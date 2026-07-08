‘La Odisea’: Matt Damon revela el impresionante método práctico que Nolan usó para el Cíclope

La decisión conecta con algo clave del cine de Nolan: hacer que incluso lo imposible tenga presencia real para los actores

Matt Damon reveló nuevos detalles sobre la forma en que Christopher Nolan llevó al Cíclope a ‘La Odisea’, su adaptación del poema épico atribuido a Homero. En lugar de depender por completo del CGI, el director recurrió a un método físico: una marioneta gigante de 18 metros construida dentro de una cueva real. La película llegará a los cines el 17 de julio de 2026.

¿Cómo filmó Christopher Nolan al Cíclope de ‘La Odisea’?

Durante una participación en el podcast Good Hang, retomada por IGN, Matt Damon explicó que el equipo de ‘La Odisea’ construyó una marioneta física del Cíclope de 18 metros. La criatura fue colocada dentro de la Cueva de Psychro, en Grecia, una locación asociada en la mitología con el nacimiento de Zeus.

El cíclope en el tráiler de ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

La decisión confirma el interés de Nolan por capturar la mayor cantidad posible de elementos directamente frente a la cámara. En una producción convencional, una criatura de ese tamaño podría haberse resuelto con pantalla verde, captura digital o animación por computadora. Nolan, sin embargo, optó por una solución más cercana al cine artesanal, aunque apoyada por equipos técnicos de alto nivel.

Damon resumió así la filosofía del director: “Utiliza la menor cantidad de efectos especiales humanamente posible. Se puede lograr mucho sin recurrir a imágenes generadas por computadora (CGI). Él es plenamente consciente de la época en la que vive y cuenta con los mejores equipos de efectos especiales; ellos realmente ayudan a idear la manera de realizar prácticamente todo directamente frente a la cámara.”

Nolan no rechaza el CGI, pero evita usarlo como apoyo principal

La revelación sobre el Cíclope ayuda a entender cómo Nolan está abordando una historia llena de elementos fantásticos. ‘La Odisea’ incluye criaturas, dioses, viajes marítimos, tormentas, sirenas y episodios imposibles de representar sin algún tipo de intervención técnica. La diferencia está en el punto de partida: para Nolan, la imagen suele comenzar en un elemento físico.

Eso no significa que el director rechace el CGI como herramienta. Lo ha usado para complementar, integrar o mejorar imágenes, pero su cine se ha construido alrededor de una preferencia clara por efectos prácticos y locaciones reales. En ‘The Dark Knight’, volcó un camión real en Chicago; en ‘Interstellar’, trabajó con estructuras físicas para sus secuencias más abstractas; y en ‘Oppenheimer’, recurrió a efectos prácticos para representar la fuerza visual de la explosión nuclear.

Con el Cíclope, el desafío era distinto: convertir a una de las criaturas más famosas del poema de Homero en una presencia tangible. La elección de una marioneta de 18 metros dentro de una cueva real sugiere que Nolan buscó que los actores reaccionaran ante algo presente en el espacio, no solo ante una referencia digital.

Una épica hecha para verse y sentirse real

El uso de un Cíclope físico también encaja con otras decisiones técnicas de ‘La Odisea’. La película será el primer largometraje comercial narrativo filmado completamente en IMAX, un objetivo que Nolan había perseguido durante años. Para lograrlo, IMAX desarrolló nuevos equipos capaces de reducir el ruido de sus cámaras, lo que permitió usarlas también en escenas con diálogo.

Matt Damon en ‘La Odisea’, de Christopher Nolan (imagen: Universal Pictures)

La escala del proyecto ya había sido descrita por Nolan como una exigencia propia de la historia. En entrevistas anteriores, el director explicó que adaptar ‘La Odisea’ implicaba asumir un relato de dimensiones enormes, no solo por su lugar dentro de la literatura occidental, sino por el peso que tiene en la imaginación de millones de lectores.

El elenco está encabezado por Matt Damon como Odiseo, acompañado por Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson y Charlize Theron. Damon también ha dicho que trabajar en esta película fue una de las experiencias más difíciles de su carrera, en parte por las locaciones elegidas por Nolan.

Con la marioneta del Cíclope, ‘La Odisea’ suma otro ejemplo del método del director: convertir lo fantástico en una experiencia física antes de llevarlo a la pantalla. En una época dominada por criaturas digitales, Nolan apostó por una presencia monumental construida en el mundo real.

Con información de IGN.