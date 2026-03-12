‘One Piece’ temporada 2: Las diferencias más importantes de la serie vs. el anime

La segunda temporada de ‘One Piece’ en Netflix continúa expandiendo el universo del popular manga creado por Eiichiro Oda, pero también deja claro que el live action no pretende replicar el anime escena por escena. La nueva entrega mantiene los elementos esenciales de la historia de los Piratas del Sombrero de Paja, pero introduce cambios narrativos, adelanta revelaciones importantes y elimina algunas escenas del material original.

Estas modificaciones responden tanto a decisiones creativas como a las necesidades propias de una producción televisiva. Mientras el anime producido por Toei Animation se desarrolló al mismo tiempo que el manga, la serie live action cuenta con décadas de historia ya publicada, lo que permite reorganizar eventos, sembrar pistas para el futuro o ajustar el ritmo de la trama. A continuación repasamos diez de las diferencias más importantes entre la segunda temporada del live action y el anime.

Lera Abova como Nico Robin en ‘One Piece’ (imagen: Netflix)

Una de las ventajas del live action es que puede mirar la historia completa con perspectiva. Cuando el anime comenzó en 1999, el manga todavía estaba desarrollándose semana a semana, por lo que muchas revelaciones aparecieron de forma tardía. La adaptación de Netflix, en cambio, puede introducir referencias a personajes o lugares mucho antes de que aparezcan oficialmente en la historia.

Esto explica por qué la serie incluye pistas y personajes que, en el anime, no se revelan hasta muchos años después.

La aparición temprana de Sabo

Uno de los cambios más comentados es la aparición anticipada de Sabo, quien en el anime no se introduce hasta cientos de episodios después de los eventos que se narran en esta parte de la historia.

En la segunda temporada del live action, el personaje aparece brevemente en una escena junto a Monkey D. Dragon, el misterioso revolucionario que interviene cuando Monkey D. Luffy enfrenta problemas con la Marina. Aunque se trata de un cameo discreto, la escena funciona como una pista temprana sobre el pasado del protagonista.

Cameo de Sabo en ‘One Piece’

Una pelea entre Luffy y Zoro que no ocurre en la serie

En el arco de Whiskey Peak del manga y el anime, ocurre una pelea poco común entre Luffy y Roronoa Zoro. El enfrentamiento sucede cuando Luffy cree que su compañero atacó a personas inocentes, lo que provoca una confrontación entre ambos.

En la adaptación de Netflix, esa escena se elimina. Luffy comprende más rápido la situación y la historia continúa sin el enfrentamiento entre los dos miembros de la tripulación. El cambio acelera el ritmo de la trama y evita dedicar tiempo a un conflicto que en el material original se resuelve rápidamente.

Un adelanto inesperado de un futuro integrante de la tripulación

Otro cambio importante es la aparición anticipada de Brook, quien más adelante se convertirá en el músico de los Piratas del Sombrero de Paja.

En la serie live action se incluyen escenas que exploran su relación con Laboon, la ballena que aparece en el inicio de la Grand Line. Este adelanto permite preparar el terreno para eventos que en el anime se desarrollan mucho tiempo después.

Brook en la serie de Netflix

La introducción adelantada de Bartolomeo

La segunda temporada también introduce antes de tiempo a Bartolomeo, un personaje que en el anime aparece muchos arcos narrativos después.

En el live action se muestra cómo presencia las acciones de Luffy durante los eventos de Loguetown. Este momento sirve para explicar desde ahora la admiración que el personaje desarrollará más adelante hacia el capitán de los Sombrero de Paja.

Un cambio en la historia del villano Wapol

La adaptación también modifica algunos detalles en la historia de Wapol, uno de los antagonistas de esta parte de la historia.

En el anime, el personaje ya posee sus poderes cuando aparece por primera vez. En la versión de Netflix, se incluye una escena retrospectiva en la que recibe una fruta del diablo de manos de Miss All Sunday, vinculando su historia con la organización Baroque Works y conectando mejor a distintos villanos de la trama.

El villano Wapol en ‘One Piece’ (imagen: Netflix)

Cambios en el papel de Chopper durante el conflicto de Drum Island

El personaje de Tony Tony Chopper también experimenta algunos ajustes respecto al anime. En el manga y la serie animada, Chopper tiene una pelea directa contra Wapol y utiliza la Rumble Ball para transformarse.

En la versión live action, ese enfrentamiento se modifica y la Rumble Ball aparece más como una pista para el futuro que como un elemento central en la batalla.

La mención anticipada de la isla donde se encuentra el tesoro

Otro cambio importante es la mención temprana de Laugh Tale, la isla donde se encuentra el tesoro que da nombre a la historia.

En el manga y el anime, este nombre se revela mucho más adelante. La serie live action decide mencionarlo antes, adelantando información clave sobre el objetivo final de la travesía de los piratas.

La ausencia de un personaje muy querido por los fans

No todos los cambios implican nuevas escenas. En algunos casos, la adaptación simplemente omite personajes. Ese es el caso de Karoo, el pato gigante que acompaña a Nefertari Vivi.

Aunque el personaje es mencionado en la serie, no aparece físicamente en pantalla. La ausencia probablemente responde a decisiones relacionadas con el presupuesto de efectos visuales.

El regreso inesperado de Mihawk

La serie también reintroduce a Dracule Mihawk, uno de los personajes más poderosos del mundo de One Piece.

En esta ocasión, Mihawk aparece en una escena relacionada con el desarrollo de Zoro. La presencia del espadachín funciona como un recordatorio del objetivo del personaje: convertirse en el mejor espadachín del mundo.

Steven John Ward como Dracule Mihawk en ‘One Piece’

Un flashback que adelanta la política del mundo de One Piece

La diferencia más significativa aparece en forma de un flashback relacionado con el Reverie, una reunión de líderes mundiales que tiene gran importancia en la historia.

La serie muestra un encuentro previo entre diferentes personajes cuando Nefertari Vivi era niña, estableciendo conexiones políticas y personales que más adelante influirán en los acontecimientos de la temporada.

En conjunto, estos cambios muestran que la versión live action de ‘One Piece’ busca construir su propia interpretación del manga de Eiichiro Oda. Aunque conserva los momentos más importantes de la historia, la serie reorganiza algunos eventos y adelanta otros para construir una narrativa que funcione dentro del formato televisivo.

Con información de MovieWeb.

