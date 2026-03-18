‘Rooster Fighter’: ¿De qué trata el anime más visto en México?

El ranking de plataformas en México es demasiado volatil, pero de vez en cuando aparece un título que desconcierta por su premisa y aun así logra colocarse en lo más alto. Eso ocurrió con Rooster Fighter, una serie que está muy lejos de responder a las fórmulas habituales del anime. Su argumento echa la casa por la ventana y apuesta por una idea que suena absurda en papel y que en pantalla… también es absurda… pero poderosa.
Rooster Fighter ha despertado curiosidad entre quienes no siguen de cerca la animación japonesa. Tenemos un gallo como protagonista, hay combates contra criaturas extrañas, contenido erótico explícito entre galliformes, y un tono que va entre lo solemne y lo ridículo. Todo esto forma parte de una propuesta que no intenta encajar en un solo registro.
El argumento de Rooster Fighter
Rooster Fighter sitúa su historia en un Japón alterado por la aparición de criaturas surgidas de emociones humanas extremas. Estos seres comenzaron a manifestarse tiempo atrás y evolucionaron hasta convertirse en amenazas cada vez más peligrosas.
Justo aquí aparece Keiji, un gallo que recorre distintas ciudades enfrentándose a estas entidades. No estamos ante un humano con poderes ni un elegido tradicional. Lo que vemos es un animal que actúa con determinación, siguiendo un código propio de disciplina, distancia, una ética particular frente al mundo que habita y una necesidad de aparearse. El manga se publicó en 2020 y la adaptación animada llegó este 14 de marzo a streaming.
Entérate: ¿Michael B. Jordan es fan de Naruto? Todas las veces que el ganador del Oscar por ‘Pecadores’ declaró su amor hacia el anime
El diseño visual, tanto del manga como del anime, nos permite ver una seriedad que recuerda a historias más oscuras, pero nos descoloca como espectadores ver que el protagonista es un pollo. Esa fricción entre forma y contenido permite que la acción y el humor convivan bastante bien. A su alrededor surgen personajes que llevan el viaje más allá, como aliados que arrastran sus propias heridas o enemigos de varias motivaciones.
Shu Sakuratani agradece a los fans
El impacto de Rooster Fighter en México no pasó desapercibido para su creador. Shu Sakuratani reaccionó en redes sociales tras conocer que la serie alcanzó el primer lugar en el país. En una publicación que comenzó a circular entre los seguidores, escribió: “El número 1 en México. No me lo puedo creer, gracias a todos en México”.
Este mensaje es una prueba más de la relación entre el autor y su audiencia. Sakuratani ha mantenido una presencia muy activa en plataformas digitales, donde comparte ilustraciones y comentarios que conectan con seguidores fuera de Japón, en especial con el público latinoamericano.
El lazo contribuye a que la serie encuentre un espacio particular en nuestra región. Si bien la premisa es quizá demasiado excéntrica para algunos, Rooster Fighter se sostiene por su acción y un humor que no teme llegar a los extreamos. El resultado es una obra que puede ser tomada en serio y, al mismo tiempo, disfrutarse desde el absurdo.
Otros animes excéntricos e inusuales que no te puedes perder
El éxito de Rooster Fighter también nos invita a mirar hacia otras producciones que han tenido mucha fe en sí mismas y han llegado lejos gracias a ideas fuera de lo convencional. Títulos como One Punch Man juegan con la figura del héroe invencible hasta vaciarla de tensión, mientras que Mob Psycho explora la vida interior de un protagonista con poderes abrumadores que no desea utilizarlos.
En otro registro, Aggretsuko hace de la rutina laboral un espacio de desahogo a través del death metal, y Devilman Crybaby abraza de lleno la violencia y una reflexión sobre la naturaleza humana. Incluso obras como Beastars mueven conflictos sociales complejos a un mundo habitado por animales antropomórficos.
Rooster Fighter se suma a esa tradición de relatos que no se preocupan por la primera impresión, o al menos no temen darlo todo a la hora de ser un puñetazo de estilo.
El primer capítulo de Rooster Fighter ya está en Disney+. El resto tiene fecha programadas para el 22 y 29 de marzo, y el 5 de abril.
No te pierdas: ‘One Piece’ temporada 2: Las diferencias más importantes de la serie vs. el anime