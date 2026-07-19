‘La Odisea’: Tom Holland revela cómo Robert Pattinson lo ayudó a relajarse durante el rodaje

Tras una larga espera, La Odisea ya se encuentra disponible en salas de cine y por fin podemos ser testigos de la visión que tuvo Christopher Nolan en relación al poema de Homero. Uno de sus actores principales, Tom Holland, o el príncipe Telémaco, habló para Enterteinment Weekly sobre lo nervioso que estaba por trabajar con el actor de Antínoo, quien quiera que fuese, y cómo Robert Pattinson, tras saber que fue elegido, lo hizo sentir tranquilo.

En la película, Telémaco es el joven príncipe de Ítaca que espera el regreso de su padre junto a su madre, la reina Penélope. Más consciente de los peligros que enfrenta su casa ante los pretendientes que añoran el trono, el personaje de Holland toma carta en el asunto y sale en busca de noticias sobre Odiseo. Ya desde antes, en los minutos iniciales, se delimita una clara tensión con un Antínoo, encarnado por Pattinson, líder de los pretendientes y el más interesado en eliminar a Telémaco de la ecuación.

¿Tom Holland estaba nervioso?

En entrevista, Holland confesó que se sintió muy nervioso antes de saber que Robert Pattinson tomaría el papel de Antínoo. Al actor de 30 años, y esposo de Zendaya, le preocupaba que no se diera una buena química entre ambos. Sin embargo, respiró totalmente aliviado cuando se enteró que Rob, a quien conoce de hace tiempo, había sido fichado para el papel:

Tom Holland como Telémaco en La Odisea (Foto: IMDb)

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“Es como mi red de seguridad. Hemos hecho tres películas juntos. Desde el principio establecemos lo que está en juego en esta película; sentí el peso de esa responsabilidad y la tensión entre estos personajes. Sabía que podía relajarme [cuando lo eligieron], porque es muy bueno interpretando a un idiota.”

Además de La Odisea, Tom Holland y Robert Pattinson trabajaron junto en Z, la ciudad perdida y El diablo a todas horas.

El caso de Robert Pattinson en La Odisea

A diferencia de todo el elenco de la película, incluido Tom Holland, Robert Pattinson fue el único actor que sí leyó el guion de La Odisea antes de aceptar el papel. Todos admitieron haber dado el sí mucho antes de conocer los tejemanejes de la adaptación, pero Rob prefirió tomarse su tiempo, quizá para evitar la experiencia de Tenet, película que confesó no haber entendido del todo en su momento. Esto fue lo que comentó sobre su intercambio con Nolan en una entrevista para GQ en junio:

“Yo estaba como: ‘Sí, no puedo esperar para leerlo’. Y él respondió: ‘¿Quieres leerlo? Todos los demás simplemente dijeron que sí’.”

En estos momentos, Robert Pattinson está en pleno rodaje de The Batman II (por fin), película que los fans del caballero oscuro llevan años esperando, pero cuya producción se alargó demasiado debido a los cambios internos en Warner Bros. y DC, acontecidos a lo largo de 2022, cuando James Gunn tomó la dirección creativa de DC Studios.

Robert Pattinson como Antínoo en La Odisea (Foto: IMDb)

Para colmo de males, la secuela tuvo otro cambio de fecha hace unos días y llegará a salas de cine hasta el 18 de febrero de 2028, es decir, casi seis años después de la primera entrega. Robert Pattinson, de hecho, ya tiene 40 años y ya desde hace tiempo comentó que le aterraba filmar la secuela siendo un Batman mayor: “Empecé como Batman joven y voy a ser un jodido Batman viejo para la secuela”, declaró para Heroine.

Tom Holland tampoco deja el cine de superhéroes

Holland también regresará como Peter Parker en un par de semanas, cuando Spider-Man: Un Nuevo Día aparezca en cartelera para ser el otro gran hit del verano. Esta película es otra que llega varios años después, casi cinco en realidad, pues recordemos que Spider-Man: Sin Camino a Casa se estrenó a finales de 2021.

En la nueva entrega, Peter le hace frente a la soledad ahora que todo el universo olvidó quién es. Para llevar los días se enfoca por completo en su labor como Hombre Araña y en hacer más seguras las calles de Nueva York, incluso con aliados inesperados y una transformación que podría poner su vida en peligro.

Se estrena el 31 de julio.

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