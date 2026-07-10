‘La Odisea’: Por qué Christopher Nolan no necesita precisión histórica para reinventar el mito fundacional de Homero

¿Cuánto puede cambiar un mito antes de dejar de resultar familiar? ¿Es posible alterar su forma y entramado sin echar por la borda su esencia? Esas son algunas de las preguntas que La Odisea de Christopher Nolan confrontará en su próximo estreno en salas de cine. La cinta, filmada para IMAX y liderada por Matt Damon como Odiseo Laertíada, inevitablemente se someterá a prueba entre críticos, literatos y espectadores, todos desmenuzando cada elemento y cada pasaje del poema atribuido a Homero en pantalla.

Pero tal vez el asunto no sea exigirle a Nolan una reconstrucción arqueológica del Mediterráneo antiguo. Una vía más pacífica es entender que La Odisea nunca fue un acta histórica. Fue un canto recitado por aedos, fue memoria, fue aventura, y también un rito de regreso, un relato que ha sobrevivido porque cambia de forma como el ponto color vino cuando lo toca la aurora de dedos rosados.

Por qué La Odisea de Nolan no necesita precisión histórica

Elenco de La Odisea de Christopher Nolan (Foto: Getty)

El poema cuenta la historia de Odiseo después de la guerra de Troya, cuando intenta regresar a Ítaca para reunirse con Penélope y Telémaco, su familia. En el camino enfrenta a Polifemo, Circe, Calipso y fuerzas divinas que hacen del mar un castigo.

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La Odisea llegó a la escritura después de una larga tradición oral, con héroes, dioses y monstruos que pertenecen al territorio del mito; estamos hablando de una obra con milenios de antigüedad, con conexión hacia un mundo que ya no existe, pero que no nos es ajeno en términos de experiencia humana. Uno de los objetivos de Nolan, es que su película sea afable y clara con las audiencias actuales, manteniendo el viaje de Odiseo hacia Ítaca como el punto central.

En este sentido, la precisión histórica puede ayudar a dar textura, pero no gobierna el sentido de la obra. En Homero, el cíclope y las sirenas no importan por su exactitud zoológica, son criaturas que pertenecen al mito y a la fantasía; pero son trascendentes porque representan miedos, tentaciones, pérdidas y desvíos del alma humana. Nolan, además, no ha planteado su película como una clase sobre la Edad de Bronce, por eso el reclamo de exactitud absoluta se queda corto.

Kirk Douglas en Ulises de 1954 (Foto: IMDb)

El mito ya era una obra cambiante

La Odisea fue recontada muchas veces antes de llegar a los libros modernos. Cada aedo ajustaba ritmo y tono, hasta énfasis, de acuerdo con la memoria del público. Pedir una versión única y sellada sería negar la naturaleza del poema: es una nave negra que cruzó siglos cargando voces distintas.

Las adaptaciones nos vienen a confirmar esa maravillosa libertad y abundancia de estilos. Ulises, de 1954, dirigida por Mario Camerini y protagonizada por Kirk Douglas, tradujo a Homero al lenguaje del cine de aventuras europeo, con Silvana Mangano como Penélope y Circe. ¿Dónde

Estás, Hermano?, de los hermanos Cohen, llevó el viaje de Odiseo al sur estadounidense de los años treinta; allí no vemos a George Clooney navegar, pero sí escapar entre música y superstición.

¿Dónde Estás, Hermano?, de los hermanos Cohen (Foto: IMDb)

La verdad del mito no vive en la forma

Una túnica precisa no garantiza una buena adaptación y una espada correcta no hace grande una escena. Homero no vive en la hebilla del cinturón, vive en la astucia del héroe, en la espera de Penélope prudente, en la lealtad de Telémaco y en la ira de los dioses que pesan sobre los mortales como la nubes que amontona el Cronión Zeus.

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Vale la pena mencionar también a La Odisea Animada, transmitida por HBO como miniserie de cuatro partes en 2000, que dividió el poema en episodios para toda la familia. Incluso Bob Esponja: La Película encontró ecos de Homero, como cuando la princesa Mindy otorga una bolsa de viento a los protagonistas, en referencia a Eolo en el poema; o ese amenazante buzo de ojo único que recuerda al cíclope (¡y también le llaman cíclope!).

Bob Esponja: La Película, de 2004 (Foto: IMDb)

Con tantas formas adquiridas por el poema de Homero en sus adaptaciones a cine y televisión, Nolan no traicionará a los poetas por cambiar acentos o rostros. Si su película permite que el espectador entienda por qué el divino Odiseo tiembla ante el hogar que desea, habrá tocado algo más valioso que una precisión de museo.

La Odisea, con Matt Damon como Odiseo, Zendaya como Atenea, Lupita Nyong’o como Helena de Troya, Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope y Robert Pattinson como Antínoo, se estrena el 16 de julio.

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