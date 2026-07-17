Películas y series de la antigua Grecia que debes ver antes o después de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

La influencia de la mitología griega en el cine y la televisión es enorme. Mucho antes de que Christopher Nolan llevara ‘La Odisea’ a la pantalla con una producción filmada íntegramente en cámaras IMAX de 70 mm, numerosos directores habían intentado recrear las aventuras de Odiseo, la Guerra de Troya o las leyendas de héroes como Jasón y Leónidas.

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Algunas obras buscan ser adaptaciones relativamente fieles de los textos clásicos; otras utilizan esos relatos como punto de partida para contar historias completamente nuevas. En conjunto, permiten comprender mejor el contexto histórico y mitológico que rodea a la epopeya de Homero.

‘Troya’ (2004)

Si hay una película que conviene ver antes de ‘La Odisea’, probablemente sea ‘Troya’. Inspirada principalmente en la ‘Ilíada’, narra la guerra que desencadena el largo viaje de regreso de Odiseo. Aunque toma varias libertades respecto al poema de Homero, presenta a personajes fundamentales como Aquiles, Héctor, Paris y el propio Odiseo, interpretado por Sean Bean. También ayuda a entender el conflicto que sirve como punto de partida para la historia que adapta Nolan.

Orlando Bloom y Diane Kruger en ‘Troya’ (imagen: IMDb)

‘The Odyssey’ (1997)

Antes de la versión cinematográfica de Nolan, una de las adaptaciones más conocidas del poema fue esta miniserie dirigida por Andrei Konchalovsky. A lo largo de casi tres horas recorre los episodios más emblemáticos del viaje de Odiseo, desde su enfrentamiento con el cíclope Polifemo hasta su encuentro con Circe y su esperado regreso a Ítaca. Su formato televisivo le permitió dedicar tiempo a buena parte de los acontecimientos narrados por Homero, por lo que sigue siendo una referencia obligada para quienes desean conocer la historia original.

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‘The Odyssey’ (1997) (imagen: IMDb)

‘The Return’ (2024)

Mientras muchas adaptaciones ponen el énfasis en los monstruos y los elementos fantásticos, ‘The Return’, dirigida por Uberto Pasolini, opta por un enfoque mucho más íntimo. La película sigue a un Odiseo marcado por la guerra que vuelve a Ítaca después de veinte años de ausencia para enfrentarse a un reino transformado y reencontrarse con Penélope. Con Ralph Fiennes y Juliette Binoche en los papeles principales, la producción privilegia el drama humano sobre el espectáculo mitológico y ofrece una lectura diferente del desenlace del poema.

Póster de ‘The Return’ (imagen: IMDb)

‘Blood of Zeus’

Netflix apostó por una historia completamente original ambientada en la mitología griega con ‘Blood of Zeus’. La serie animada para adultos sigue a Heron, un hijo ilegítimo de Zeus que termina involucrado en una guerra entre dioses, titanes y mortales. Aunque no adapta directamente ninguna obra clásica, retoma numerosas figuras del panteón griego y construye una narrativa propia que combina acción, violencia y conflictos familiares, convirtiéndose en una de las reinterpretaciones modernas más populares del género.

‘Blood of Zeus’ (imagen: Netflix)

‘Jason and the Argonauts’ (1963)

Considerada uno de los grandes clásicos del cine fantástico, ‘Jason and the Argonauts’ sigue la búsqueda del Vellocino de Oro por parte de Jasón y su tripulación. La película es recordada especialmente por el trabajo del maestro de los efectos especiales Ray Harryhausen, cuyas criaturas en stop motion, como Talos, las harpías y el célebre ejército de esqueletos, marcaron a varias generaciones de cineastas. Aunque cuenta una leyenda distinta a la de Odiseo, comparte el mismo universo mitológico y el espíritu aventurero que caracteriza a las grandes epopeyas griegas.

‘Jason and the Argonauts’ (1963) (imagen: IMDb)

‘Troy: Fall of a City’

Quienes busquen una versión más extensa de la Guerra de Troya pueden acudir a ‘Troy: Fall of a City’. La serie desarrolla con mayor detalle las intrigas políticas, las alianzas y los conflictos entre troyanos y aqueos que desembocan en la caída de la ciudad. Al disponer de varios episodios, ofrece más espacio para explorar a personajes que en otras adaptaciones suelen tener un papel secundario y ayuda a comprender el escenario previo al viaje de Odiseo.

‘Troy: Fall of a City’ (imagen: IMDb)

‘300’ (2006)

Aunque no adapta un relato homérico, ‘300’ se ha convertido en una de las representaciones más influyentes de la antigua Grecia en el cine contemporáneo. Basada en la novela gráfica de Frank Miller e inspirada en la batalla de las Termópilas, la película de Zack Snyder apuesta por una estética estilizada que mezcla historia y mito para construir un relato sobre el heroísmo, el sacrificio y el destino. Su propuesta visual dista mucho del realismo histórico, pero sigue siendo una referencia indispensable dentro del género épico.

‘300’, de Zack Snyder (imagen: Warner Bros.)

‘Percy Jackson and the Olympians’

La mitología griega también ha encontrado una nueva generación de seguidores gracias a ‘Percy Jackson and the Olympians’. Basada en las novelas de Rick Riordan, la serie traslada a los dioses del Olimpo, los monstruos y los héroes clásicos al mundo contemporáneo a través de la historia de un adolescente que descubre ser hijo de Poseidón. Aunque está dirigida a un público más joven, mantiene numerosos elementos de las leyendas originales y funciona como una puerta de entrada accesible al vasto universo mitológico que también inspira ‘La Odisea’.

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