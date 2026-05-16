‘Obsesión’ debuta mejor de lo esperado en taquilla y compite de cerca con ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

La taquilla de este fin de semana en E.U. dejó una competencia más movida de lo previsto. Mientras ‘Michael’ se mantiene como la película dominante en su cuarta semana, el estreno de terror ‘Obsesión’ logró colocarse por encima de las expectativas iniciales y quedó lo bastante cerca de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ como para convertirse en la sorpresa del fin de semana.

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¿Por qué ‘Obsesión’ sorprendió en su estreno?

La película de terror romántico dirigida por Curry Barker llegó a salas con una ventaja menor frente a los grandes títulos de estudio, pero su arranque fue más sólido de lo que se esperaba para una adquisición de festival. De acuerdo con los datos más recientes, Focus Features y Blumhouse habían adquirido ‘Obsesión’ por más de US$15 millones, y la expectativa inicial apuntaba a un debut de entre US$8 millones y US$9 millones.

‘El diablo viste a la moda 2’ (imagen: 20th Century Studios)

Sin embargo, el estreno superó ese pronóstico. ‘Obsesión’ recaudó US$6.6 millones durante el viernes y ahora apunta a un fin de semana de US$14 millones en 2,615 salas. Esa cifra la coloca en tercer lugar de la taquilla doméstica, detrás de ‘Michael’ y ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, pero con un desempeño mejor al calculado para una película original de terror que no viene de una franquicia tradicional.

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El resultado es especialmente llamativo porque muchas adquisiciones de festivales suelen terminar directamente en streaming o batallar para encontrar público en salas. En este caso, la película también obtuvo una A- en CinemaScore, la mejor calificación entre los estrenos amplios del fin de semana, un dato que podría ayudarle a sostenerse con el boca en boca.

‘El Diablo Viste a la Moda 2’ pierde fuerza, pero sigue en segundo lugar

La competencia directa de ‘Obsesión’ en el reporte de este sábado es ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, que atraviesa su tercer fin de semana en cines. La secuela de 20th Century Studios y Disney se mantiene en segundo lugar con una estimación de US$20 millones para el fin de semana, después de un viernes de US$5.4 millones en 3,830 salas.

Aunque la película todavía conserva una posición fuerte en la tabla, su caída estimada es de 52%, con lo que su acumulado doméstico podría llegar a US$177.8 millones para el domingo. Antes del fin de semana, se esperaba una competencia más cerrada entre ‘Michael’ y ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, pero la biopic de Michael Jackson parece haber tomado mayor distancia.

‘Michael’, protagonizada por Jaafar Jackson, apunta a repetir en el primer lugar con US$27 millones en su cuarto fin de semana. La cinta tendría una caída de apenas 29% y llegaría a un acumulado doméstico de US$283.6 millones, suficiente para superar los US$281.7 millones finales de ‘The Hunger Games: Mockingjay Part 2’ en E.U.

El terror original encuentra público joven en salas

Uno de los datos más interesantes de ‘Obsesión’ está en su composición de audiencia. Según el reporte, las pantallas PLF están impulsando una cuarta parte de sus ventas, mientras que los menores de 25 años representan 39% de la asistencia. El grupo de 25 a 34 años también concentra 39% del público, lo que confirma una respuesta fuerte entre espectadores jóvenes.

‘Obsesión’ (imagen: IMDb)

La conversación digital también parece haber ayudado. RelishMix calcula que ‘Obsesión’ reúne 102.2 millones de seguidores en sus redes combinadas, entre Instagram, TikTok, YouTube, X y Facebook. La firma describió el ruido alrededor de la película como positivo y señaló que el público está tratando a Barker como parte central del atractivo del proyecto, más que como un simple nombre detrás de cámara.

La campaña de Focus Features y Blumhouse también se apoyó en festivales como Overlook, Panic Fest, Fantastic Fest y SXSW, además de objetos promocionales ligados al One Wish Willow, el artefacto mágico que detona la historia. En un fin de semana dominado por una biopic musical y una secuela nostálgica, ‘Obsesión’ consiguió abrirse espacio con una propuesta original que, al menos por ahora, ya rebasó las expectativas.

Con información de Deadline.

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