‘Spider-Man: Brand New Day’ se perfila para lograr uno de los mayores debuts en taquilla del MCU

Si los pronósticos se cumplen, la cinta quedaría muy cerca del segundo mejor arranque de la saga

‘Spider-Man: Brand New Day’ todavía no llega a los cines, pero sus primeras proyecciones ya apuntan a un estreno importante para Marvel Studios y Sony Pictures. De acuerdo con Deadline, la nueva película de Tom Holland como Peter Parker podría abrir en la taquilla doméstica con una cifra entre 180 y 190 millones de dólares. Si el pronóstico se cumple, la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton entraría entre los debuts más fuertes del MCU reciente y podría quedar como el segundo mejor arranque de la saga encabezada por el actor británico.

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¿Cuánto podría recaudar ‘Spider-Man: Brand New Day’ en su estreno?

Las proyecciones de tres semanas señalan que ‘Spider-Man: Brand New Day’ apunta a un debut doméstico de entre 180 y 190 millones de dólares. La cifra todavía puede cambiar conforme se acerque el estreno, pero coloca a la película en una posición sólida dentro del calendario de verano.

Zendaya y Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Empire)

La comparación directa es con las tres películas anteriores de Tom Holland como Spider-Man. ‘Spider-Man: No Way Home’ abrió con 260.1 millones de dólares en Estados Unidos, impulsada por el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivas versiones del trepamuros. ‘Spider-Man: Far From Home’ debutó con 185 millones de dólares, mientras ‘Spider-Man: Homecoming’ inició con 117 millones de dólares.

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Con ese panorama, ‘Spider-Man: Brand New Day’ podría superar o quedar muy cerca del arranque de ‘Spider-Man: Far From Home’, dependiendo del comportamiento final de la preventa y del interés del público en los días previos al estreno. Por eso, el dato más prudente es que se perfila para uno de los mayores debuts de la saga, sin dar todavía por hecho el resultado.

Una película sin multiverso, pero con varios ganchos fuertes

A diferencia de ‘Spider-Man: No Way Home’, la nueva entrega no parece venderse como un gran evento multiversal. El interés ahora pasa por otro tipo de elementos: el regreso de Peter Parker después de varios años fuera del MCU, su nueva vida tras el hechizo de Doctor Strange y una historia más centrada en Nueva York.

El reparto también funciona como atractivo comercial. Jon Bernthal debutará en una película del MCU como The Punisher, después de interpretar a Frank Castle en series y especiales de Marvel. Mark Ruffalo volverá como Bruce Banner / Hulk, y los avances ya mostraron que Spider-Man tendrá que enfrentarse a Savage Hulk, aunque todavía no se sabe qué provoca ese choque.

A eso se suma el misterio alrededor de Sadie Sink, cuyo personaje permanece bajo reserva. Uno de los rumores más fuertes apunta a que podría interpretar a Jean Grey, aunque Marvel y Sony no lo han confirmado. La película también incluirá a Marvin Jones III como Tombstone y traerá de regreso a The Hand al MCU.

Spider-Man vuelve como una de las cartas más fuertes de Marvel

El posible debut de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llega en un momento importante para Marvel Studios. Después de varios estrenos con resultados irregulares, Spider-Man se mantiene como una de las propiedades más confiables del estudio, incluso sin recurrir al gancho de reunir varias versiones del héroe.

Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

ScreenRant también señala que la película logró un récord de preventas en Estados Unidos para 2026 en cinco años, otro indicio del interés que existe alrededor de esta cuarta entrega. Aun así, el gran punto de comparación seguirá siendo ‘Spider-Man: No Way Home’, que terminó con 1.9 mil millones de dólares a nivel global.

‘Spider-Man: Brand New Day’ llegará a los cines el 31 de julio. La película será el último largometraje solista del MCU antes de que Marvel cambie el foco hacia ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Avengers: Secret Wars’, aunque por ahora no está confirmado si el Spider-Man de Tom Holland aparecerá en esas producciones.

Con información de ScreenRant.

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