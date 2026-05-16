¿Habrá ‘El Diablo Viste a la Moda 3’? Anne Hathaway podría estar frenando la secuela

El éxito de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ ya empezó a mover una pregunta inevitable: ¿podría haber una tercera película? La secuela no solo logró recuperar a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci casi 20 años después de la original, sino que también se convirtió en uno de los grandes fenómenos comerciales de 2026. Sin embargo, aunque el estudio tendría razones de sobra para seguir adelante, un nuevo reporte señala que el regreso de Andy Sachs podría no estar tan asegurado.

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¿Anne Hathaway está frenando ‘El Diablo Viste a la Moda 3’?

De acuerdo con información retomada por CinemaBlend a partir del reporte de Rob Shuter, ejecutivos del estudio estarían interesados en avanzar con una tercera película tras el desempeño de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’. El punto delicado, según las fuentes citadas, sería Anne Hathaway, quien necesitaría más argumentos para volver a interpretar a Andy Sachs.

Anne Hathaway (Imagen: Getty)

Una de las fuentes señaló que la duda de la actriz no tendría que ver con dinero, sino con la forma en que cuida su carrera y su exposición pública: “Para Anne, esto no tiene que ver con el dinero. Es increíblemente protectora de su carrera y muy consciente de lo rápido que el público puede cambiar de opinión cuando siente que alguien está sobreexpuesto.”

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El reporte también vincula esa cautela con la etapa de rechazo público que Hathaway vivió después de ganar el Oscar por ‘Les Misérables’ en 2013, periodo que llegó a ser conocido como “Hathahate”. Otra fuente citada por el medio explicó: “Esa experiencia la marcó profundamente. Recuerda con exactitud lo que sintió cuando el público, de repente, decidió que ya era suficiente. No quiere volver a pasar por eso jamás.”

El éxito comercial de la secuela empuja la conversación

El interés del estudio no resulta extraño. ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ ya superó los ingresos globales de la película original y habría alcanzado US$446 millones en todo el mundo frente a un presupuesto reportado de US$100 millones. El medio también señala que la película ya se colocó como la quinta más taquillera de 2026 hasta ese momento.

Ese rendimiento refuerza el atractivo de continuar la franquicia. La secuela no solo recuperó a sus protagonistas principales, también consiguió conectar con el público que mantuvo viva la primera película durante casi dos décadas. Además, el elenco había dicho previamente a People que estaría abierto a una tercera entrega si existía un buen guion y si aceptaban los “cuatro principales”: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

El problema, según el reporte, es que una tercera película sin Andy Sachs sería difícil de vender al público. Una fuente citada por CinemaBlend lo resumió así: “El estudio daría luz verde a la producción mañana. Pero Anne tiene todo el poder porque los fans no aceptarán una película de ‘El diablo viste a la moda’ sin Andy Sachs.”

¿Qué tendría que pasar para que la tercera película avance?

Por ahora, ‘El Diablo Viste a la Moda 3’ no ha sido anunciada oficialmente. Lo que existe son reportes sobre conversaciones internas y el supuesto interés del estudio, impulsado por el fuerte desempeño de la secuela. También se afirma que Meryl Streep y Emily Blunt estarían más entusiasmadas con la idea de regresar, mientras Hathaway se mantendría más cautelosa.

Anne Hathaway y Stanley Tucci en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’ (Imagen: TheStewartofNY)

Aun así, el reporte no presenta la postura de la actriz como un rechazo definitivo. Según una de las fuentes, “nadie cree” que Hathaway vaya a cerrar la puerta para siempre. La clave sería encontrar una razón narrativa de peso para volver a Andy Sachs, no simplemente repetir la fórmula porque la segunda película funcionó.

En ese sentido, el futuro de ‘El Diablo Viste a la Moda 3’ dependería menos de la taquilla y más de convencer a su protagonista de que la historia todavía tiene algo importante que decir. Por ahora, Miranda Priestly puede haber vuelto a dominar la conversación, pero Andy Sachs parece tener la última palabra.

Fuente.

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