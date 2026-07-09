Christopher Nolan cambió a un personaje de ‘La Odisea’ para rendir homenaje a Homero

El actor John Legizamo explicó que esta decisión del cineasta conecta al personaje con la imagen tradicional del poeta

Christopher Nolan hizo un cambio puntual en ‘La Odisea’ que funciona como guiño al autor del poema original. De acuerdo con John Leguizamo, quien interpreta a Eumeo en la nueva adaptación protagonizada por Matt Damon, su personaje tendrá una característica que no aparece en el texto de Homero: será ciego. La película llegará a los cines el 17 de julio de 2026.

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¿Qué cambió Christopher Nolan en el personaje de Eumeo?

En entrevista con ScreenRant, John Leguizamo explicó que Eumeo, el porquero de Odiseo, será distinto en la versión cinematográfica de Nolan. En el poema atribuido a Homero, el personaje tiene plena vista, pero en la película aparecerá como un hombre ciego.

John Legizamo en ‘La Odisea’ (imagen: Empire)

El cambio no parece gratuito. Leguizamo señaló que Nolan le habló de Eumeo como una figura central dentro de la tradición literaria por su lealtad absoluta hacia Odiseo. “Qué versión tan increíble de Eumeo. Me dijo que era el personaje más leal de la literatura occidental; ahora tengo un listón muy alto que superar.”

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Eumeo es uno de los personajes que esperan el regreso del rey de Ítaca después de la Guerra de Troya. Mientras Penélope y Telémaco permanecen en el centro del conflicto familiar, el porquero conserva la fe en que Odiseo volverá, aun cuando muchos otros ya dudan de su regreso.

Un guiño a la imagen tradicional de Homero

Leguizamo explicó que la decisión de volver ciego a Eumeo podría estar relacionada con la figura de Homero, tradicionalmente asociado con la imagen del poeta ciego. “Pero creo que hubo una fusión en algún punto entre Homero y Eumeo, ya que Homero tenía problemas de visión. Y por eso creo que se produjo esa fusión.”

El matiz es importante: la ceguera de Homero pertenece a una tradición antigua y no a un dato histórico comprobado con certeza. Aun así, esa imagen ha acompañado durante siglos la manera en que Occidente imagina al poeta griego. En ese sentido, la versión de Eumeo en la película funcionaría como una referencia simbólica al autor de ‘La Odisea’.

La modificación también refuerza una lectura emocional del personaje. Leguizamo señaló que la ceguera ayuda a trabajar la idea de una fe absoluta, casi literal, en el retorno de Odiseo. “Creo que eso ayuda a mi personaje en cuanto a esa fe ciega, por así decirlo: esperar a su amo, esperar a Odiseo, que es como un hijo para él.”

La lealtad como centro del personaje

Para Leguizamo, Eumeo vive sostenido por la espera. Su función no se limita a cuidar los animales o la tierra de Odiseo, sino a preservar la memoria del rey mientras los demás dudan de su regreso. El actor explicó que su personaje mantiene vivo ese mundo mientras protege el recuerdo de Odiseo ante Telémaco.

Tom Holland en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

“Y él solo vive esperando que Matt regrese. Mantiene con vida la tierra, los cerdos y al perro; le habla a Telémaco sobre su padre y se enfrenta a cualquiera que dude de que vaya a volver. Así que todo eso contribuyó a la construcción del personaje.”

La frase confirma que Eumeo tendrá un peso emocional dentro de la película, especialmente en la parte del relato vinculada con Ítaca y la espera del regreso. La decisión de Nolan no elimina la función original del personaje, sino que la acentúa a través de una característica nueva.

‘La Odisea’ llegará con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Zendaya como Atenea. En una adaptación que ya ha generado conversación por su escala, su uso de IMAX y sus decisiones de casting, este cambio a Eumeo muestra otro tipo de intervención: una modificación discreta, literaria y pensada como homenaje al mito de Homero.

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