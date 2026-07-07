‘La Odisea’: Robert Pattinson compara a su personaje con Jacob de ‘Crepúsculo’ y dice que la gente se pondrá de su lado

Robert Pattinson encontró una forma curiosa de explicar a Antínoo, su personaje en La Odisea de Christopher Nolan, pues lo llevó de regreso a Crepúsculo. En la premiere británica de la película, el actor convirtió a uno de los pretendientes más famosos del poema homérico en una especie de heredero burlón de Jacob Black, el eterno rival romántico de Edward Cullen.

¿Por qué Robert Pattinson compara a Antínoo con Jacob?

MTV entrevistó a Pattinson y lo cuestionó sobre lo divertido que resultaba interpretar a un personaje por el que, en teoría, nadie debería inclinarse. Pero su respuesta cambió la pregunta: “Creo que se pondrán de su lado”, dijo sobre Antínoo, uno de los hombres que buscan casarse con Penélope durante la larga ausencia de Odiseo.

Luego agregó ese guiño a la saga que lo convirtió en una estrella mundial allá por 2008. “Lo sigo comparando. Es un poco como Jacob en Crepúsculo”, afirmó, en referencia al personaje de Taylor Lautner, quien competía por el amor de Bella Swan frente al Edward Cullen que Pattinson interpretó en las cinco películas de la franquicia.

Robert Pattinson como Antínoo en La Odisea (Foto: X)

El actor explicó la broma mediante una visión irreverente del mito: “De eso trata La Odisea, Penélope no puede decidirse entre los dos tipos”. Después llevó el chiste más lejos: “Sólo intento ayudarla a tomar una decisión. Está bien, él está muerto. ¡Supéralo!”. Claro que en el poema de Homero, Antínoo no es un pretendiente noble ni un enamorado paciente; es en realidad una de las figuras más arrogantes entre quienes ocupan la casa de Odiseo y presionan a Penélope para que elija un nuevo esposo.

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¿Team Odiseo o Team Antínoo?

La ocurrencia de Pattinson nos devuelve al viejo grito de guerra del fandom de Crepúsculo: Team Edward contra Team Jacob. Pattinson se ha burlado más de una vez de esa rivalidad. Hace algunos meses, durante las promociones de El Drama, una periodista preguntó al elenco de qué equipo era; Zendaya dijo que estaba firmemente del lado de Edward, y Pattinson respondió que “nadie” era Team Jacob y calificó esa división como una jugada de mercadotecnia.

Por otro lado, la disyuntiva del recién inaugurado Team Odiseo o Team Antínoo tiene una respuesta clara si leemos el texto de Homero. Odiseo es el esposo legítimo, el rey de Ítaca y el viajero que intenta volver a casa. Antínoo pertenece al grupo que aprovecha su ausencia, un invasor dentro de una casa que no le corresponde.

Las primeras reacciones a La Odisea son muy positivas

Ya hay primeras reacciones a La Odisea y son muy entusiastas. Variety recopiló comentarios que la describen como una épica “asombrosa”, de realización “impecable” y con una escala visual que confirma el gusto de Nolan por el espectáculo físico en gran formato. TheWrap también recogió elogios de asistentes y críticos tempranos, con comentarios que la llaman una “fiesta cinematográfica” y una obra de enorme ambición.

Taylor Lautner como Jacob Black en Crepúsculo (Foto: IMDb)

The Guardian señaló que el estreno londinense dejó una recepción muy fuerte y muy positiva, y destacó, entre otros puntos, la dimensión IMAX y la presencia de una matiz oscuro en esta adaptación del poema. Pattinson, en particular, recibió elogios por su interpretación de Antínoo.

En La Odisea, además de Robert Pattinson, veremos a Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco. Zendaya da vida a Atenea, Lupita Nyong’o como Helena de Troya y Charlize Theron como Calipso. También participan Jon Bernthal como Menelao, Benny Safdie como Agamenón, John Leguizamo como Eumeo, Himesh Patel como Euríloco y Mia Goth como Melanto.

La película también reúne a varios colaboradores habituales de Nolan. Hoyte van Hoytema está en la fotografía, Jennifer Lame en la edición y Ludwig Göransson en la música. La Odisea tuvo un costo aproximado de 250 millones de dólares y parece tener todo para convertirse en uno de los bombazos de taquilla más grades del año y de toda la carrera de Nolan.

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