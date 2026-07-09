Christopher Nolan explica por qué a la gente le gusta La Odisea aunque tenga 3 mil años de antigüedad

Todo mundo tiene a Homero en sus pensamientos estos días y Christopher Nolan no es la excepción. En una nueva entrevista para France TV, el director explicó por qué La Odisea sigue atrapando a la gente miles de años después de haber nacido como relato oral. Seguramente no son pocos los que, gracias al estreno inminente de la película, se acercaron por primera vLa Odisea ha regresado muchas veces al cine y la televisión, con tonos muy distintos. Una de las primeras adaptaciones conocidas es Ulysses, de 1954, dirigida por Mario Camerini y protagonizada por Kirk Douglas como Ulises, una versión de aventura clásica que llevó al héroe griego al espectáculo europeo de mediados del siglo XX.ez a La Ilíada y La Odisea.

¿Por qué Christopher Nolan cree que La Odisea se mantiene relevante?

Nolan explicó que la historia atribuida a Homero fascina después de 3 mil años porque sus temas: “Contiene verdades universales, cosas atemporales que no cambian. Habla de la familia, del amor, del duelo y de la guerra. Es una historia sobre el regreso a casa y también sobre la madurez. Y eso es lo que la hace tan atractiva.”

Si el poema ha sobrevivido es porque entiende que volver no siempre significa recuperar lo perdido. El hogar puede cambiar, la persona que regresa también, y el camino que separa ambos puntos puede volverse más importante que el destino. Ya lo decía Cavafis: “Cuando emprendas tu viaje a Ítaca / pide que el camino sea largo / lleno de aventuras, lleno de experiencias”.

Matt Damon como Odiseo (Foto: IMDb)

Nolan ha comentado en entrevistas recientes que su película busca entretener tanto a quienes conocen a Homero como a quienes llegan sin referencias previas. Reuters reportó que el director tuvo que reorganizar el material para un público del siglo XXI sin convertirlo en una clase ilustrada sobre literatura antigua.

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Famosas adaptaciones de La Odisea

La Odisea ha estado muchas veces al cine y la televisión, y con estilos muy distintos. Una de las primeras adaptaciones conocidas es Ulysses, de 1954, dirigida por Mario Camerini y protagonizada por Kirk Douglas como Ulises, una versión de aventura clásica que llevó al héroe griego al espectáculo europeo de mediados del siglo XX.

También está The Odyssey, miniserie de 1997 dirigida por Andrei Konchalovsky, con Armand Assante como Odiseo. Esa producción televisiva, emitida originalmente por NBC, la recordamos porque intentó recorrer buena parte del viaje homérico, con Poseidón, Circe, el cíclope y el regreso a Ítaca como estaciones centrales del relato.

Una de las prpuestas más famosas llegó con ¿Dónde estás, hermano?, de 2000, dirigida por Joel y Ethan Coen. La película trasladó la estructura del viaje de Odiseo al sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión, con fugitivosy un humor absurdo que transformó la épica en una fábula rural imperdible.

Zendaya interpretará a la diosa Atenea en El Odisea (Foto: Getty)

La televisión animada también encontró su camino hacia Homero. Ulysses 31, serie franco-japonesa de 1981, llevó el mito al espacio e hizo de Ulises/Odiseo un viajero futurista. Esa libertad prueba algo importante: La Odisea no depende de túnicas, barcos o templos para funcionar; su esqueleto narrativo permite mutar sin romperse.

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La Odisea de Christopher Nolan

En La Odisea de Nolan veremos a Matt Damon como Odiseo, el rey de Ítaca que intenta volver después de la guerra de Troya. Tom Holland aparece como Telémaco, su hijo; Anne Hathaway interpreta a Penélope, su esposa; Zendaya da vida a la diosa Atenea; y Robert Pattinson a Antínoo.

La producción es la más cara en la carrera de Nolan, con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, y fue filmada enteramente con cámaras IMAX de 70 mm. Funciones seleccionadas en IMAX salieron a la venta con un año de anticipación y se agotaron en tiempo récord.

Se estrena el 16 de julio.

Con información de Variety.