‘Obsesión’: Megan Lawless, actriz de Sarah, dejó su trabajo como recepcionista tras el éxito de la película y 13 años de buscar oportunidades en Hollywood

Las actrices y actores de Obsesión están disfrutando de un periodo de abundancia sin precedente. Además de Inde Navarrette, la actriz que se volvió viral y ahora mismo está en boca de todos gracias a su trabajo como Nikki en la película de Curry Barker, no es la única que ya vio un cambio real en su día a día. Megan Lawless, intérprete de Sarah, también reveló cómo la película se convirtió en ese impulso que su carrera necesitaba.

Aunque Sarah, al igual que Ian, no tiene muchos minutos en pantalla, su personaje se nos quedó grabado para siempre debido al trágico desenlace. Enamorada de Bear y llena de esperanzas por tener algo con él, Sarah juega sus piezas solo para terminar brutalmente asesinada por Nikki, al menos la conjurada por el One Wish Willow. El personaje de Lawless, junto al de Ian, y Nikki claro, resultan ser la víctimas del oscuro deseo invocado por Bear.

La vida de Mega Lawless cambió para siempre gracias a Obsesión

Por fortuna, el destino de Sarah no se parece en nada al de Mega Lawless, quien desde los 13 años trabaja como actriz, aunque la vida no le había permitido una oportunidad real de ascenso y éxito. Ahora, durante una nueva aparición en el podcast Home Room, Megan aprovechó para contar su historia de vida y cómo luchó por mucho tiempo:

Megan Lawless en el estreno de Obsesión (Foto: Getty)

“He estado persiguiendo esto desde que tenía 13 años, Me preguntaba: ‘¿Mi momento algún día llegará?’ Y todos me decían: ‘Llegará, tu momento llegará’. Pero ya habían pasado 13 años. En algún momento pensé: ‘Voy a ser actriz, voy a ser una artista, llegará en su momento, no hay prisa, supongo, porque es el camino que elegí para siempre’, pero al mismo tenía dificultades financieras. Estaba cansada de trabajar en mi trabajo de medio tiempo”.

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En el pódcast reveló que tan solo un día antes había tenido su último turno en su trabajo como recepcionista en club de tenis, al cual renunció. Lawless nunca había estado tan ocupada en su profesión como actriz tanto como hoy:

“Por mucho tiempo estuve pensando en renunciar porque mi calendario había sido una locura. Creo que apenas comenzó a regularse hace una semana o dos, cuando empezaron a surgir oportunidades que, por encima de mi otro empleo, me podrán mantener durante un tiempo. Tengo esperanza, siento que estoy en una nueva situación. Quería que las personas me dieran una oportunidad y ahora me estoy ajustando a esta situación en donde hay tantas oportunidades que puedo elegir qué hacer”.

¿Cuál es la siguiente película de Megan Lawless?

Deadline reportó a principios de junio que Lawless fue fichada para Ping, drama psicológico de corte independiente bajo la dirección de Richie Gordon. El personaje principal es Annie (Lawless), una mujer que queda atrapada en un agujero laboral al ver coartada su libertad en función de ser imprescindible en su trabajo. El director ofreció una breve descripción de la trama:

Megan Lawless como Sarah en Obsesión (Foto: IMDb)

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“Ping trata sobre la generación del agotamiento: personas a las que se les enseñó que, si trabajaban más duro, se esforzaban más y lograban ser lo suficientemente excepcionales, algún día se sentirían plenas. Pero, para muchas personas, la ambición se ha vuelto indistinguible de la adicción. Esta película se pregunta qué ocurre cuando aquello que te hace talentoso es también lo que un sistema puede utilizar para consumirte.”

Obsesión, a partir de su presupuesto de 750 mil dólares, ya recaudó 403 millones en la taquilla mundial y es, sin lugar a dudas, una de las películas más taquilleras en la historia del cine. Junto con Backrooms: Sin Salida, dirigida por Kane Parsons, representan dos producciones que, con creadores surgidos de internet y presupuesto mínimos, lograron captar la atención de la generación joven, ser virales en redes sociales y acumular millones de dólares en salas.