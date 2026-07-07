‘La Odisea’: Primeras reacciones califican la película de Christopher Nolan como ‘impresionante y perfecta’

La Odisea de Christopher Nolan ya tuvo sus primeros espectadores oficiales, entre críticos y miembros de la industria, y la respuesta inicial alrededor de la película es el de una obra enorme y pensada para dejar al público pegado a la silla. La película, con Matt Damon como Odiseo, reúne a un elenco de primer nivel y se presenta como uno de los lanzamientos más fuertes del verano.

¿Qué dicen las primeras reacciones de La Odisea?

Las primeras reacciones publicadas en redes y recogidas por medios internacionales son muy, muy positivas. Times of India reportó que varios comentarios iniciales calificaron la película como “monumental” y “una obra maestra moderna”, con elogios especiales para el trabajo visual en IMAX y la música.

También se mencionó el desempeño de Matt Damon y Robert Pattinson entre los puntos más comentados por quienes ya pudieron verla. En ese primer abanico crítico, se rescata a Nolan como un director que no intentó hacer una ilustración académica de Homero, más bien una aventura de gran formato donde el mito brilla a través de su violencia física y oscuridad.

Matt y Luciana Damon en el estreno de La Odisea, hoy (Foto: EW)

Rachel Leishman, crítica de Collider escribió:

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“La Odisea es tan épica como la obra en la que se basa, con ese toque característico de Christopher Nolan que la convierte en algo especial. Es una historia de amor y pérdida que te lleva por todo un viaje, de una manera que solo Nolan sabe hacer. Impresionante, audaz y perfecta”.

Perri Nemiroff, corresponsal del mismo medio, dijo en redes:

“La Odisea es un festín cinematográfico. Una adaptación grandiosa y fascinante de la epopeya de Homero que, al mismo tiempo, lleva el sello inconfundible de Christopher Nolan. Es difícil imaginar a cualquier otro cineasta del mundo capaz de llevar este material a la pantalla con semejante escala. ¿Uno de los factores que más contribuyen a que La Odisea sea cautivadora de principio a fin? La impresionante labor técnica y artística que se despliega en la película. Es una imagen espectacular tras otra”.

David Ehrlich, crítico principal de IndieWire fue más incisivo:

“La Odisea: una continuación sorprendentemente natural (y menos desesperanzadora) de Oppenheimer, sobre un hombre atormentado por haber desafiado a los dioses y condenado a la civilización; en esta ocasión, lucha para resarcir las consecuencias de su propia arrogancia. En IMAX es, evidentemente, inmensa. Es demasiado torpe para estar entre las mejores películas de Nolan, pero el acto final recompensa el viaje.”

Las colaboraciones de Nolan y Matt Damon

Tom Holland, Anne Hathaway y Matt Damon en el estreno de La Odisea (Foto: Getty)

La Odisea es la tercera colaboración entre Christopher Nolan y Matt Damon. Antes trabajaron juntos en Interestelar, donde el actor interpretó al doctor Mann, y en Oppenheimer, donde dio vida al general Leslie Groves. Ahora, el director lo coloca al centro de la historia como Odiseo, rey de Ítaca y viajero condenado a luchar por su regreso. La película adapta el regreso de Odiseo tras la guerra de Troya, con Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Zendaya como Atenea.

Para Tom Holland, La Odisea no empezó con seguridad de veterano, aunque ya venía de años en Marvel. El actor contó que su primer día lo descolocó porque Nolan cortaba las tomas una y otra vez, y él pensó que el director no estaba satisfecho con su trabajo. El problema real era que las cámaras IMAX de 70 mm sólo podían correr por lapsos muy breves.

Zendaya también vivió un arranque complicado. La actriz relató que su primer día de rodaje en Islandia fue tan frío que apenas podía decir sus líneas. “Mi boca estaba congelada. No salía nada”, recordó, antes de admitir que el momento le pareció vergonzoso.

La Odisea se estrena el 16 de julio.

Con información de Variety.

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