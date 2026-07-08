Tom Holland dice que ‘La Odisea’ podría ser su última oportunidad de interpretar a ‘un joven’

El actor también reflexionó sobre la masculinidad en la película y sobre la presión de trabajar con Nolan

Tom Holland habló sobre lo que significa para él formar parte de ‘La Odisea’, la nueva película de Christopher Nolan basada en el poema épico de Homero. El actor, conocido mundialmente por interpretar a Spider-Man, explicó que su papel como Telémaco tiene un peso especial dentro de su carrera, porque siente que podría marcar el cierre de una etapa antes de pasar a personajes más adultos.

También te puede interesar: ‘La Odisea’: Christopher Nolan revela cómo aprendió a confiar en su interpretación de una historia de 3,000 años de antigüedad

¿Por qué ‘La Odisea’ tiene un significado especial para Tom Holland?

En una entrevista con BBC, Tom Holland explicó que interpretar a Telémaco, el hijo de Odiseo, se siente como una oportunidad muy particular dentro de su trayectoria. Para el actor, el personaje llega en un momento de transición profesional.

“Lo que más me gusta es que se siente un poco como la última oportunidad que tengo de interpretar a un joven”, dijo Holland.

Tom Holland (imagen: Getty)

El lugar que ‘La Odisea’ ocupa para él es el de un adiós a la juventud. Después de crecer frente al público y convertirse en una de las figuras más reconocibles de Hollywood, Holland parece ver esta película como una despedida de los papeles juveniles que marcaron buena parte de su carrera.

También lee: ‘La Odisea’: Matt Damon revela el impresionante método práctico que Nolan usó para el Cíclope

En la historia de Homero, Telémaco es el hijo de Odiseo y Penélope. Su recorrido está atravesado por la ausencia del padre, la espera y la necesidad de ocupar un lugar propio. Esa dimensión encaja con la lectura que Holland hizo de la película y de su posible reflexión sobre la masculinidad.

Una reflexión sobre masculinidad y madurez

Holland también habló sobre uno de los temas que, según él, pueden leerse en la película. Para el actor, ‘La Odisea’ muestra que la masculinidad no responde a una sola forma ni a un modelo perfecto.

“Tal vez lo que puedas aprender de esta película sobre la masculinidad es que se manifiesta de muchas formas y que ninguna versión de ella es perfecta.”

La declaración conecta con lo que Christopher Nolan ha dicho sobre Odiseo en entrevistas recientes. El director describió al personaje de Matt Damon como una figura compleja, astuta y marcada por motivaciones mezcladas. Incluso lo comparó con Han Solo, no con Luke Skywalker, para explicar que no se trata de un héroe luminoso ni completamente idealizado.

En ese contexto, Telémaco puede funcionar como contrapunto generacional dentro de la película. Mientras Odiseo carga con el peso de la guerra, el viaje y sus decisiones, su hijo representa otra forma de crecer bajo la sombra de una figura ausente y legendaria.

La presión de trabajar con Christopher Nolan

‘La Odisea’ también marca la primera colaboración de Tom Holland con Christopher Nolan. El actor reconoció que llegar a un proyecto del director implica una mezcla de deseo y presión, especialmente para alguien que durante años imaginó cómo sería trabajar con él.

“Antes de trabajar con él… piensas mucho en ello y anhelas esa oportunidad; y luego, cuando la consigues, eso conlleva mucha presión.”

Mia Goth y Anne Hathaway en ‘La Odisea’ (imagen: Empire)

La película reúne a un elenco amplio encabezado por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Zendaya como Atenea, Lupita Nyong’o como Helena de Troya, Robert Pattinson como Antínoo y Charlize Theron como Calipso.

Holland también recordó cómo reaccionó cuando Nolan le preguntó si le molestaría que Zendaya interpretara a Atenea. El actor contó que le pareció un honor y una gran oportunidad para ella, especialmente porque ‘Interstellar’ es su película favorita del director.

Con su estreno programado para el 17 de julio de 2026, ‘La Odisea’ representa uno de los proyectos más ambiciosos de Nolan y el posible de una era para Holland. Su comentario deja ver que Telémaco podría ser una despedida simbólica de una etapa: la del actor joven que creció bajo la mirada del público y ahora empieza a buscar otro tipo de personajes.

Fuente.

No te vayas sin leer: Tom Holland revela su mayor miedo al trabajar con Christopher Nolan en ‘La Odisea’

