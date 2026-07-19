‘Harry Potter’: Así fue como la nueva serie de HBO tardó 7 horas en grabar un solo partido de Quidditch

La nueva serie de Harry Potter en HBO enfrento una de sus pruebas más grandes al recrear la magia de Hogwarts sin repetir de forma mecánica lo que las películas hicieron hace décadas. La primera temporada adaptará Harry Potter y la piedra filosofal, y uno de sus momentos más esperados será el primer partido de Quidditch de Harry.

La producción trabaja con una historia amada por generaciones y un equipo técnico que está obligado a resolver escenas enormes dentro de una agenda televisiva muy apretada. En este tenor, el Quidditch fue toda una prueba de resistencia para cámaras, extras, edición y toda la paciencia humana posible.

El partido de Quidditch que tomó 7 horas

Adriano Goldman, director de fotografía de la serie, habló con Andre Pilli sobre el trabajo detrás de la primera temporada y reveló que el partido de Quidditch del episodio 7 facilitó una cantidad enorme de material. Goldman explicó que él no fotografió esa secuencia, pero ayudó a prepararla, y que el equipo grabó siete horas de reacciones del público en un solo día.

Foto: HBO

“Los chicos montaron un partido de Quidditch en el episodio 7, uno que yo no fotografié, pero ayudé a preparar, y sólo al filmar las reacciones del público al partido grabaron siete horas de material en un solo día. Siete horas de material. ¡Vaya! No hay forma de elegir los mejores momentos”, dijo Goldman.

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El fotógrafo también advirtió que grabar demasiado puede volverse una trampa. “Más no siempre es más, ¿cierto? En realidad puede convertirse en un problema”, comentó al hablar de la orden de mantener la cámara rodando. Un clip con muchas tomas internas puede volver casi imposible encontrar la reacción exacta que el editor necesita.

Claro que la escena es crucial porque se trata del primer partido de Harry contra Slytherin, no un evento deportivo más. En el libro y en la película de 2001, el niño descubre que su talento en el aire puede convertirlo en figura dentro de Gryffindor, aunque la emoción del juego queda atravesada por la amenaza sobre su escoba y la sospecha alrededor de Snape.

Goldman también habló de una dinámica de rodaje caótica. “Tienes que filmar muy rápido, y entre más rápido vas, más comprometes la calidad. No hay forma de evitarlo, ¿cierto? Obviamente tenemos muchos recursos, pero es brutal”, declaró.

Reglas básicas del Quidditch

Sabemos que el Quidditch es el deporte más famoso del mundo mágico y que se juega sobre escobas, con dos equipos enfrentados en el aire. Cada lado busca anotar con la quaffle en los aros rivales, mientras otras pelotas vuelan con funciones distintas y vuelven el partido peligroso y muy difícil de filmar sin parecer un videojuego.

Dominic McLaughlin como Harry Potter (Foto: HBO)

Los cazadores mueven la quaffle para sumar puntos, los golpeadores protegen a su equipo de las bludgers, el guardián defiende los aros y el buscador persigue la Snitch dorada. En la historia de Harry, ese último puesto es decisivo, porque su papel en Gryffindor lo convierte en el buscador más joven de Hogwarts en un siglo. En la primera película, el primer partido contra Slytherin termina con una victoria de Gryffindor por 170 a 60.

El elenco de la nueva serie de Harry Potter

HBO eligió a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El elenco adulto incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse como Argus Filch.

También se sumaron Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bel Powley como Petunia Dursley y Daniel Rigby como Vernon Dursley.

La serie está escrita y producida por Francesca Gardiner, con Mark Mylod como productor ejecutivo y director de varios episodios. J.K. Rowling participa como productora ejecutiva, junto con Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, productor de las películas originales. La primera temporada se estrenará en Navidad de 2026 en HBO y HBO Max.

Con información de ScreenRant.

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