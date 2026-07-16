‘La Odisea’: ‘Lo mejor del año’ y ‘un triunfo cinematográfico’, así describen los críticos la nueva película de Christopher Nolan

El consenso mantiene que el filme representa una de las propuestas cinematográficas más ambiciosas del año

La espera por ‘La Odisea’ terminó acompañada de una recepción que pocos estrenos de Hollywood consiguen. Tras levantarse el embargo de críticas, la nueva película de Christopher Nolan ha recibido un aluvión de reseñas posistivas, y hasta ahora se puede considerar como el largometraje mejor valorado de la carrera del cineasta británico. La adaptación del poema épico de Homero ha sido celebrada por su escala visual, el uso integral de cámaras IMAX y la ambición de trasladar una de las obras fundacionales de la literatura occidental al cine contemporáneo.

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¿De qué trata ‘La Odisea’, de Christopher Nolan?

Basada en el poema atribuido a Homero, ‘La Odisea’ narra el largo viaje de Odiseo, rey de Ítaca, quien intenta regresar a su hogar después de la Guerra de Troya. Durante ese recorrido enfrenta pruebas impuestas tanto por los dioses como por criaturas mitológicas, entre ellas el Cíclope, las Sirenas, Circe y otros peligros que ponen a prueba su ingenio y su resistencia.

Matt Damon en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

La película está protagonizada por Matt Damon como Odiseo, acompañado por Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco. El reparto también incluye a Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, Travis Scott, Samantha Morton y Benny Safdie, entre otros.

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Nolan ha explicado en distintas entrevistas que nunca buscó realizar una reconstrucción histórica estricta de la Grecia antigua. En cambio, su propósito fue conservar el espíritu del poema y acercar emocionalmente la historia al público actual mediante una interpretación propia, sin renunciar a la espectacularidad visual ni a la dimensión humana de sus personajes.

¿Qué están diciendo los críticos sobre ‘La Odisea’?

La mayoría de las reseñas coinciden en que Nolan volvió a entregar una producción de enorme ambición técnica y artística. Los críticos destacan especialmente la fotografía de Hoyte van Hoytema, las locaciones reales, el aprovechamiento del formato IMAX y el diseño de producción, elementos que convierten el viaje de Odiseo en una experiencia pensada para la pantalla grande.

También existe un amplio reconocimiento hacia el reparto. Matt Damon recibe elogios por interpretar a un Odiseo más complejo y atormentado de lo habitual, mientras que Anne Hathaway, Samantha Morton y varios miembros del elenco secundario son señalados como piezas fundamentales para sostener el peso dramático de distintos episodios.

Sin embargo, las críticas no son unánimemente perfectas. Varios medios consideran que la estructura del poema, compuesta por numerosos episodios, provoca problemas de ritmo en algunos pasajes de la película. Otros señalan que el equilibrio entre las historias de Odiseo y Telémaco no siempre resulta uniforme y que el conjunto pierde algo de fuerza emocional en determinados momentos.

Aun con esas observaciones, el consenso general mantiene que ‘La Odisea’ representa una de las propuestas cinematográficas más ambiciosas del año. Diversos críticos sostienen que Nolan logra revitalizar un texto de casi tres milenios de antigüedad sin convertirlo en una simple recreación académica, sino en una experiencia contemporánea que conserva los grandes temas del poema: la guerra, el hogar, la identidad, la pérdida y la perseverancia.

‘La Odisea’, de Christopher Nolan (imagen: Empire)

Comentarios destacados de los críticos

Robbie Collin, de The Telegraph:

“Nolan y sus colaboradores han construido una película que es una máquina extraña, imponente y pionera; con diferencia, la mejor del año hasta la fecha. Su creador es conocido por jugar con el tiempo, y esta podría ser su apuesta más ambiciosa: convertir una de las historias más antiguas de la literatura en un voto de confianza en el futuro de los blockbusters.”

Hoai-Tran Bui, de Inverse:

“Un triunfo cinematográfico. Es una proeza del cine a gran escala que muestra a un director en la cima de su carrera, así como su sombrío testimonio sobre la soberbia de la humanidad y las consecuencias de la guerra.”

John Nugent, de Empire:

“La escala y el alcance aquí son, francamente, asombrosos […] Es cine de una magnitud que pocos directores modernos podrían siquiera imaginar, exigir o llevar a cabo de manera realista […] Nadie lo hace mejor.”

Peter Bradshaw, de The Guardian:

“Es una película de una ambición, audacia, seriedad, generosidad y estilo apasionantes.”

Guy Lodge, de Variety:

“Con una visión genuinamente grandiosa y audaz, ‘La odisea’ ofrece emociones a raudales durante la mayor parte de sus casi tres horas de duración: parece que, cada pocos minutos, lanza al espectador una nueva y espectacular secuencia de gran envergadura que, en casi cualquier otra superproducción veraniega de un gran estudio, constituiría un momento culminante y destacado.”

Brian Truitt, de USA Today:

“Ese tipo de excelencia integral es una constante en la filmografía de Nolan, ya sea en ‘The Dark Knight’, ‘Interstellar’ u ‘Oppenheimer’. Sin embargo, ‘La Odisea’ resulta verdaderamente especial incluso entre ellas, al lograr que una historia de 3000 años de antigüedad se perciba nuevamente como fresca y original.”

Manohla Dargis, de The New York Times:

“Convertir un poema de 3.000 años de antigüedad en una película inteligente y reflexiva con el encanto del viejo Hollywood.”

Andrew J. Salazar, de Discussing Film:

“’La Odisea’, de Christopher Nolan, es un logro maravilloso que resulta aterradoramente más relevante para los tiempos actuales de lo que cabría esperar. Matt Damon y Anne Hathaway ofrecen interpretaciones que marcan un hito en sus carreras, como parte de un elenco estelar sumamente memorable.”

Con una aprobación crítica que la coloca entre las películas mejor recibidas del año, ‘La Odisea’ llega a los cines el 17 de julio con la intención de demostrar que un poema compuesto hace casi tres mil años todavía puede convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del presente.

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