‘The Ghost in the Shell’: Todo lo que debes saber sobre la nueva serie de Amazon

‘The Ghost in the Shell’ llega a Prime Video como una de las apuestas más importantes del anime en 2026. La nueva serie adapta el manga de Shirow Masamune, obra publicada originalmente entre 1989 y 1991 en Young Magazine, y busca regresar a las raíces de una franquicia que marcó la ciencia ficción japonesa, influyó en Hollywood y se convirtió en una referencia obligada del cyberpunk.

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La producción está a cargo de Science SARU, estudio conocido por ‘Dandadan’, ‘Inu-Oh’, ‘The Colors Within’ y ‘Scott Pilgrim Takes Off’. El estreno está programado para el 7 de julio de 2026 en Prime Video, con distribución internacional en más de 240 países y territorios, de acuerdo con información de Amazon.

‘The Ghost in the Shell’ (imagen: Amazon Prime Video)

¿De qué trata ‘The Ghost in the Shell’?

La nueva serie se sitúa en el año 2029, en un Japón del futuro cercano donde las redes de información cubren el planeta y la tecnología cyborg ha transformado la relación entre cuerpo, mente e identidad. En ese escenario aparece Motoko Kusanagi, una cyborg de cuerpo completo que lidera una unidad de combate integrada por especialistas como Batou.

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La historia sigue el origen operativo de la Sección 9 de Seguridad Pública. Mientras Kusanagi imagina una fuerza capaz de anticiparse a nuevas amenazas, Daisuke Aramaki, desde el Ministerio del Interior, trabaja en la creación de una unidad similar. Ambos caminos terminan por cruzarse y dan forma a un equipo táctico conocido como “Shell Squad”, dedicado a enfrentar cibercrímenes complejos, conspiraciones internacionales y amenazas que rebasan los límites tradicionales de la seguridad pública.

Uno de los elementos centrales será la aparición del misterioso hacker conocido como Puppet Master, figura clave dentro del imaginario de ‘Ghost in the Shell’. Su presencia conecta a la serie con las preguntas que han definido a la franquicia desde sus inicios: qué es la conciencia, dónde termina lo humano y qué ocurre cuando los recuerdos, el cuerpo y la identidad pueden ser intervenidos por la tecnología.

El equipo creativo detrás de la nueva serie

La dirección está en manos de Mokochan, quien debuta como director después de trabajar como asistente de dirección en títulos como ‘Dandadan’. El guion fue escrito por EnJoe Toh, autor de ciencia ficción y responsable de trabajos vinculados a ‘Godzilla Singular Point’. El diseño de personajes y la dirección ejecutiva de animación corresponden a Shuhei Handa, mientras que la dirección musical está encabezada por Taisei Iwasaki.

Science SARU llega al proyecto en un momento de fuerte reconocimiento internacional. Su trabajo reciente ha destacado por una animación expresiva, estilizada y menos rígida que la de otras producciones comerciales. Esa identidad visual puede ser clave para diferenciar ‘The Ghost in the Shell’ de versiones anteriores, especialmente de la película animada de 1995 dirigida por Mamoru Oshii, cuya estética sombría y contemplativa sigue siendo una de las imágenes más recordadas del anime de ciencia ficción.

La producción también ha llamado la atención por una declaración hecha en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2026: el equipo aseguró que no utilizó inteligencia artificial generativa en la realización de la serie. En una franquicia centrada en tecnología, conciencia artificial y cuerpos intervenidos, el dato funciona como una carta de presentación creativa: la nueva ‘The Ghost in the Shell’ quiere hablar del futuro sin desprenderse del trabajo humano detrás de la animación.

Póster de ‘The Ghost in the Shell’ (imagen: IMDb)

Por qué ‘Ghost in the Shell’ es tan importante

Antes de esta nueva serie, ‘Ghost in the Shell’ ya era una franquicia fundamental. El manga de Shirow Masamune presentó un mundo donde la tecnología ampliaba las capacidades humanas y también ponía en crisis la idea misma de persona. La obra dio pie a películas animadas, series de televisión, videojuegos y una adaptación live-action.

La película de 1995, dirigida por Mamoru Oshii, fue decisiva para la expansión internacional de la franquicia. Su mezcla de acción, filosofía, política, vigilancia, memoria e identidad la convirtió en una referencia para creadores posteriores. Entre sus influencias más citadas está ‘The Matrix’, obra de las hermanas Wachowski que tomó de ‘Ghost in the Shell’ parte de su imaginario sobre cuerpos conectados, redes y realidad intervenida.

La nueva serie no llega, entonces, como un estreno aislado. Llega con el peso de una obra que ayudó a definir cómo se imagina el futuro tecnológico en el cine, el anime y la cultura pop. La pregunta no es sólo si Science SARU podrá actualizar sus imágenes, sino si podrá sostener la densidad conceptual de una franquicia que nunca ha tratado únicamente sobre persecuciones, armas futuristas o ciudades iluminadas por pantallas.

Motoko Kusanagi, protagonista de ‘The Ghost in the Shell’ (imagen: Amazon Prime Video)

La sombra del live-action de 2017

El regreso animado también aparece marcado por el recuerdo de la adaptación live-action de 2017, protagonizada por Scarlett Johansson. Aquella versión intentó llevar ‘Ghost in the Shell’ al terreno de la superproducción hollywoodense, pero fue recibida con críticas divididas, una taquilla por debajo de las expectativas y una discusión intensa sobre whitewashing.

La elección de Scarlett Johansson como Major generó cuestionamientos desde antes del estreno, debido a que la franquicia nació como una obra japonesa y su protagonista más reconocible es Motoko Kusanagi. La película también fue criticada por simplificar varios de los temas centrales del material original y apoyarse más en la recreación visual de escenas icónicas que en la complejidad filosófica del anime y el manga.

Ese tropiezo explica parte de la expectativa alrededor de ‘The Ghost in the Shell’. El proyecto de Science SARU representa un regreso al anime y al manga como territorios naturales de la franquicia. A diferencia del live-action, la nueva serie no necesita justificar su existencia trasladando la historia a los códigos de Hollywood; su reto está en dialogar con el legado de Shirow Masamune desde una sensibilidad contemporánea.

Póster de la película live-action de ‘Ghost in the Shell’ (imagen: IMDb)

Qué esperar del estreno en Prime Video

Prime Video presenta ‘The Ghost in the Shell’ como una nueva adaptación de uno de los mangas de ciencia ficción más influyentes de Japón. La serie se estrena el 7 de julio de 2026 y tendrá episodios semanales, con disponibilidad internacional en la plataforma. Amazon también ha destacado que se trata de una producción de Science SARU, estudio que en los últimos años se ha convertido en uno de los nombres más visibles del anime contemporáneo.

Para nuevos espectadores, la serie puede funcionar como puerta de entrada al universo de Motoko Kusanagi, la Sección 9 y el Puppet Master. Para los fans de la franquicia, el atractivo está en ver si esta adaptación logra acercarse al manga original sin quedar atrapada en la sombra de la película de 1995.

‘The Ghost in the Shell’ regresa en un momento en el que sus temas se sienten menos lejanos que nunca. Inteligencia artificial, vigilancia, cuerpos modificados, memoria digital e identidades fragmentadas ya no pertenecen sólo al terreno de la ficción. Por eso, más que una simple recuperación nostálgica, la nueva serie de Amazon tiene la oportunidad de recordarle a una nueva generación por qué esta historia se volvió indispensable para entender el cyberpunk moderno.

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