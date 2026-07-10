¿Por qué Erling Haaland, estrella de Noruega en el Mundial 2026, ignoró una invitación de Tom Holland?

El futbolista contó que recibió el mensaje pero no respondió porque pensó que venía de un desconocido

Erling Haaland puede ser una de las figuras más reconocibles del futbol mundial, pero eso no significa que esté al tanto de todas las celebridades fuera de la cancha. El delantero de Noruega y Manchester City reveló que ignoró una invitación a cenar de Tom Holland porque no sabía quién era el actor de Spider-Man. La anécdota ocurrió durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y salió a la luz mientras el futbolista atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera internacional en el Mundial 2026.

¿Por qué Haaland no respondió el mensaje de Tom Holland?

Durante una entrevista en el programa noruego ‘A Laget’, Erling Haaland contó que recibió un mensaje privado de Tom Holland cuando ambos estaban en Mónaco por la Fórmula 1. El actor lo invitó a cenar, pero el futbolista decidió no responder porque no lo reconoció.

Erling Haaland (Foto: Reuters/Scott Heppell)

“Sí, claro. Para ser totalmente sincera, esto es un poco embarazoso. Estábamos en Mónaco para la Fórmula 1 cuando recibí un mensaje. No suelo ver muchas películas, así que no tengo ni idea de quién es la gente. Había uno preguntando si podíamos salir a cenar, pero nunca lo había visto, así que ni me molesté en responder. No quería contestar a un desconocido.”

El relato fue retomado por Pop Culture News, que destacó el contraste entre dos figuras enormes de sus respectivos mundos. Para muchos fans, la parte más curiosa es que Haaland no ignoró a cualquier actor, sino al intérprete de Spider-Man en el MCU. El propio futbolista tomó la situación con humor y admitió que ahora tendrá que responderle.

“Creo que tendré que enviarle un mensaje ahora. Me había olvidado por completo.”

¿Quién es Erling Haaland?

Erling Haaland es delantero de la selección de Noruega y del Manchester City. A los 25 años, ya es considerado uno de los goleadores más dominantes del futbol actual por su potencia física, velocidad y capacidad para definir dentro del área. Antes de llegar a Inglaterra, pasó por equipos como Bryne, Molde, Red Bull Salzburg y Borussia Dortmund, donde empezó a llamar la atención internacional por su ritmo goleador.

Con Manchester City se consolidó como una estrella global, pero el Mundial 2026 le ha dado otra vitrina. Noruega llegó a cuartos de final con Haaland como figura principal de ataque, y su desempeño lo colocó entre los nombres más comentados del torneo. Según BroBible, el delantero suma siete goles y está en la pelea por la Bota de Oro, detrás de Kylian Mbappé y en la conversación junto a otros grandes nombres.

La selección noruega enfrentará a Inglaterra en cuartos de final el sábado 11 de julio en Miami, un duelo especial para Haaland por su relación con la Premier League.

Tom Holland con su nuevo traje en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

Tom Holland también vive un julio clave

La anécdota también llega en un momento importante para Tom Holland. El actor tendrá dos estrenos grandes en julio de 2026: ‘La Odisea’, dirigida por Christopher Nolan, y ‘Spider-Man: Brand New Day’, su regreso como Peter Parker dentro del MCU.

En ese contexto, el cruce entre Haaland y Holland une dos fenómenos muy distintos: el delantero que está impulsando a Noruega en el Mundial y el actor que volverá a una de las franquicias más esperadas del año. Por ahora, no está claro si la cena pendiente ocurrirá, pero Haaland ya dejó abierta la posibilidad de corregir el mensaje que ignoró por no saber quién le estaba escribiendo.