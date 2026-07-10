J.K. Simmons revela que no conoce a Tom Holland, pese a que actuaron en dos películas del MCU: ‘Me han dicho que es encantador’

J.K. Simmons volvió a hablar de J. Jonah Jameson y reveló una de esas anécdotas que parecen imposibles en la era de los universos compartidos. Puede haber aparecido en dos películas de Spider-Man con Tom Holland y, aun así, nunca haber estado cara a cara con el actor que interpreta a Peter Parker.

El historial de J.K. Simmons en Marvel

Simmons debutó como J. Jonah Jameson en El Hombre Araña, la película de 2002 dirigida por Sam Raimi, donde su director del Daily Bugle se volvió uno de los grandes robos de escena del cine de superhéroes. Su energía de jefe furioso y odio editorial contra Spider-Man, se nos quedaron incrustados en el cerebro para siempre.

El actor volvió en El Hombre Araña 2, de 2004, y El Hombre Araña 3, de 2007, siempre como el periodista que despreciaba al héroe sin saber que Peter Parker trabajaba bajo su propia nariz. En esas películas, Jameson era una caricatura de prensa amarillista, pero Simmons le dio un ritmo de comedia antigua que ninguna otra estrella ha igualado.

J.K. Simmons en el MCU (Foto: IMDb)

Su regreso al MCU llegó con Spider-Man: Lejos de Casa, en 2019, dentro de una escena posterior a los créditos. Jameson reaparecía como rostro de The Daily Bugle, ahora convertido en una figura mediática de internet, y revelaba públicamente la identidad secreta del Peter Parker de Tom Holland.

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Después repitió en Spider-Man: Sin Camino a Casa, de 2021, donde el multiverso permitió reunir figuras de distintas épocas de la saga arácnida. Simmons también prestó voz a Jameson en proyectos animados como Ultimate Spider-Man y A través del Spider-Verso, donde interpretó variantes del mismo personaje.

¡J.K. Simmons no conoce a Tom Holland!

En el podcast Happy Sad Confused, Simmons fue directo al punto. “No he conocido a Tom Holland. Me han dicho que es encantador”. En pantalla, uno se dedica a perseguir al otro con titulares y denuncias; fuera de pantalla, los actores ni siquiera han tenido el encuentro que muchos fans habrían imaginado en alguna premiere o rodaje.

Simmons también recordó que su llegada a Lejos de Casa no fue parte de un plan cuidadosamente preparado. “Fue una sorpresa total y una decisión de último minuto”, contó. Según el actor, lo llamaron y poco después ya estaba filmando en una oficina ejecutiva del estudio porque ni siquiera había set.

El Jameson del MCU aparece sin el cabello característico de la era Raimi, y Simmons bromeó con esa transformación al decir que cree que esa prisa fue la razón por la que su personaje “no tiene pelo en el universo de Spider-Man de Tom Holland”.

¿J.K. Simmons estará en Spider-Man: Brand New Day?

Tom Holland en el MCU (Foto: IMDb)

Por ahora, Simmons afirma que no participará en Spider-Man: Brand New Day. El actor insiste en que no está dentro de la próxima entrega protagonizada por Tom Holland, aunque los fans de Marvel saben que las negativas de casting no suelen ser confiables, ¿verdad, Andrew Garfield?

La información oficial de Marvel tampoco lo incluye entre los nombres anunciados, tales como Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo. Si Jameson apareciera, tendría sentido dentro de una historia donde Peter Parker vive aislado y Spider-Man carga con la presión de una ciudad que ya no recuerda su rostro civil.

Spider-Man: Brand New Day tiene estreno programado para el 31 de julio. La cinta está dirigida por Destin Daniel Cretton, cineasta de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos; el guion corre a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers.

Con información de Entertainment Weekly.

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