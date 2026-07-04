‘Minions & monstruos’ lidera la taquilla del fin de semana, pero ‘Toy Story 5’ se mantiene fuerte en segundo lugar

Aun con un debut menor al de otras entregas de la saga, ‘Minions & Monsters’ cuenta con apoyo internacional

‘Minions & Monsters’ se colocó en el primer lugar de la taquilla doméstica durante el fin de semana largo del 4 de julio en Estados Unidos y Canadá, mientras ‘Toy Story 5’ sostuvo una segunda posición competitiva en su tercera semana en cartelera. La nueva entrega de Universal e Illumination encabezó el ranking con una ventaja clara, aunque la película de Pixar conservó una recaudación suficiente para confirmar la fuerza del público familiar en cines.

¿Cuánto recaudó ‘Minions & Monsters’ en su estreno?

De acuerdo con el reporte de Deadline, ‘Minions & Monsters’ apunta a un estreno de US$39.5 millones en tres días y US$64.5 millones en cinco días en el mercado doméstico. Con esas cifras, la película ocupa el número uno del fin de semana y supera a otras franquicias familiares, estrenos históricos y títulos de superhéroes que compiten en la misma cartelera.

‘Minions & monstruos’ (imagen: IMDb)

El dato también marca el arranque más bajo para una entrega de la franquicia ‘Despicable Me’ y ‘Minions’. La primera ‘Despicable Me’ abrió en 2010 con US$56.3 millones en tres días, sin ajustar inflación. En el terreno de los estrenos animados de cinco días durante el feriado del Día de la Independencia, ‘Despicable Me 2’ conserva el récord con US$143 millones, seguida por ‘Despicable Me 4’ con US$122.6 millones.

Aun con un debut menor al de otras entregas de la saga, ‘Minions & Monsters’ cuenta con apoyo internacional. El reporte coloca su acumulado extranjero en US$100 millones y su total global en US$164.5 millones. La película tuvo un costo de producción estimado en US$85 millones, antes del gasto global de promoción y distribución.

‘Toy Story 5’ ocupa el segundo lugar en una cartelera cargada de opciones familiares

El segundo puesto del fin de semana es para ‘Toy Story 5’, que en su tercera semana proyecta entre US$32 millones y US$36 millones en tres días. Su acumulado doméstico ronda los US$371.3 millones, una cifra alta para una película que ya superó sus dos primeras semanas en exhibición.

Deadline destaca que es la primera vez que una película de ‘Despicable Me’ o ‘Minions’ compite en estas fechas contra una entrega de ‘Toy Story’. La presencia de Pixar dejó una pelea más cerrada por las funciones familiares, especialmente porque ambas franquicias apuntan a un público amplio que incluye niñas, niños, madres, padres y espectadores adultos con apego a las sagas.

El reporte también contrasta la frecuencia de ambas marcas. Universal e Illumination han estrenado siete películas de ‘Despicable Me’ y ‘Minions’ en 16 años, mientras que Pixar ha dejado más espacio entre las entregas de ‘Toy Story’.

‘Young Washington’ supera expectativas y ‘Supergirl’ cae en su segunda semana

El tercer lugar corresponde a ‘Young Washington’, de Angel Studios y Wonder Project, con un estreno estimado de US$18 millones, por encima de los US$15 millones previstos. La película histórica recibió una calificación A del público y un 81% de recomendación definitiva, según los datos citados en el reporte.

‘Toy Story 5’ (imagen: Disney Pixar)

En cuarto lugar aparece ‘Supergirl’, con un segundo fin de semana estimado de US$9 millones y una caída de 76%. Su acumulado doméstico se ubica en US$57.8 millones, mientras que el total global reportado es de US$89 millones. La comparación de Deadline la coloca por debajo del descenso de ‘Joker: Folie à Deux’, pero peor que la caída de ‘The Flash’.

El resto del top ten queda integrado por ‘Disclosure Day’, ‘Obsession’, ‘Backrooms’, ‘Jackass: Best and Last’, ‘Scary Movie’ y ‘The Invite’. El mercado total del fin de semana se estima en US$123 millones, frente a los US$155.6 millones del mismo periodo del año anterior. En ese escenario, ‘Minions & Monsters’ encabezó el ranking y ‘Toy Story 5’ conservó el segundo lugar con una cifra cercana a la del estreno animado de Universal.

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