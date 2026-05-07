Stanley Tucci habla de su regreso en ‘El diablo viste a la moda 2’ y critica el impacto de la IA en los medios

El actor retomó su papel como Nigel en 'El diablo viste a la moda 2', y criticó el impacto de la IA

El lanzamiento de ‘El diablo viste a la moda 2’ trajo de regreso a Anne Hathaway y Meryl Streep, pero también a un personaje importante de la primera cinta, interpretado por Stanley Tucci. En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, el actor explicó qué lo motivó a volver a la secuela después de 20 años, cómo ve la relación entre Nigel y Miranda Priestly, y aprovechó para lanzar una advertencia sobre el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo y los medios impresos.

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¿Qué llevó a Stanley Tucci a regresar como Nigel en la secuela?

“Me gustó el hecho de que todavía estuviera más o menos en la misma posición en la que estaba 20 años antes”, dijo Stanley Tucci sobre su personaje. “Desde la primera película, su carrera había experimentado muy pocos cambios”. Al actor le interesó que Nigel sigue tan devoto a Miranda como siempre, y que ambos mantienen lo que él describe como “una especie de relación simbiótica perfecta”.

Anne Hathaway, Meryl Streep y Stanley Tucci en ‘El diablo viste a la moda 2’ (imagen: 20th Century Studios)

“Ellos se necesitan”, explicó Tucci. “El hecho de que hayan tenido esta relación durante tanto tiempo y, sin embargo, cuando ella organiza sus fiestas en los Hamptons, él nunca ha sido invitado. E incluso si lo hubieran invitado, habría dicho que no. Creo que eso es realmente interesante”.

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Sobre la evolución de Nigel en la trama, Stanley Tucci comentó: “Él maneja las cosas de maneras muy sutiles. Eso me gusta de él. Es reservado. Nunca muestra realmente lo que piensa [o] lo que siente”. Y agregó: “Poder volver a eso, y, por supuesto, todas las líneas sarcásticas y un poco maliciosas… eso es simplemente divertido”.

¿Cuál es la crítica de Stanley Tucci sobre los medios y la inteligencia artificial?

Stanley Tucci destacó que la película no es solo un despliegue de moda, sino que aborda problemas reales de la industria editorial actual. “Actualmente, los periodistas, las revistas y los periódicos se enfrentan a muchas dificultades debido a la IA y a nuestros teléfonos”, afirmó. “La falta de necesidad de contenido profundo está empezando a desaparecer. Me gusta que la historia de la película aborde eso. No es solo algo frívolo, como ‘¡Oh, qué bonitos son estos disfraces!’ Obviamente, también está eso, pero me gusta que esté integrado en una historia sustancial”.

El actor fue más allá y señaló las consecuencias económicas y sociales de la automatización. Según Stanley Tucci, el mensaje de la película es que hay que tener cuidado y no olvidar que las personas son lo más importante. También advirtió que entre menos personas tengan empleo, menos impuestos se recolectarán, lo que afectará a los gobiernos y a las redes de apoyo social. Y dejó claro que la inteligencia artificial no puede resolver ese problema.

La colaboración con TJ Maxx y una posible tercera película

Una de las líneas más comentadas de la secuela es el comentario de Nigel hacia Andy (Anne Hathaway) sobre TJ Maxx. Stanley Tucci confesó que la frase le causó gracia en cuanto la leyó. Ese comentario lo llevó a protagonizar una campaña publicitaria con la cadena de tiendas de descuento, producida por Maximum Effort, la empresa de Ryan Reynolds.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci en ‘El diablo viste a la moda 2’ (imagen: 20th Century Studios)

El actor explicó que no tiene problema con comprar artículos de diseñador a menor precio si se pueden encontrar en la tienda. Además bromeó sobre si Nigel llegaría a comprar ahí: cree que lo haría sin pensarlo dos veces, aunque tal vez lo haría de noche.

Sobre una eventual tercera entrega, Stanley Tucci se mostró abierto pero condicional. Disfruta mucho interpretar a Nigel porque es un personaje que le resulta muy satisfactorio. Sin embargo, considera que para todo el equipo —incluyendo al director y al guionista— la decisión dependerá del guion. Si tiene sentido, aceptaría; si no, probablemente no.

Con información de The Hollywood Reporter.

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