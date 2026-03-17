¿Michael B. Jordan es fan de Naruto? Todas las veces que el ganador del Oscar por ‘Pecadores’ declaró su amor hacia el anime

El triunfo de Michael B. Jordan en los Oscar 2026 por su trabajo en Pecadores lo colocó en una nueva etapa dentro de su carrera. El actor, conocido por su trabajo en franquicias como Creed y Pantera Negra, ha construido una imagen virtuosa, conectada con el esfuerzo físico y la sensibilidad. Fuera de la pantalla, esa sensibilidad apareció en espacios menos esperados. Entrevistas, publicaciones en redes sociales y decisiones creativas han revelado una faceta que conecta al actor con algo quizá no tan común con las estrellas de cine: el anime.

Esa relación con la animación japonesa ha sido muy constante a lo largo de los años. Aunque no siempre lo pone en el centro de sus declaraciones públicas, Jordan ha dejado pistas claras sobre la influencia que el anime tiene en su manera de entender las historias, los personajes y creación de nuevos proyectos que atañen al séptimo arte.

Michael B. Jordan gana el Oscar

El reconocimiento más reciente en la carrera fue su victoria en los premios de la Academia. Jordan obtuvo el Oscar a Mejor Actor por su papel en Pecadores de Ryan Coogler, donde interpretó a dos personajes dentro de una historia llena de drama y vampiros. Durante su discurso, el actor hizo referencia a figuras que abrieron camino dentro de la industria, mencionando nombres como Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Halle Berry.

Michael B. Jordan como Killmonger

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Michael y su amor por el anime

El propio actor ha explicado en distintas entrevistas que su interés por el anime comenzó desde la infancia, cuando descubrió series japonesas que se transmitían en televisión en Estados Unidos. En una conversación previa con The Hollywood Reporter, Jordan recordó ese proceso: “Simplemente crecí con ello. Evolucioné viendo caricaturas de sábado por la mañana… y terminé convirtiéndome en un gran fan del anime” Con el paso del tiempo, ese interés se transformó en una influencia sobre su trabajo.

Al hablar sobre Creed III con IndieWire, el actor explicó cómo ciertas ideas del anime influyeron en la construcción de la historia. “Me encantan los temas del anime… lo que dicen sobre los lazos de amistad, la traición, la venganza y las promesas”, comentó al describir los elementos que buscó trasladar a la película.

También mencionó el impacto de títulos específicos. “Es algo así como en ‘Naruto’… es un vacío”, dijo al explicar cómo imaginó una de las secuencias de combate, inspirándose en la forma en que el anime representa los conflictos internos de sus personajes.

El traje de Killmonger

La conexión entre Jordan y el anime también se nota en decisiones visuales dentro de sus proyectos. Uno de los ejemplos más comentados surgió tras el exitoso estreno de Pantera Negra hace algunos años, donde vimos similitudes entre el traje de Killmonger y la armadura de Vegeta en Dragon Ball Z.

Aunque nunca se confirmó de manera oficial como una referencia, la comparación se mantuvo viva debido a las declaraciones previas del actor sobre su gusto por el anime y su amor por Dragon Ball. Esta idea de un personaje que busca reconocimiento y poder, en conflicto con su propio linaje, nos recuerda mucho a la historia de cierto príncipe.

Feliz cumpleaños a Naruto

La relación del actor con Naruto también ha tenido momentos más ligeros. En redes sociales, Jordan llegó a compartir en 2018 una historia en la que celebraba el cumpleaños del personaje, acompañada de una imagen del ninja sosteniendo unos palillos. El mensaje incluía la frase “Feliz cumpleaños al más real”, junto a la mención al personaje.

Cuando lloró por My Hero Academia

Otra de las declaraciones que sorprendió a seguidores ocurrió cuando Jordan habló a principios de este año sobre una escena de My Hero Academia que lo hizo llorar. En una entrevista con W Magazine, el actor describió el momento en el que un personaje recibe reconocimiento tras una larga búsqueda personal.

“Fue un episodio en el que Bakugo tuvo este momento emocional en el que finalmente fue reconocido por uno de sus mentores e ídolos, alguien por quien siempre sintió que había sido pasado por alto a lo largo de toda la serie, y lo hicieron de una manera dramática y épica”.

Con esos antecedentes, Michael B. Jordan no solo es fan de Naruto, también es quizá el primer otaku declarado en ganar el premio Oscar a Mejor Actor (¡el concepto!) y claro, el más perrón aquí.

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