Actor de ‘The Batman 2’ dice que la película no será ‘entretenimiento frívolo de cómics’ y la compara con el cine de Martin Scorsese

Jeffrey Wright, actor que interpreta al comisionado James Gordon en ‘The Batman’, defendió el enfoque de Matt Reeves para la franquicia y confirmó que ya se encuentra trabajando en la segunda película. Durante una conversación con la prensa en la edición 60 del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en República Checa, el actor habló sobre su regreso al universo de Gotham, la ambición cinematográfica de la saga y la forma en que el director busca usar a Batman para explorar temas contemporáneos.

¿Qué dijo Jeffrey Wright sobre ‘The Batman: Part II’?

Al ser cuestionado sobre su participación en ‘The Batman’ y la forma en que una franquicia de gran escala encaja con el resto de su carrera, Jeffrey Wright explicó que suele mantenerse abierto a cualquier proyecto que le resulte interesante. En ese punto, confirmó que ya está en medio de la filmación de la secuela.

Matt Reeves dirigiendo ‘The Batman’ (imagen: Warner Bros.)

“Intento mantenerme abierto a todo lo que me resulte interesante; por ejemplo, las películas de Batman —y digo en plural porque ahora mismo estoy rodando la segunda—.”

El comentario confirma que ‘The Batman: Part II’ ya se encuentra en una etapa activa de producción con Wright de regreso como Gordon. Más allá del dato de rodaje, el actor aprovechó para destacar la mirada de Reeves, quien desde la primera entrega apostó por una versión más oscura, detectivesca y criminal del personaje.

“Creo que la interpretación que hace [el director] Matt Reeves de la franquicia es realmente fresca y rica en cuanto a narrativa, pero también desde el punto de vista cinematográfico. No creo que la vea como entretenimiento frívolo de cómics, sino como una oportunidad para explorar temas contemporáneos a través de un medio sumamente dinámico: la franquicia de Batman. Además, es un gran admirador de la saga, siente un enorme entusiasmo por ella y esta tiene un profundo significado para él.”

Matt Reeves busca una franquicia con peso cinematográfico

Para Wright, la visión de Reeves no se limita a cumplir con las expectativas de una marca popular. El actor señaló que tanto la primera película como la secuela dialogan con la tradición cinematográfica que representa Martin Scorsese: el cine estadounidense de los años setenta.

“Estas películas —la primera y esta en la que estamos trabajando ahora— pertenecen a una época que él y yo, dada nuestra edad, simplemente veneramos; se trata de cine estadounidense de los años 70: películas de Sidney Lumet, cintas en las que participó Dustin Hoffman, y obras de [Francis Ford] Coppola y [Martin] Scorsese.”

La referencia ayuda a entender por qué ‘The Batman’ se alejó del tono más convencional del cine de superhéroes. Reeves no parece interesado en una aventura ligera de Gotham, sino en una historia que use al personaje como vehículo para hablar de corrupción, instituciones, crimen urbano y poder. Según Wright, ese enfoque permite que la franquicia dialogue con un tipo de cine que, en otras manos, podría quedar muy lejos de una adaptación de cómics.

Robert Pattinson y Matt Reeves en el set de ‘The Batman’ (Imagen: X, @RPAustralia)

Jeffrey Wright no quiere estar en una franquicia sólo por estar

El actor también dejó claro que su participación en una saga grande no responde únicamente al atractivo comercial de formar parte de una propiedad reconocida. Para Wright, el tamaño del proyecto importa menos que los temas, el proceso creativo y la historia.

“No me gustaría formar parte de una gran franquicia solo por el hecho de estar en una gran franquicia. Pero si conecto con ella en cuanto a los temas, el proceso y la narrativa, entonces me apunto. Puede ser una gran franquicia o una película independiente; ¡me da igual!”

Durante la misma charla, Wright también habló de su colaboración con Wes Anderson, con quien ha trabajado en ‘The French Dispatch’, ‘Asteroid City’ y ‘The Phoenician Scheme’. Sin embargo, sus declaraciones sobre Batman llegan en un momento especialmente relevante para DC, que busca mantener vivo el interés por Gotham mientras el cine de superhéroes enfrenta un mercado menos predecible. Para el actor, la clave está en que ‘The Batman: Part II’ no sea sólo otro capítulo de una franquicia, sino una película con una identidad cinematográfica propia.