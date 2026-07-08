Anne Hathaway pensó que Christopher Nolan le iba a dar el papel de Harley Quinn en ‘El Caballero de la Noche Asciende’: ‘Practiqué una semana’

Anne Hathaway habló sobre una de las confusiones más curiosas de su historia con Christopher Nolan, pues antes de convertirse en Selina Kyle llegó a una reunión convencida de que el director quería verla para otro personaje de El caballero de la noche asciende. La actriz se preparó para un personaje completamente distinto e incluso trabajó en una energía corporal y visual que se desmontó en tiempo real cuando descubrió la verdad.

La anécdota salió a la luz gracias a que Hathaway promociona ahora mismo su nuevo trabajo con Nolan, La Odisea, película que la reúne con el cineasta después de varios proyectos en conjunto.

Anne Hathaway pensó que sería Harley Quinn

Hathaway contó en el pódcast Happy Sad Confused que sabía muy poco de su rol antes de encontrarse con Nolan. Únicamente tenía claro que la buscaban para el papel femenino de la siguiente entrega de la trilogía de Batman, así que intentó descifrar por su cuenta qué villana o aliada podía estar en juego.

Christian Bale y Anne Hathaway en El caballero de la noche asciende (Foto: IMDb)

Su razonamiento la llevó lejos de Catwoman. “Pensé que lo había descifrado, porque decía: ‘No puede ser Catwoman, porque Michelle Pfeiffer fue demasiado icónica… va a ser Harley Quinn’”, recordó la actriz. Nolan ya había usado al Joker, y Harley aparecía como una posibilidad tentadora dentro del imaginario de Batman.

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Con esa idea en mente, Hathaway se preparó durante una semana como si fuera a encontrarse con la compañera caótica del Joker. “Pasé una semana desarrollando una energía demoníaca de Harley Quinn. Llevaba unas bailarinas raras de bufón y una blusa de rayas”, dijo, al describir la imagen que había construido para entrar al cuarto.

La revelación llegó tarde y pasaron casi dos horas de charla antes de que Nolan le aclarara el personaje real. “Chris dijo: ‘Bueno, el papel es Catwoman’”, relató Hathaway. “Y yo dije: ‘¡Transformación!’ Entonces decidí: ‘Bueno, esta blusa es muy sensual’. Y yo iba a ser muy… como una psicópata. Cambié de personalidad como una psicópata”. La táctica funcionó porque terminó quedándose con el papel de Selina Kyle, uno de los elementos más aclamados de la cinta.

Las colaboraciones de Anne Hathaway con Christopher Nolan

La primera película de Hathaway con Nolan fue El caballero de la noche asciende, cierre de la trilogía protagonizada por Christian Bale como Bruce Wayne. En esa entrega, la actriz interpretó a Selina Kyle, una ladrona elegante y de moral flexible, tan peligrosa como encantadora.

Su segunda colaboración llegó con Interestelar, en 2014, película en la que interpretó a la doctora Amelia Brand, científica de la NASA que viaja junto al personaje de Matthew McConaughey en busca de planetas habitables para la humanidad.

Anne Hathaway como Gatúbela (Foto: IMDb)

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Hathaway en La Odisea

En La Odisea, Hathaway interpreta a Penélope, esposa de Odiseo y madre de Telémaco. La película, escrita y dirigida por Nolan, adapta el poema de Homero con Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea y Robert Pattinson como Antínoo.

Sobre su papel en esta película, Hathaway habló recientemente para People sobre cómo su experiencia como madre influyó en su manera de entender a Penélope, sobre todo en la protección de Telémaco durante la ausencia de Odiseo. La actriz dijo que canalizó un instinto de “mamá osa” para el personaje:

“Soy un poco como una mamá osa, nada se interpone entre mis cachorros y yo. Y definitivamente creo que, considerando todo por lo que estaba pasando Penelope, lo mucho que estaba en juego y que su hijo, en particular, estaba siendo atacado sin que su padre estuviera presente, ella sabía que tenía que protegerlo de más de una manera.”

En 2012, Anne llegó preparada para una Harley Quinn que nunca existió en la sala; terminó como Gatúbela. En 2014, el director la llevó al espacio cuando su imagen pública estaba envenenada por su éxito en Los miserables. En 2026, la coloca en Ítaca como Penélope, en una épica que tiene a la crítica fascinada. Se estrena en cina el 16 de julio.