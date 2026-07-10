Amnistía Internacional clasifica a la organización de J.K. Rowling como ‘anti-derechos’

J.K. Rowling enfrenta una nueva controversia en Reino Unido por Beira’s Place, el centro de atención para víctimas de violencia sexual que fundó en Edimburgo. La institución aparece en un nuevo informe de Amnistía Internacional Reino Unido sobre el deterioro de los derechos de las mujeres y las personas LGBT+ en el país.

¿Qué señala el informe de Amnistía Internacional?

El documento, titulado ‘Una amenaza creciente: el movimiento contra los derechos en el Reino Unido’, analiza el crecimiento de grupos, personas e instituciones que, según Amnistía, buscan debilitar protecciones legales. El reporte también menciona restricciones al derecho de protesta y la libertad de reunión, además de políticas migratorias y de asilo que podrían incumplir obligaciones internacionales.

La junta directiva de Beira’s Place (de izquierda a derecha): Susan Smith, J. K. Rowling, Johann Lamont, Margaret McCartney y Rhona Hotchkiss (Fotografía: Nicole Jones/PA)

“Para comprender el auge de un movimiento contrario a los derechos que atenta contra los derechos de las mujeres y de las personas LGBT+ en el Reino Unido, es importante situarlo en el contexto más amplio de un deterioro general de la protección de los derechos humanos,” señala el resumen.

En el listado incluido al final del informe, Beira’s Place figura como una empresa registrada dentro de la categoría “gender critical” (crítico con la ideología de género), junto con LGB Alliance, For Women Scotland y Sex Matters. Amnistía define a los “actores anti-derechos” como “grupos formales o informales, particulares y actores privados o estatales cuyo objetivo es restringir los derechos humanos socavando las protecciones de los derechos humanos, tanto en la legislación como en la práctica”.

El organismo también advierte que los derechos humanos están conectados entre sí: “Los derechos humanos están interconectados y se refuerzan mutuamente. Cuando se restringen los derechos de un grupo, las protecciones de otros también pueden verse debilitadas, incluso cuando los efectos no sean inmediatamente visibles.”

¿Qué es Beira’s Place?

J.K. Rowling fundó Beira’s Place en 2022 con el objetivo de “brindar ayuda práctica y emocional a mujeres en un entorno seguro y de apoyo.” El centro se presenta como un servicio exclusivo para mujeres y afirma operar conforme a la Equality Act 2010.

La clasificación de Amnistía no cuestiona directamente la atención práctica y emocional que la institución ofrece a sobrevivientes de violencia sexual. El señalamiento se relaciona con su política de acceso basada en el sexo y con su inclusión dentro del movimiento “gender critical”, al que el informe vincula con intentos de restringir derechos y protecciones para personas LGBT+.

En el documento, Beira’s Place forma parte de una lista más amplia que también contiene actores antiaborto, organizaciones de la derecha cristiana y grupos relacionados con prácticas de conversión.

Los enfrentamientos de J.K. Rowling con el elenco de ‘Harry Potter’

Daniel Radcliffe, J.K. Rowling, Emma Watson y Rupert Grint (Imagen: Getty)

La polémica se suma a los conflictos que J.K. Rowling mantiene desde 2020 por sus opiniones sobre sexo e identidad de género. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint expresaron públicamente su apoyo a las personas trans después de las primeras publicaciones de la autora.

El enfrentamiento se volvió más directo en años recientes. Rowling rechazó posibles disculpas de Radcliffe y Watson, y aparentemente se burló de los tres protagonistas de ‘Harry Potter’ al responder “Tengo tres en mente. Lo siento, pero fue irresistible” cuando le preguntaron qué actores arruinaban una película. Más tarde afirmó que Watson era “ignorante sobre lo ignorante que es” y la acusó de hablar desde una posición protegida por la fama y el dinero.

La inclusión de Beira’s Place en el informe amplía la controversia más allá de las declaraciones personales de la escritora. El debate ahora alcanza a una institución creada por ella y a la forma en que Amnistía interpreta su política de acceso dentro del activismo “gender critical”.

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