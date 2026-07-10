‘Naruto’: Película live-action inicia proceso de casting en Hollywood y Masashi Kishimoto lo celebra

La película live-action de Naruto ya empezó a tomar forma en Hollywood con una búsqueda mundial para encontrar a sus protagonistas. Lionsgate abrió el proceso de casting para elegir a los actores que interpretarán a los protagonistas juveniles de la historia, un paso que convierte el proyecto en algo mucho más concreto para los fans del manga de Masashi Kishimoto.

Esta producción estará a cargo de Destin Daniel Cretton, director relacionado con el cine de Marvel y dramas más personales, quien también escribe la adaptación. Todavía no hay fecha de estreno confirmada, pero la noticia es una confirmación de que Lionsgate ya está entrando en una fase decisiva para llevar a la pantalla grande una de las franquicias japonesas más populares del mundo.

Live-action de Naruto inicia proceso de casting

Lionsgate lanzó una búsqueda global para encontrar a los actores que darán vida a Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno; Variety reportó que el casting adicional para personajes secundarios llegará después. De momento, el estudio solo quiere concentrarse en la caras principales de la aventura.

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Cretton celebró el inicio del proceso con un comunicado dirigido a los fans:

“Las historias de Kishimoto-sensei han inspirado a generaciones de fans en todo el mundo, y es un honor llevar su mundo y sus personajes a la pantalla grande en live-action por primera vez. Estoy emocionado de iniciar esta búsqueda mundial para nuestro Equipo 7 y darle vida al increíble universo de Naruto”.

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Naruto, Sasuke y Sakura son los héroes de acción de millones de fanáticos de la animación japonesa, personajes que cargan heridas y evolucionan bastante con el paso de la historia. Si el reparto falla, el mundo ninja podría parecer un disfraz; si acierta, la película tendrá una base humana para sostener sus clanes y batallas, todo eso que nos encanta.

Naruto fue publicado entre 1999 y 2014. La obra ha superado los 250 millones de copias impresas en todo el mundo. Es por esta razón que Hollywood lleva años intentando convertirla en una película dentro de su territorio; las ventas de boletos están casi aseguradas.

¿Quién es Destin Daniel Cretton?

Aunque muchos lo ubican por Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, antes de entrar a Marvel Cretton dirigió Short Term 12, un drama de 2013 con Brie Larson que ganó prestigio entre la crítica. También dirigió El Castillo de Cristal, adaptación del libro de Jeannette Walls con Brie Larson, Woody Harrelson y Naomi Watts. Luego hizo Buscando Justicia, drama legal protagonizado por Michael B. Jordan y Jamie Foxx, inspirado en el caso de Walter McMillian.

Claro que su salto más popular llegó con Shang-Chi, película de artes marciales y fantasía dentro del universo Marvel. Esa experiencia lo vuelve una elección verosímil para Naruto, porque la obra de Kishimoto también exige peleas y un mundo con reglas propias. Cretton, además, dirige Spider-Man: Brand New Day, la siguiente película del Hombre Araña con Tom Holland y Zendaya en los papeles estelares.

La reacción de Masashi Kishimoto



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Masashi Kishimoto recibió el avance del proyecto de Naruto con muchísimo entusiasmo: “Ahora mismo, los milagros me están pasando uno tras otro. Mi obra, Naruto, realmente, realmente se está convirtiendo en una película de Hollywood”, dijo el autor en el comunicado difundido por Variety.

El mangaka también celebró la participación de Cretton:

“Y un milagro aún mayor es que la película será dirigida por el único e inigualable Destin Daniel Cretton. ¡Todavía no puedo creerlo! Si tantos milagros ya se han reunido, entonces esperemos aún más. Estoy esperando con emoción los encuentros milagrosos que nos traerán actores extraordinarios y apasionados. ¡No puedo esperar a conocer a mis personajes en la película!”.

De momento, los fans de Naruto ya tienen esperanza por ver la nueva película del live-action. Si bien las adaptaciones de anime en Hollywood tienen un historial bastante accidentado, durante los últimos años ha aparecido casos de éxito con buen desempeño comercial. ¿La aventura en acción real de Naruto llegará a buen puerto? Lo averiguaremos en un tiempo.

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