados a cientos de metros de altura y estarán desesperados por sobrevivir. La convivencia entre ellos durante el siniestro no será nada fácil, pues saldrán a la luz varios conflictos y tensiones.

Inde Navarrette para Who What Wear

Invertigo en realidad todavía no tiene fecha de estreno, pero se sabe que contará con talento del cine independiente. Entre sus actores, además de Navarrette, se encuentran Tom Lewis, Conor Sánchez, Ceara Coveney, Dylan Ennis, Victoria Broom, Aidan Bristow, Christopher Evangelou, Charlie Di Stefano, Alexandra Bartlett, David Samartin y Matteo Piombino.

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El guion correrá a cargo de Kathy Charles, Billy O’Brien y Don Roff, mientras que la dirección queda en manos de Matthias Hoene. Los productores son James Harris, Mark Lane, Christian Mercuri, Alan B. Bursteen, Dawn Bursteen y Crawford Anderson-Dillon. El director de fotografía es Peter Matjasko.

Citas y los ‘Hear Me Out’ de Inde Navarrette

Gracias a Obsesión, Navarrette ha tenido la oportunidad de entrevistarse con numerosos medios de comunicación, entre ellos Complex. Durante ese encuentro habló sobre las vicisitudes de su carrera antes y después de Obsesión, de lo complicado que fue mantenerse a sí misma ante la falta de trabajo. También le hicieron la clásica pregunta de los ‘Hear Me Out’, es decir, su lista personal de personajes o personas que le parecen atractivas, pero que no lo son ante los estándares más ortodoxos:

“#1 es Optimus Prime. Shrek, es súper alto y protector, lo entindo. Y Mufasa.”

Inde Navarrette en 13 Reasons Why (Foto: IMDb)

En otro reciente encuentro con Hot & Single, le preguntaron por el tipo de persona con la que tendría una cita. Dijo que no saldría con un hombre actor pero sí con un músico, también con un pintor y con un artista del grafiti, pero para este último agregó un matiz: “Debe ser ilegal. Si lo haces porque te pagan, ¡boo! Si lo haces mientras huyes de la policía… llámame”. Sobre por qué alguien debería salir con ella, Inde comentó:

“Manejo un carro de transmisión manual y soy muy buena jugando al billar, aunque es debatible. Podríamos tomar una cerveza, fumar un cigarrillo y jugar billar. Te recogeré en mi auto y pagaré por la cita”.

Sobre si Inde Navarrette podría ser nominada al Oscar por su trabajo como Nikki en Obsesión, eso todavía está por verse. Lo cierto es que en Focus Features sí están planeando una campaña de premios para la película, falta descubrir que tan benévolas serán las academias con una cinta enfocada en el horror y la comedia (spoiler: suelen despreciarlas mucho). De momento estaremos viendo muy de cerca la carrera de Inde, observándola con gran interés y curiosidad.

Con información de Pop Culture.

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