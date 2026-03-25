‘Harry Potter’: Escenas de los libros que aparecen en el primer tráiler de la serie y no formaron parte de las películas

El primer tráiler de la serie de ‘Harry Potter’ para HBO ya empezó a marcar una diferencia importante frente a las películas. Más allá del nuevo elenco, del vistazo a Hogwarts y de la confirmación de que la primera temporada llegará en Navidad de 2026, el avance también dejó ver algo que muchos lectores llevaban años esperando: momentos sacados del libro que no habían sido llevados a la pantalla en la adaptación cinematográfica original. Aunque por ahora la lista es breve, permite ver con claridad que esta nueva versión quiere ser más fiel a la obra original.

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Eso importa porque una de las grandes limitaciones de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ de 2001 fue el tiempo. La película tenía que presentar a Harry, a los Dursley, el mundo mágico, el viaje a Hogwarts, el castillo, los profesores, el conflicto de la piedra y el cierre de toda la aventura en poco más de dos horas. Como resultado, varias situaciones del libro quedaron reducidas a menciones, a versiones muy resumidas o de plano fuera. La serie, en cambio, tiene más espacio. Y este primer tráiler sugiere que parte de ese tiempo extra se va a usar justamente para recuperar material que el cine dejó atrás.

Petunia cortándole el pelo a Harry

Esta es la escena más concreta y, también, la más fácil de identificar como una recuperación directa del libro. En la novela, una parte del maltrato cotidiano que sufre Harry en casa pasa por la obsesión de Petunia con hacerlo ver “normal”, incluso cuando eso implica intentar controlar su cabello, que vuelve a crecer de forma mágica. Las películas mostraron la hostilidad de los Dursley de formas más generales, pero no filmaron esa escena en particular.

El corte de cabello de Harry (imagen: HBO Max)

El hecho de que el teaser sí la incluya dice bastante sobre el enfoque de la serie. No es un momento espectacular ni una gran secuencia de magia. Es una humillación doméstica y muy terrenal. Precisamente por eso importa. Sirve para reforzar la idea de que Harry no solo era un niño ignorado, sino alguien sometido a una rutina constante de maltrato antes de descubrir quién era.

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Dudley y sus amigos acosando a Harry en la escuela

La segunda escena es el acoso escolar por parte de Dudley y su grupo. La película original sí dejaba claro que Harry era el marginado de la casa y el blanco favorito de su primo, pero no se detenía realmente en el entorno escolar como extensión de ese abuso. El tráiler sí muestra a Dudley y a sus amigos molestándolo en la escuela, un lugar que no vimos en las películas.

Ese detalle tiene peso porque amplía la sensación de aislamiento del personaje. Harry no solo vivía mal dentro de casa; tampoco tenía una vida exterior donde pudiera sentirse seguro. En el libro, esa condición ayuda a entender mejor por qué la llegada de Hogwarts no representa solo una aventura, sino una ruptura total con el mundo en el que había estado atrapado hasta entonces.

Además, la escena original del libro contiene una teletransportación mágica que se da de forma accidental. Harry acaba en el techo cuando es perseguido por los bullies, sin duda será algo divertido de ver.

Harry Potter bulleado en la escuela (imagen: HBO Max)

Más tiempo con los Dursley en Privet Drive

Aquí no hablamos de una sola escena cerrada, sino de un bloque narrativo. El tráiler sugiere que habrá más tiempo dedicado a la etapa de Harry con los Dursley de lo que hizo la película de 2001. Y eso, aunque sea más amplio que una escena puntual, también responde al material del libro que no había tenido ese mismo desarrollo en pantalla.

En la novela, el arranque con los Dursley ocupa un lugar importante. No solo presenta la situación de Harry, también construye el tono del mundo muggle en el que vive: una normalidad gris, hostil, ridícula a veces, contra la que choca el elemento mágico. La película condensó mucho de eso. La serie, al menos por lo que sugiere este primer avance, quiere dejarlo respirar un poco más.

Eso puede parecer un cambio menor, pero no lo es. Cuanto más asfixiante y detallada resulte la vida de Harry en Privet Drive, más fuerte será el contraste cuando aparezcan Hagrid, la carta, el andén 9 3/4 y Hogwarts. En otras palabras, darle más espacio a los Dursley no solo es un gesto de fidelidad al libro; también es una decisión dramática que puede hacer más potente toda la transición hacia el mundo mágico.

Harry Potter en la casa de los Dudley (imagen: HBO Max)

Las tres incorporaciones confirman que esta es otra adaptación diferente a las previas. Las películas, por razones obvias de formato, tenían que llegar rápido al corazón visual de la historia. La serie puede permitirse lo contrario: demorar un poco más el ingreso a Hogwarts para que el contraste emocional funcione mejor.

Otras escenas de los libros que podríamos ver en la serie (pero que no aparecieron en el tráiler)

En noviembre de 2025 Comic Book investigó qué escenas o elementos del libro ya estaban confirmadas en la serie gracias a fotos del set, reportes de casting o comentarios del equipo creativo. A continuación la lista completa:

La noche de Halloween en Godric’s Hollow

ComicBook asegura que la serie mostrará el ataque en Godric’s Hollow, la noche en que murieron James y Lily Potter. La base de esa afirmación son fotos del set y material de rodaje que, según el artículo, apuntan a esa reconstrucción. Es una escena importante porque la película original no mostró ese episodio de forma desarrollada dentro de su arranque, sino de forma vaga.

Flashback de las consecuencias del ataque en Godric’s Hollow en ‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2’ (imagen: Warner Bros.)

El día de trabajo de Vernon Dursley

Fotos del rodaje mostraban a la versión de Vernon Dursley moviéndose por un entorno laboral y cruzándose con figuras vestidas de forma extraña (magos), igual que en el arranque del libro. Esa secuencia no formó parte de la película de manera desarrollada, y su recuperación sería una forma clara de adaptar con más fidelidad el primer capítulo de la novela.

Las celebraciones tras la caída de Voldemort

Ligada a la secuencia de Vernon, están las celebraciones del mundo mágico después de la caída de Voldemort. En el libro, Vernon Dursley percibe que algo extraño está ocurriendo desde que sale de su casa rumbo al trabajo. Durante su trayecto observa personas vestidas con túnicas en pleno día, escucha a desconocidos mencionar el nombre de Harry Potter y se cruza con un hombre con capa violeta que lo abraza emocionado sin explicación.

También nota grupos de gente susurrando en las calles, comportándose de forma inusual para los estándares del mundo muggle. La comunidad mágica estaba celebrando la derrota de Voldemort en distintos puntos del país. El libro describe que incluso los muggles podrían notar señales de esa celebración, como lluvias de estrellas provocadas por magos festejando sin preocuparse por ocultarse.

Un encuentro entre Dumbledore y Nicolas Flamel

Otra de las escenas mencionadas por ComicBook es un supuesto encuentro entre Dumbledore y Nicolas Flamel, apoyado en imágenes del set. Si eso llega a aparecer en la serie, sería una expansión interesante del trasfondo de la piedra filosofal, que en la película fue presentado de forma mucho más funcional y resumida.

De nuevo, aquí la “confirmación” viene de reportes de rodaje y no de material promocional oficial. Pero el punto sigue siendo interesante porque muestra el tipo de ampliaciones que muchos medios ya esperaban de esta adaptación.

Las clases de Historia de la Magia con el profesor Binns

El artículo también destacaba al profesor Binns, apoyándose en el casting del personaje. Eso importa porque Binns fue una de las ausencias más claras en las películas. Incluirlo en la serie sería una manera de ampliar la vida escolar de Hogwarts y de cubrir rincones del libro que el cine consideró secundarios. En el primer tráiler de la serie de HBO se ve la escena de una clase, pero no está claro si se trata de ‘Historia de la Magia’.

Una clase mágica en Hogwarts (imagen: HBO Max)

Peeves en los pasillos de Hogwarts

Por último, ComicBook mencionaba a Peeves (un poltergeist de Hogwarts), otro nombre clásico en cualquier conversación sobre lo que las películas dejaron fuera. Según el artículo, hay comentarios del equipo creativo que apuntan a su incorporación en la serie. Si se concreta, será uno de los rescates más celebrados por los lectores, precisamente porque se trata de uno de los personajes omitidos más recordados de la adaptación cinematográfica.

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