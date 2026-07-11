‘La Odisea’ limita los comentarios en sus redes sociales en medio de las críticas de sectores conservadores al reparto

Mientras la polémica continúa en línea, las primeras reacciones a 'La Odisea' han sido muy positivas

La cuenta oficial de ‘La Odisea’, la nueva película de Christopher Nolan, restringió los comentarios en varias de sus publicaciones después de meses de críticas relacionadas con el reparto, el vestuario y los cambios realizados al poema de Homero. La medida coincide con una nueva ola de ataques contra Lupita Nyong’o, Elliot Page y Travis Scott, aunque Universal no ha confirmado públicamente que la decisión se haya tomado como respuesta directa a esa controversia.

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¿Cuándo restringió ‘La Odisea’ los comentarios?

Los comentarios permanecían abiertos en publicaciones realizadas el 4 de julio, por lo que la restricción habría ocurrido durante los días posteriores y en medio de la gira de promoción de la película. Newsweek contactó a un representante de Universal para solicitar una explicación, pero no había recibido respuesta al momento de publicar su artículo.

Elliot Page en ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

La discusión alrededor de ‘La Odisea’ comenzó antes de que el público pudiera ver la cinta. Las primeras críticas se concentraron en el diseño de vestuario, las embarcaciones y supuestos anacronismos históricos. Sin embargo, la conversación tomó un tono más agresivo cuando se confirmaron algunos personajes y aparecieron los primeros avances.

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Christopher Nolan respondió recientemente que los debates previos al estreno carecen de importancia porque quienes participan en ellos todavía no conocen la película completa. “Estas conversaciones que tienen lugar antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque nadie que participa en ellas sabe todavía qué es realmente la película.”

Lupita Nyong’o, Elliot Page y Travis Scott concentran los ataques

Una parte importante de las críticas se ha dirigido contra Lupita Nyong’o, quien interpreta a Helena de Troya. El comentarista conservador Matt Walsh cuestionó su elección y afirmó que Nolan habría preferido evitar acusaciones de racismo. Elon Musk respondió “Cierto” a una de sus publicaciones.

Nyong’o recordó que ‘La Odisea’ es una historia mitológica, no un drama histórico, y rechazó dedicar su tiempo a justificar su presencia en el reparto. “Esta es una historia mitológica”, dijo en entrevista con Elle. También defendió la amplitud del elenco: “Es algo extraordinario formar parte de ‘La Odisea’, porque es una obra grandiosa. Abarca mundos enteros. Por eso el reparto es como es: estamos dando vida a la narrativa épica de nuestro tiempo.”

Elliot Page también recibió ataques después de que circulara el rumor falso de que interpretaría a Aquiles. En realidad, su personaje es Sinón, una figura procedente de La Eneida de Virgilio que engaña a los troyanos para que introduzcan el caballo de madera en la ciudad.

La elección de Travis Scott como bardo generó cuestionamientos distintos, relacionados con su experiencia actoral y con la tragedia de Astroworld. Nolan explicó que lo eligió para vincular la tradición oral de Homero con el rap: “Lo elegí para el papel porque quería aludir a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, algo análogo al rap.”

Lupita Nyong’o como Clitemnestra en ‘La Odisea’ (imagen: Elle)

Las primeras reacciones contradicen la hostilidad en redes

Mientras la conversación en redes continúa polarizada, las primeras reacciones de la prensa han sido mayoritariamente positivas. Variety describió la película como una épica espectacular y triunfal, mientras otros medios destacaron su escala, sus imágenes y la forma en que Nolan combina respeto por Homero con una interpretación propia.

La restricción de comentarios no permite afirmar que Universal haya cerrado la conversación por una razón concreta, pero sí muestra el nivel de hostilidad que ha acompañado a la producción antes de su estreno. ‘La Odisea’ llegará a los cines el 17 de julio de 2026 con Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o y Elliot Page.

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