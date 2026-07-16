Tom Cruise elogia ‘La Odisea’ y agradece a Christopher Nolan por ‘una noche increíble en el cine’

En redes sociales, el actor agradeció al director y a todo el elenco y equipo por la nueva película

Tom Cruise suma su opinión a los elogios que han hecho los críticos a ‘La Odisea’, la nueva película de Christopher Nolan basada en el poema épico de Homero. El actor asistió a una función anticipada en IMAX de 70 mm y publicó un mensaje de agradecimiento dirigido al cineasta, a la productora Emma Thomas y a todo el equipo de la producción. Su reacción llega poco antes del estreno oficial de la cinta, programado para el 17 de julio de 2026.

También te puede interesar: ‘La Odisea’: Matt Damon revela el impresionante método práctico que Nolan usó para el Cíclope

¿Qué dijo Tom Cruise sobre ‘La Odisea’?

Cruise compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece sosteniendo su boleto frente a una sala IMAX de 70 mm. En el mensaje, celebró la experiencia de ver la película en cine y expresó su deseo de repetirla.

Tom Cruise presumiendo su boleto para ver ‘La Odisea’ (imagen: Instagram/@tomcruise)

“¡Guau! Para Chris, Emma y todo su brillante elenco y equipo técnico: gracias por una noche increíble en el cine. ¡Estoy deseando volver a verla!”

También lee: ‘La Odisea’: ‘Lo mejor del año’ y ‘un triunfo cinematográfico’, así describen los críticos la nueva película de Christopher Nolan

La publicación funciona como un respaldo importante para la película, no solo por la popularidad de Cruise, sino por su insistencia en defender la exhibición cinematográfica frente al consumo doméstico y el streaming. Aunque el actor y Nolan nunca han trabajado juntos, ambos han convertido la experiencia en salas y el uso de formatos de gran escala en una parte central de su discurso sobre el cine.

Cruise ya había promovido públicamente otros proyectos de Nolan, entre ellos ‘Tenet’ y ‘Oppenheimer’, además de películas de distintos estudios y directores.

Dos defensores de la experiencia cinematográfica

La reacción de Cruise resulta especialmente coherente con su trayectoria reciente. Durante la pandemia de COVID-19, el actor se resistió a que ‘Top Gun: Maverick’ se estrenara directamente en plataformas y apoyó el retraso de su lanzamiento hasta que pudiera llegar a las salas.

La película se estrenó finalmente en 2022 y recaudó cerca de 1,500 millones de dólares en todo el mundo. En 2023, Steven Spielberg le dijo a Cruise que el éxito de la secuela pudo haber contribuido a salvar la distribución cinematográfica tradicional.

Nolan también ha defendido de manera constante la proyección en salas y el uso de película física. ‘La Odisea’ hizo historia como el primer largometraje comercial narrativo filmado íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm. El director y el cinefotógrafo Hoyte van Hoytema recurrieron a nuevos desarrollos técnicos para poder usar ese formato incluso en escenas de diálogo.

La producción fue concebida como una experiencia de gran formato, con locaciones reales, efectos prácticos y un reparto numeroso encabezado por Matt Damon como Odiseo.

‘La Odisea’ llega respaldada por la crítica

La película sigue el viaje de Odiseo de regreso a Ítaca después de la Guerra de Troya, mientras intenta reunirse con Penélope y Telémaco, interpretados por Anne Hathaway y Tom Holland. El reparto también incluye a Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Elliot Page, Travis Scott y Charlize Theron.

‘La Odisea’ (imagen: IMDb)

Al momento de la publicación de The Hollywood Reporter, ‘La Odisea’ tiene 97% de aprobación de la crítica en Tomatazos. Las primeras reseñas han elogiado su escala, la fotografía, el diseño de producción y la capacidad de Nolan para convertir una historia de casi 3,000 años en un espectáculo contemporáneo.

El respaldo de Cruise se suma a esa recepción favorable y al mismo tiempo refuerza la idea que otros han señalado: que ofrece una experiencia difícil de reproducir fuera de una sala. Su mensaje no se limita a felicitar a Nolan por la película, sino que celebra el acto mismo de verla en cine.

Mientras prepara el estreno de ‘Digger’, dirigida por Alejandro G. Iñárritu y programada para el 2 de octubre, Cruise volvió a utilizar su plataforma para apoyar una producción ajena. En esta ocasión, su entusiasmo fue claro: una sola función de ‘La Odisea’ no fue suficiente.

No te vayas sin leer: ‘La Odisea’ limita los comentarios en sus redes sociales en medio de las críticas de sectores conservadores al reparto

