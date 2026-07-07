‘La Odisea’: Christopher Nolan revela cómo aprendió a confiar en su interpretación de una historia de 3,000 años de antigüedad

Adaptar una de las obras más influyentes de la literatura occidental implica enfrentarse a generaciones de lectores que ya tienen su propia imagen de los personajes y de la historia. Christopher Nolan es consciente de ese desafío con ‘La Odisea’, su nueva película basada en el poema épico ancestral, y reconoce que nunca intentó competir con la imaginación del público. En cambio, el director recurrió a una lección que aprendió años atrás mientras desarrollaba su trilogía de ‘Batman’, una experiencia que terminó definiendo la forma en que abordó un relato con casi tres milenios de historia.

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¿Se puede competir con la imagen que cada lector tiene de ‘La Odisea’?

Durante una conversación con Amy Poehler, Nolan fue cuestionado sobre si era posible hacer una película capaz de competir con la idea que tienen quienes han leído y estudiado ‘La Odisea’. Su respuesta fue inmediata: “No se puede.”

Lupita Nyong’o como Clitemnestra en ‘La Odisea’ (imagen: Elle)

El director explicó que esa fue una lección que él y su equipo aprendieron mientras trabajaban en la trilogía de ‘The Dark Knight‘. En aquel momento, Batman ya acumulaba décadas de historia y múltiples interpretaciones, pero Homero representa un reto todavía mayor.

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“Y aprendí esto, todos lo aprendimos, los que trabajamos en la trilogía de ‘The Dark Knight’: no podías competir con la idea que la gente tenía de ese personaje increíble y, eso fue en aquel entonces, con sus 75 años de historia a cuestas. Aquí hablamos de 3000 años. Imagínatelo.”

Para Nolan, intentar sustituir la imagen que cada lector ha construido durante años sería un objetivo imposible. La historia de Odiseo ha sido traducida, estudiada y reinterpretada durante siglos, por lo que cada persona llega a ella con referencias distintas.

La lección de Batman que llevó a Homero

En lugar de perseguir una versión definitiva del poema, Nolan explicó que decidió concentrarse en algo diferente: ofrecer una interpretación honesta y personal del material original.

“Lo que descubrimos al abordar el personaje de Batman, y eso es algo que trasladé en gran medida a ‘La Odisea’, nos dimos cuenta de que hay que confiar en que lo que la gente espera de ti es tu intento más sincero de hacer justicia al material, de abordarlo con seriedad y con aprecio por el texto original.”

El cineasta añadió que ese respeto por la obra no significa renunciar a una mirada propia.

“Pero tiene que ser tu propia interpretación.”

La declaración coincide con otras reflexiones recientes del director. En entrevista con The New York Times, Nolan contó que, después de leer “más traducciones de las que quisiera recordar”, comprendió que ‘La Odisea’ era el texto fundacional de toda su filmografía. Incluso afirmó que el poema de Homero estaba presente, de una u otra forma, en todas las películas que había realizado anteriormente.

Una adaptación hecha desde la convicción, no desde la competencia

Nolan también explicó que esa misma filosofía influye en la forma en que él se acerca a las adaptaciones de otros cineastas. Cuando percibe que una película fue realizada con auténtica dedicación y con el deseo de ofrecer una experiencia significativa al público, considera que los espectadores suelen valorar ese esfuerzo.

Matt Damon y Charlize Theron en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

“Sin duda, como cineasta, eso es algo a lo que respondo cuando lo veo en los demás. Si voy a ver una película y percibo que la gente la ha hecho con amor, que realmente se ha esforzado por ofrecer una experiencia y transmitir algo de la manera que consideran magnífica, creo que el público es muy comprensivo en ese sentido.”

Finalmente, el director volvió a la idea con la que comenzó su respuesta: ninguna adaptación puede reemplazar la experiencia íntima de leer un clásico.

“Porque, sí, no se puede competir con lo que la gente imagina al leer un texto.”

‘La Odisea’ llegará a los cines el 17 de julio de 2026 con Matt Damon como Odiseo, acompañado por Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron y un amplio elenco. Más que intentar ofrecer una versión definitiva del poema de Homero, Nolan plantea su película como una interpretación personal de una historia que ha acompañado a la cultura occidental durante casi 3,000 años.

Fuente.

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